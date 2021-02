Visa jest zainteresowana rynkiem stablecoinów

Przedsiębiorstwo Visa od niedawna umożliwia zakładanie kryptowalutowych kart debetowych, jest to spowodowane koniecznością otwarcia na szybko rozwijający się rynek kryptowalut. Aktualna strategia Visa polega na współpracy z portfelami i giełdami, aby umożliwić użytkownikom kupowanie walut cyfrowych przy użyciu danych uwierzytelniających Visa. Według dyrektora generalnego Visa, stablecoiny to „pojawiająca się innowacja płatnicza, która może mieć potencjał do wykorzystania w handlu globalnym”.

W styczniu 2021 roku górnicy Bitcoin wygenerowali ponad 1,09 miliarda dolarów, co jest najlepszym wynikiem od grudnia 2017 roku, kiedy górnicy zarobili 1,25 miliarda dolarów. Obecny wynik prawdopodobnie ma związek z większymi nagrodami za bloki wywołanymi rosnącą ceną kryptowaluty.

Niestabilność Bitcoina była głównym argumentem używanym przez krytyków kryptowalut, ale jego cena uspokoiła się w ostatnim okresie, czego nie można powiedzieć o tradycyjnych aktywach przechowujących wartość, takich jak złoto i nieruchomości, których zmienność ciągle wzrasta. Popularne jest uważanie właśnie tych dwóch sposobów zabezpieczenia za najbardziej wiarygodne w czasach finansowej niepewności, ale w przeciwieństwie do nich Bitcoin w warunkach kryzysu pandemicznego oferuje możliwość wysokiego zwrotu z inwestycji.

W pierwszym miesiącu 2021 roku blockchain BTC obsłużył ponad 22,3 miliona unikalnych adresów, które aktywnie wysyłały lub odbierały kryptowalutę. W zeszłym miesiącu do rekordowych poziomów wzrósł też wolumen handlu Bitcoina. Było to spowodowane wzrostem BTC początkowo do 30000 USD, a następnie do ATH na poziomie 42000 USD.

Wpływ subreddita o nazwie r/wallstreetbets rozprzestrzenił się nawet w branży kryptowalut. W dniu 29 stycznia nowa moneta, WallStreetBets (WSB), pojawiła się na szczycie rankingu CoinMarketCap. Kryptowaluta zyskała ponad 130% w ciągu 24 godzin, a jej dzienny wolumen handlu wyniósł 100 mln USD.

Bitcoin po spadku do 30000 USD ponownie rozpoczyna wzrost. Aktualnie jest powyżej wartości 36000 USD. Najbliższe wsparcie mamy na wysokości 36000 USD, a opór 36500 USD.

Ethereum kontynuuje swój trend wzrostowy. W ciągu ostatniego tygodnia wartość tej kryptowaluty wzrosła powyżej 1500 USD. Wartość ETH jest pomiędzy wsparciem 1515 USD, a oporem 1550 USD.

Bitcoin Cash po spadku do 380 USD ponownie zaczyna rosnąć. W ostatnim tygodniu jego wartość powróciła powyżej poziomu 430 USD. Najbliższe znaczące poziomy cenowe to wsparcia z okolic 425 i 430 USD oraz oporowe 440 USD.

Ripple 30.01 wzrósł z wartości 0,28 USD do 0,63 USD, a następnie wycofał się do okolic 0,38 USD. Najbliższe wsparcie mamy na poziomie cenowym 0,37 USD, a opór 0,40 USD.

Litecoin również wzrostowy, w ostatnim tygodniu jego wartość zwiększyła się o 20 USD, do poziomu ponad 150 USD. Aktualnie zbliża się do wsparcia z okolic 150 USD.

Dash, po spadku do poziomu cenowego 100 USD, odbija się i powraca do okolic 116 USD. Najbliższe wsparcie mamy na 112 USD, a opór na 117 USD.



