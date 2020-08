W oczekiwaniu na decyzję FOMC i porozumienie w Kongresie

Dzisiaj poznamy raport Departamentu Energii o tygodniowej zmianie zapasów ropy, benzyny i destylatów. Jednak od dłuższego czasu nie ma on prawie żadnego znaczenia dla cen ropy. Zarówno DoE, Międzynarodowa Agencja Energii, jak i kartel OPEC w swoich analizach wskazują, że popyt na czarne złoto jeszcze długo pozostanie słaby i potrzeba co najmniej kilku kwartałów zanim powróci do poziomów sprzed pandemii. Zapasy surowca utrzymują się na bardzo wysokich poziomach i zamykanie szybów wiertniczych w USA nie wpływa w zasadniczy sposób na ich poziom.

Oczywiście tematem numer jeden, który skupi dzisiaj uwagę uczestników rynków będzie wynik dwudniowego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku. Zgodnie z oczekiwaniami rynku stopy procentowe z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, pozostaną na niezmienionym poziomie. Czego więc spodziewać się po dzisiejszym FOMC? Odpowiedź można sprowadzić do lapidarnego stwierdzenia „niczego nowego”, tak bowiem twierdzi wielu ankietowanych analityków i ekonomistów. Tempo skupu aktywów pozostanie niezmienione, a docelowy przedział stopy funduszy, ani oprocentowanie nadwyżek rezerw nie ulegną zmianie. I na tym można by zakończyć, ale byłoby to zbytnim uproszczeniem. Fed prawdopodobnie skupi się na wytycznych przyszłej polityki, ale jednocześnie może zaznaczyć, że bank jeszcze nie jest gotowy na bardziej zdecydowane ruchy, których można spodziewać się dopiero na wrześniowym posiedzeniu. Fraza „Komitet spodziewa się utrzymania aktualnego przedziału stóp procentowych, dopóki nie będzie pewny, że gospodarka przetrwała ostatnie wydarzenia i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów dotyczących zatrudnienia i stabilności cen” pewnie zostanie utrzymana w protokole po posiedzeniu. Fed może uznać przyspieszenie fali zachorowań na COVID-19 za zagrożenie dla perspektyw gospodarki. Na godz. 20:30 zaplanowane jest wystąpienie Jeromego Powella na konferencji prasowej po posiedzeniu banku.

Już wczorajsze sesje w Azji i Europie wskazywały na to, ze inwestorzy wyczekują na dzisiejszy finał dwudniowego posiedzenia FOMC oraz na tak oczekiwane uzgodnienie nowego pakietu pomocowego w Kongresie. Spokojny handel w USA w drugiej jego części zakończył się atakiem obozu niedźwiedzi. Benchmarki traciły, a sentyment uległ ponownie pogorszeniu. Na taki stan rzeczy wpływ miało kilka czynników. Ciągle wysoki poziom zachorowań, brak porozumienia co do wielkości i zakresu pomocy w nowym pakiecie stymulacyjnym i odczyt indeksu zaufania konsumentów, który w lipcu okazał się gorszym niż zakładano i wyniósł 92,6. Oznacza to, że konsumenci nie są już tak optymistycznie nastawieni do wydatków, a to może skutkować oszczędzaniem, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wyniki sprzedaży detalicznej ze wskazaniem na spadek w segmencie odzieży, czy AGD. Również nie zachwyciły publikowane wczoraj wyniki kwartalne amerykańskich koncernów. W tych okolicznościach wszystkie główne indeksy zakończyły dzień pod kreską. Dow Jones stracił 0,77%, S&P500 spadł o 0,65%, a Nasdaq Composite zanurkował o 1,27%. Słabo wypadły małe spółki. Russell2000 stracił na zamknięciu 1 proc. Obrót na NYSE wyniósł 4,180 mld USD, a na giełdzie Nasdaq 4,0,52 mld USD.

Kolejny dzień na azjatyckich rynkach akcji przebiega w mieszanych nastrojach, w oczekiwaniu na Fed. Giełda w Tokio traci 1,15 proc., australijski S&P/ASX200 notuje spadek o 0,20 proc., a południowokoreański KOSPI nad kreską 0,29%. Na pozostałych giełdach regionu: Hong Kong (0,29%), Szanghaj (1,95%), Singapur (-0,14%). Indyjski Sensex traci o 0,36%. Indeks Asia Dow, skupiający największe firmy regionu, pod kreską 0,52%.

Wczorajsza sesja w Warszawie przebiegała w zakresie wyznaczonym w poniedziałek, a żaden z obozów nie uzyskał przewagi. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,08 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 728 mln PLN. Indeks WIG spadł o 0,11 proc. Znacznie większy spadek zaliczyły spółki o największej kapitalizacji. WIG20 otworzył się w okolicach poprzedniego zamknięcia i po 15 minutach osiągnął maksimum sesji na poziomie 1841,46 pkt. To było wszystko, na co niedźwiedzie pozwoliły stronie popytowej. Od tego momentu do rozpoczęcia handlu nic się nie działo. Gong na Wall Street uruchomił podaż, która zepchnęła WIG20 na dzienne minimum przy 1806,06 pkt. W ostatniej godzinie byki odrobiły połowę dziennej straty. Zamknięcie wypadło na poziomie 1823,52 punktów, co oznacza stratę 0,40 proc. WIG20fut. zakończył handel spadkiem o 0,49 proc., a WIG20usd oddał z dorobku 1,25 proc. Za to w zieleni zakończyła handel druga i trzecia liga. mWIG40 zyskał 0,37 proc., a indeks maluchów odnotował wzrost o 0,79 proc. W gronie blue chipów 8 spółek odnotowało zyski, Pekao nie zmieniło ceny, a 11 zakończyło dzień stratami. Największe stopy zwrotu osiągnęły Lotos (3,92%), LPP (3,03%) oraz CCC (1,89%). W odwrocie znalazły spółki energetyczne i to one najmocniej traciły: Tauron i PGE przyniosły stratę posiadaczom ich akcji odpowiednio 7,50%, i 6,10%.

WIG20fut otwiera się nieco poniżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,76%.

Umocnienie złotego do głównych walut powoli wyhamowuje.

GBPPLN – para jest nad wsparciem na 4,76.

EURPLN – cena jest nad wsparciem na poziomie 4,3650. Opór jest na poziomie 4,57.

USDPLN – para walczy ze wsparciem na 3,75.

CHFPLN –wsparcie jest na 4,0450. Opór jest na poziomie 4,34.

PLNJPY – opór usytuowany jest na 28,37. Wsparcie jest na poziomie 25,88.

