Po obiecującym tygodniu na Wall Street, dziś kontrakty terminowe na akcje amerykańskie spadają przed publikacją w nadchodzących dniach wyników kwartalnych gigantów z branży technologicznej. Akcje wzrosły w piątek czwarty dzień z rzędu, a S&P 500 i Dow Jones Industrial Average zanotowały najdłuższą serię wzrostów od stycznia. Akcje spółek technologicznych odbiły się po tym, jak spółka macierzysta Google, Alphabet opublikowała raport o zyskach, który wzbudził optymizm co do wyników, jakie mają zostać opublikowane w tym tygodniu przez gigantów technologicznych, w tym Apple, Amazon, Meta Platforms i Microsoft.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 28.04.2025

Inwestorzy byli w zeszłym tygodniu podbudowani nadziejami, że prezydent Donald Trump złagodzi wysokie cła na towary chińskie. Niemniej, wojna handlowa Trumpa wstrząsnęła rynkami i zachwiała zaufanie konsumentów. Administracja Trumpa poinformowała, że prowadzi negocjacje w sprawie umów handlowych z ponad 180 państwami, lecz jak dotąd efekty są mizerne. W niedawnym wywiadzie dla magazynu Time, Trump twierdził, że zawarł już 200 umów handlowych. Bessent “wyprostował” to w niedzielę, wyjaśniając, że odnosi się to do umów podrzędnych w ramach negocjacji, które są prowadzone. Były doradca ekonomiczny Trumpa, Gary Cohn, ostrzegł w niedzielę, że amerykańscy konsumenci zaczną odczuwać skutki wojny handlowej Trumpa w ciągu najbliższych dwóch do czterech tygodni. Ruch statków towarowych między Chinami a USA gwałtownie spadł, a niektóre importowane produkty prawdopodobnie staną się niedostępne lub znacznie droższe.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Miniony tydzień na głównych europejskich giełdach, rozpoczął się przewagą popytu. Przesłanką do uspokojenia nastrojów była weekendowa decyzja Trumpa o wstrzymaniu ceł na szeroko rozumianą branżę półprzewodników. Inwestorzy odetchnęli z ulgą po tym, jak Trump powiedział we wtorek, że nie ma zamiaru zwalniać Powella, a sam Donald Trump jakby zmienił nieco retoryką po naciskiem różnych grup interesów. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,09% (FTSE100) do 1,47% (FTSE MIB).

Po poniedziałkowej wyprzedaży, gdy Trump w czwartek zaatakował Powella, sugerując nawet możliwość odwołania go ze stanowiska szefa Fed, we wtorek zmienił zdanie, co zaowocowało powrotem optymizmu. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,05%, S&P500 wzrósł o 0,74%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 1,26%.

W Azji lekka przewaga popytu

Dziś na giełdach Azji i Pacyfiku handel przebiega w umiarkowanie dobrych nastrojach. Inwestorzy wyczekują teraz na ruch Białego Domy w sprawie normalizacji relacji handlowych z Chinami. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,43%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,76%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,14%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,07%), Szanghaj (-0,03%), Sensex (1,07%), Singapur (-0,43%). Asia Dow w górę o 0,89%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami trzeci z rzędu byczy tydzień na GPW. Nasz parkiet jest wyjątkowo mocny patrząc na niepewność jaka wstrząsnęła w ostatnich miesiącach głównymi globalnymi giełdami. Minione trzy tygodnie upłynęły w dobrych nastrojach. Inwestorom sprzyja prawdopodobne cięcie stóp procentowych przez NBP oraz zmiana retoryki Trumpa, który wycofuje się po fali krytyki za jego ostatnie działania co do wojny celnej i zapowiedzi odwołania Powella. Aktualnie WIG20 wspiął się i utrzymał powyżej poziomu 2600 pkt. i zbliżył się do kolejnego ważnego poziomu technicznego. Przed bykami zadanie - zmierzyć się z oporem usytuowanym na poziomie 2800 punktów.

Piątkowa sesja na GPW, zakończyła remisem w walce popytu z podażą, jednak dynamika wzrostu od czwartku wyraźnie osłabła. Po zielonym otwarciu otwarciu, WIG20 od razu próbował sforsować opór na poziomie 2800 pkt, jednak atak ten spotkał się z kontrą niedźwiedzi i przez większość czasu indeks oscylował wokół zera. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień na na niewielkim minusie. Otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy powrót optymizmu na GPW będzie trwały. Czy popyt pokusi się o wyprowadzenie WIG20 na nowe 52-tygodniowe maksima? Wcale nie jest wykluczone, że tak się stanie. Na razie lokalny opór na pułapie 2800 pkt. jest poważną zaporą.

Z grona blue chipów, 10 spółek odnotowało wzrosty. Liderami wzrostu były Dino i Żabka, których akcje zyskały odpowiednio o 1,53% i 1,39%. Po przeciwnej stronie rynku, przecenę o 4,54% odnotowały akcje Aliora.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,74 mld zł. WIG zyskał 0,04%. Indeks blue chipów stracił 013%. WIG20fut spadł o 0,25% osiągając na zamknięciu wartość 2777 pkt. znacznie lepiej spisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,57%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,13%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych w szerokim zakresie wahań

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,76.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,11.



