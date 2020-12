Trump krytykuje pakiet stymulacyjny, niższe otwarcie w Europie

Rynki akcji w Europie odbiły wczoraj po silnych spadkach, które miały miejsce w poniedziałek, kiedy nastroje były bardzo niedźwiedzie z powodu obaw o izolację Wielkiej Brytanii. W weekend rząd brytyjski ogłosił, że Londyn i obszary południowej Anglii będą utrzymywać surowsze ograniczenia z powodu nowego szczepu Covid-19. Niektóre rządy zareagowały zakazem lotów z Wielkiej Brytanii, a Francuzi nałożyli również dodatkowy 48-godzinny zakaz wjazdu dla ciężarówek z Wysp. Poniedziałkowe nastroje były bardzo negatywne, ponieważ istniały obawy związane z izolacją Wlk. Brytanii oraz niepewność w kontekście umowy handlowej z UE.

Sentyment poprawił się wczoraj, mimo że nowa mutacja koronawirusa nadal stanowi problem. Francuski rząd zaczął łagodzić swoje stanowisko w sprawie dwudniowego zakazu przewozu pasażerów i towarów, co nadało ton rynkom europejskim. Obawy przed odcięciem Wielkiej Brytanii od reszty Europy przygasły, a traderzy zaczęli kupować akcje, gdy uznali, że towary będą ponownie swobodnie przepływać przez kanał La Manche w najbliższej przyszłości.

Amerykańskie rynki akcji zakończyły sesję nieco niżej. Po wielu negocjacjach Izba Reprezentantów i Senat poparły pakiet stymulacyjny o wartości 900 miliardów dolarów. Posunięcie to powinno pomóc USA w kontynuacji ożywienia gospodarczego, ale informacja wywołała stłumioną reakcję, prawdopodobnie dlatego, że decyzja ta była już przez rynek wyceniona pod koniec zeszłego tygodnia, gdy S&P 500 i NASDAQ 100 osiągnęły nowe dzienne maksima.

W nocy prezydent Trump wyraził niezadowolenie z pakietu na 900 miliardów dolarów, stąd istnieją obawy, że go nie podpisze. Kontrakty terminowe na indeksy w USA znalazły się pod presją z powodu tej wiadomości, ale od tego czasu odbiły. Rynki akcji w Azji są na plusie, ale indeksy europejskie mogą rozpocząć dzisiejszą sesję na czerwono.

Po zamknięciu handlu w Europie pojawiła się informacja, że francuski rząd wznowi połączenia podróżne do Wielkiej Brytanii za kilka godzin. Transport pasażerski i towarowy między tymi dwoma krajami jest ponownie otwarty. Kierowcy ciężarówek mogą przemieszczać się między krajami, pod warunkiem, że wykażą negatywny wynik testu na Covid-19.

Warto pamiętać, że nowy szczep Covid-19 został wykryty również w innych krajach i może spowodować zaostrzenie sytuacji zdrowotnej w którymś momencie w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy.

Rozmowy handlowe między Wielką Brytanią a UE wciąż trwają, a presję widać było wczoraj na funcie. Rybołówstwo nadal jest jest główną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia, a tymczasem okres przejściowy kończy się za ponad tydzień. Wczoraj po południu mówiono o próbie „ostatecznego pchnięcia”. Był to jednak rodzaj retoryki, którą słyszeliśmy już wcześniej. Według doniesień, główny negocjator UE, Michel Barnier, powiedział, że negocjacje mogą trwać po 1 stycznia. Mógłby to być sposób na położenie podwalin pod rozmowy, które przeniosą się na przyszły rok, co zwiększy niepewność na rynkach.

Dolar zyskał wczoraj na wartości, ponieważ słabe nastroje na amerykańskich akcjach zachęciły do kupna taniej waluty. W zeszłym tygodniu dolar spadł do nowego dwuletniego minimum.

Surowce radziły sobie słabo. Miedź, ropa, platyna i pallad ucierpiały z powodu obaw, że kryzys zdrowotny wpłynie na popyt. Nie pomógł również mocniejszy dolar

O 9:00 zostanie opublikowany hiszpański PKB, a ekonomiści spodziewają się, że ostateczny odczyt za trzeci kwartał pozostanie bez zmian w stosunku do wstępnego odczytu 16,7%. W drugim kwartale gospodarka skurczyła się o 17,8%.

Stany Zjednoczone opublikują kilka ważnych raportów ekonomicznych o 14:30. Oczekuje się, że dochody osobiste i wydatki osobiste w listopadzie wyniosą odpowiednio -0,3% i -0,2%. Październikowy raport o dochodach osobistych wyniósł -0,7%, a wydatki 0,5%. Gwałtowny spadek wydatków byłby oznaką słabnącego ożywienia gospodarczego w USA. Podstawowy wskaźnik PCE za listopad ma wynieść 1,5%, co oznaczałoby wzrost z 1,4% w październiku. Oczekuje się, że raport o dobrach trwałych za listopad wyniesie 0,6%, co byłoby dużym spadkiem w porównaniu z 1,3% w poprzednim miesiącu.

Jednocześnie opublikowany zostanie wstępny raport dotyczący liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a ekonomiści spodziewają się, że utrzyma się on na stałym poziomie 885 000 - to najwyższa wartość od 9 tygodni. Liczba wniosków od bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku ma wzrosnąć z 5,5 miliona do 5,55 miliona. Traderzy będą szukać oznak, że ożywienie gospodarcze zaczyna spowalniać.

Oczekuje się, że ostateczny odczyt raportu o nastrojach konsumentów Uniwersytetu Michigan wyniesie 81,3. Wstępny raport wyniósł 81,4. Dane poznamy o godzinie 16:00.

O 16:30 zostanie opublikowana aktualizacja na temat zapasów ropy i benzyny, która ma wynieść odpowiednio -3,25 mln baryłek i 1,17 mln baryłek.

EUR/USD – para pozostaje w trendzie wzrostowym od listopada i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1919, tendencja powinna się utrzymać. Poziom 1,2300 powinien stanowić opór. Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,1800.



GBP/USD – od końca września pozostajemy w ruchu wzrostowym i jeżeli ta tendencja utrzyma się, celem może być 1,3608. Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,3221, gdzie znajduje się 50-dniowa MA, a przełamanie tej strefy powinno skierować kurs na 1,3000.

EUR/GBP – para poruszała się w górę od końca listopada i dopóki utrzymuje się powyżej 200-dniowej MA przy 0,8988, wzrosty mogą być kontynuowane. Poziom 0,9291 jest oporem. Przełamanie poniżej 0,8988 może skierować kurs na 0,8864.

USD/JPY – wciąż znajdujemy się w szerszym trendzie spadkowym i jeśli tendencja ta utrzyma się, wsparciem może być poziom 102,00. Odbicie może dotrzeć do 50-dniowej MA przy 104,37.

FTSE 100 oczekiwany spadek na otwarcie o 15 punktów, przy 6,438

DAX 30 oczekiwany spadek na otwarcie o 28 punktów, przy 13,390

CAC 40 oczekiwany spadek na otwarcie o 4 punkty, przy 5,462



