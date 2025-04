Inwestorzy wydają się być bardziej zaniepokojeni niż analitycy. Akcje Tesli spadły w tym roku znacznie bardziej niż początkowo szacowano i to pomimo bardziej optymistycznych prognoz analityków. Akcje spółki Tesla Inc. spadły w poniedziałek, ponieważ analitycy i inwestorzy nadal wyrażali obawy o to, ile samochodów gigant samochodów elektrycznych sprzedał w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Spadają oczekiwania dotyczące dostaw w pierwszym kwartale, które mają zostać przedstawione w środę. Tesla musi stawić czoła rosnącej niechęci opinii publicznej do Elona Muska i jego roli w administracji Trumpa oraz obawom o wpływ ceł na importowane części samochodowych. Wczoraj Tesla spadła o 1,67%, odrabiając stratę z początku dnia wynoszącą 7,7%. Wczorajszy spadek nastąpił po wzroście akcji o 6% w zeszłym tygodniu, tym samym przerywając rekordową dziewięciotygodniową passę strat i odnotowując pierwszy tygodniowy wzrost. Analityk Stifel Stephen Gengaro obniżył w poniedziałek prognozę dostaw w pierwszym kwartale o 23% wskazując na opóźnienie terminu rozpoczęcia produkcji nowego Modelu Y oraz protesty przeciwko prezesowi Muskowi. W zeszłym tygodniu nawet największy byk Wall Street, Dan Ives z Wedbush, powiedział, że spodziewa się mniejszej liczby dostaw, która może mieścić się w przedziale od 355 000 do 360 000. Powiedział też, że Tesla będzie zmuszona do podniesienia cen, ponieważ wiele części używanych do produkcji jej pojazdów jest importowanych. Inwestorzy wyrazili znacznie większe obawy niż analitycy z Wall Street. Akcje spadły o 13% w marcu i o 36,9% od początku roku. Dla porównania indeks S&P500 spadł o 6,7% w tym miesiącu i o 5,6% w tym roku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 01.04.2025

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Kończąca miesiąc sesja na europejskich giełdach zakończyła się solidnymi spadkami. Inwestorzy z uwagą przyglądają się posunięciom Donalda Trumpa, które według niektórych ekonomistów mogą wpędzić amerykańską gospodarkę w stagflacją, a nawet w recesję. Zatem nic dziwnego, że strona popytowa już nie tak entuzjastycznie podchodzi do kupna akcji. Przez cały poniedziałek benchmarki utrzymywały się pod kreską kończąc dzień w czerwieni. Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,88% (FTSE100) do 1,77% (FTSE MIB).

Po fatalnym dla amerykańskich inwestorów piątku, poniedziałek przyniósł korektę fali spadkowej rozpoczętej wraz z początkiem roku, ale udało się wymazać tylko część piątkowych spadków. Inflacja PCE - czyli kluczowa dla Fed miara inflacji potwierdziła niepokój inwestorów dotyczący polityki celnej Donalda Trumpa. Na Wall Street obserwujemy jak impet po stronie kupujących wydaje się mocno ograniczony. Za oceanem od początku stycznia wciąż widoczna jest niepewność. Inwestorzy rozważają możliwy scenariusz stagflacji - niski wzrost gospodarczy przy wysokiej inflacji. Dow Jones Industrial Average zyskał 1%, S&P500 wzrósł o 0,55%. Nasdaq Composite zakończył dzień spadkiem o 0,14%.

W Azji lekka przewaga popytu.

Na rynkach Azji i Pacyfiku przeważa dziś zieleń po poniedziałkowej wyprzedaży w ślad za w ślad za umiarkowanymi wzrostami na Wall Street. Rynkom wciąż ciąży plan wprowadzenia ceł, które mają być wprowadzone na wszystkich partnerów handlowych amerykańskich firm. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,33% po spadku o 4% dzień wcześniej. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,91%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,82%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,06%), Szanghaj (0,59%), Sensex (-0,70%), Singapur (-0,20%). Asia Dow w górę o 0,88%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Kończąca miesiąc sesja przy Książęcej podobnie jak w Europie zakończyła się przeceną wszystkich benchmarków. Na GPW przyszedł czas na cofnięcie i uspokojenie nastrojów. To co niepokoi inwestorów to niepewność związana z forsowaną przez Donalda Trmpa polityką protekcjonizmu, a co za tym idzie rosnącym prawdopodobieństwem, że gospodarka USA wpadnie w stagflację lub recesję. Byki napotkały opór niedźwiedzi na okrągłym poziomie 2800 pkt., co może mieć znaczenie raczej symboliczne. Jednak od tego momentu WIG20 nie ma siły rosnąć. Rodzi się wątpliwość, czy popyt nad Wisłą jest na tyle silny, aby WIG20 pokusił się o nowe 52-tygodniowe maksima. Po czerwonym otwarciu WIG20 przez cały dzień poruszał się pod kreską, schodząc na coraz to niższe poziomy. Ostatecznie indeks spadł na zamknięciu notowań w okolice minimum dziennego zakresy wahań.

Patrząc technicznie na obraz rynku, indeks WIG20 od listopadowego dołka pozostaje w trendzie wzrostowym. Jednak po wygaśnięciu marcowej serii kontraktów należy liczyć się z korektą tegorocznego rajdu.

Z grona blue chipów tylko CCC uratowało się przed przeceną nie zmieniając ceny. Pozostało 19 akcji znalazło się pod kreską. PGE został przeceniony o 7,46%. O ponad 3% spadło aż 6 spółek.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,67 mld zł WIG stracił 1,91%. Indeks blue chipów stracił 2,13%. WIG20fut spadł o 2,29% osiągając na zamknięciu wartość 2685 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 1,44%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,99%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych, pomimo rynkowych zawirowań.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,18.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,86.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,38.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,68.



