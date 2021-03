Ucieczka od Tureckiej liry

P

rezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w weekend zwolnił prezesa banku centralnego – Naci Agbala. Powodem prawdopodobnie było utrzymywanie przez niego wysokich stóp procentowych, które według prezydenta prowadzą do inflacji, chociaż podczas kadencji Agbala lira turecka znacznie zyskała na wartości. Na jego miejsce został zatrudniony czwarty w trakcie ostatnich dwóch lat szef banku – Sahapem Kavioglu, który ma poglądy bardziej zbliżone do prezydenta. Tureckie rynki i lokalna waluta po tych wydarzeniach spadła o 15% w stosunku do dolara, co następnie przełożyło się na rynek akcji , na którym indeks Borsa Istanbul 100 spadł o prawie 10%. Mieszkańcy Turcji zaczęli szukać sposobu na ulokowanie swoich oszczędności w bezpieczniejszym miejscu, czego skutkiem była największa dotychczas liczba wyszukiwań frazy Bitcoin w google. Angielski zespół piłkarski Manchester City nawiązał współpracę z platformą Socios.com, razem z nią uruchomi token fanowski $CITY. Wszyscy jego posiadacze będą mogli zdobywać różne nagrody oraz głosować w sprawach klubowych na stronie Socios. Token $CITY ma być tokenem zamiennym, czyli będzie można nim handlować jak każdą inną kryptowalutą i wymieniać go na towary i usługi. Coinbase ma zapłacić grzywnę w wysokości 6,5 miliona dolarów w związku z zarzutami dotyczącymi wash tradingu w latach 2015-2018 na obecnym Coinbase Pro. Wash trading to transakcje pomiędzy swoimi kontami mające na celu zwiększenie wolumenu handlowego, aby wpłynąć na zachowania innych uczestników rynku. W niektóre dni, wash trade’y na parze handlowej Litecoin/Bitcoin stanowiły ponad 90% dziennego wolumenu obrotu. Brazylijska Komisja Papierów Wartościowych, zatwierdziła w ostatnim tygodniu dwa kryptowalutowe ETF-y, z czego jeden z nich jest w 100% oparty na Bitcoinie. Bitcoin ETF uruchomiony przez QR Asset Management ma być notowany na brazylijskiej giełdzie B3 od czerwca tego roku pod symbolem QBTC11. Zdaniem QR Capital zatwierdzenie QBTC11 może przyspieszyć przyjęcie ETF Bitcoin w USA, chociaż do teraz wiele takich wniosków zostało odrzuconych przez organy regulacyjne. Aktualnie na zatwierdzenie SEC czekają 4 fundusze ETF Bitcoin. SBI Crypto otworzyła publicznie swoją pulę wydobywczą bitcoinów. Oznacza to, że organizacje i osoby, które chcą wydobywać bitcoiny i inne kryptowaluty, mogą dołączyć do usługi SBI Crypto Pool. Grupa SBI jest drugą najpopularniejszą grupą, która została otwarta dla publiczności, zaraz po Digital Currency Group's Foundry. Al Kelly, dyrektor generalny Visa, powiedział, że jego firma planuje umożliwić bezpośrednie kupowanie Bitcoinów. Podjęto taką decyzję po tym, jak konkurencja – Mastercard w lutym 2021 r. zapowiedziała akceptację kryptowalut. Mastercard początkowo otworzy się na najbezpieczniejsze kryptowaluty, a z czasem będzie powiększać swoją ofertę walut cyfrowych. Bitcoin ponownie wzrasta powyżej poziomu 55000 USD, aktualnymi celami dla tej kryptowaluty są opór na wysokości 58000 USD, a następnie poziom psychologiczny 60000 USD. Ethereum w ciągu ostatniego tygodnia spada o 6,4%. Najbliższe wsparcie mamy na wysokości 1650 USD, a opór 1740 USD. Bitcoin Cash utrzymuje się w ruchu bocznym w przedziale 505-550 USD. W przypadku wyjścia powyżej oporu na celowniku znajdzie się poziom 600 USD, a po spadkach poniżej 505 USD kolejne wsparcia powinny się pojawić w okolicy 500, albo 470 USD. Ripple dotarł do wartości 0,6 USD, po czym wycofał się do wsparcia w okolicy 0,54 USD. Wzrost o ponad 17,2% jest najwyższym z analizowanych kryptowalut Litecoin utrzymywał spadki od 13.03.2021. Dzisiaj po dotarciu do wartości 184 USD ponownie pojawił się popyt. Aktualnie jesteśmy pod oporem na 200 USD. Dash porusza się w trendzie bocznym od początku marca, dzisiaj po spadku do wartości 205 USD, tak jak w przypadku Litecoina, pojawił się popyt mogący oznaczać ruch w stronę górnej granicy konsolidacji. Aktualnie zbliżamy się do oporu na wysokości 216 USD.



