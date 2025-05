Poprawiające się stosunki handlowe z Wielką Brytanią i nadzieje na rozmowy z Chinami przyczyniły się do wzrostu cen akcji. Trump powiedział, że inwestycje w USA z tej i przyszłych umów handlowych mogą wynieść 10 bilionów dolarów. Główne indeksy kontynuowały wzrost po tym, jak wyraził nadzieję na osiągnięcie umowy handlowej z Chinami, trzecim co do wielkości dostawcą towarów do USA. Umowa w Wielkiej Brytanii jest pierwszą tego typu.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent udał się do Szwajcarii, aby spotkać się z głównym przedstawicielem ekonomicznym Chin, co potencjalnie utoruje drogę do szerszych rozmów handlowych z drugą co do wielkości gospodarką świata. Analitycy stwierdzili, że to podsyciło zaufanie inwestorów co najmniej w takim samym stopniu, jeśli nie większym, jak umowa z Wielką Brytanią. Indeks dolara, który mierzy wartość amerykańskiej waluty w stosunku do innych walut solidnie wzrósł. Cena bitcoina przekroczyła 102 000 USD, a Ethereum 2 200 USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.05.2025.

W ślad za tym, inwestorzy wycofali się z bezpiecznych inwestycji. Kontrakty terminowe na złoto spadły o 2,5%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 4,373% z 4,272%. Był to największy jednodniowy wzrost w ciągu miesiąca. Nadzieja na mniej agresywną politykę taryfową USA również skłoniła traderów do ograniczenia zakładów na obniżki stóp procentowych. W środę Fed stwierdził, że taryfy zwiększają ryzyko wyższego bezrobocia i inflacji. Kontrakty terminowe na stopy procentowe pokazały, że inwestorzy nadal oczekują, że Fed obniży stopy przynajmniej trzy razy, czyli o 0,75 punktu procentowego.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Ostatnie tygodnie na głównych europejskich giełdach to przewaga popytu. Przesłanką do uspokojenia nastrojów była zapowiedź normalizacji stosunków handlowych na linii Waszyngton - Pekin. Poza FTSE100 (-0,32%) pozostałe wiodące indeksy zakończyły dzień na plusie zyskując od 0,06% (IBEX 35) do 1,71% (FTSE MIB).

Za to na Wall Street, przez drugą z rzędu sesję parkiet należał do byków. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,62%, S&P500 wzrósł o 0,58%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 1,07%.

W Azji lekka przewaga popytu

Dziś na giełdach Azji i Pacyfiku handel przebiega w umiarkowanie dobrych nastrojach. Inwestorzy wyczekują teraz na ruch Białego Domu w sprawie normalizacji relacji handlowych z Chinami, gdy negocjatorzy obu mocarstw spotkają się w Szwajcarii. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,45%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,47%. Południowokoreański KOSPI traci 0,04%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,01%), Szanghaj (-0,26%), Sensex (-1,10%), Singapur (0,59%). Asia Dow w górę o 0,41%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po czterech z rzędu byczych tygodniach na GPW, ciągle jest szansa na kontynuację marszu na północ. I choć wczorajsza sesja była kontynuacją odbicia i zakończyła się na solidnym plusie, to wciąż nad parkietem przy Książęcej wisi widmo korekty. Po tym jak WIG20 wspiął na roczne maksima, powrócił poniżej poziomu 2800 pkt. i pozostaje w korekcie ale wciąż z szansą na dalsze wzrosty jak i pogłębienie korekty

Już sam początek sesji wskazywał na przewagę byków. Po dobrym otwarciu, WIG20 od razu ruszył na północ. Kontra niedźwiedzi sprowadziła indeks pod kreskę ale natychmiastowa odpowiedź popytu pokazała kto rozdaje karty. Do końca dnia benchmark utrzymał się na plusie, jednak od połowy sesji oddał połowę zysku. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów, 14 spółek odnotowało zysk. Liderem były Dino i CCC, których akcje zyskały odpowiednio 3,42 % i 2,74%. Po drugiej stronie rynku zameldował się Budimex ze stratą 3,35%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,98 mld zł. WIG zyskał 0,63%. Indeks blue chipów zyskał 0,70%. WIG20fut wzrósł o 0,88% osiągając na zamknięciu wartość 2763 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,53%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,26%.

Złoty stabilny w szerokim zakresie wahań

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,78.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,43.



