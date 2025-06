Sytuacja fiskalna w USA to prawdziwy problem, a rynki obligacji będą miały trudne chwile – tak twierdzi Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan Chase. Uczestnicy rynku obligacji zostali wstrząśnięci proponowanym przez Trumpa dealem podatkowo-wydatkowym, który został przyjęty przez Izbę Reprezentantów i jest teraz w Senacie. Napięcia handlowe i niepewność co do taryf tylko zwiększyły sceptycyzm co do atrakcyjności długu rządowego USA, przyczyniając się do ogólnego wzrostu rentowności w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Amerykański dług rządowy był wyprzedawany na giełdzie w Nowym Jorku, gdy inwestorzy skupili się na rosnącym deficycie federalnym, który może się jeszcze bardziej wzrosnąć w ramach programu obniżek podatków. Zasadniczo wciąż pojawiają się pytania, czy na rynkach obligacji innych krajów mogą wystąpić pęknięcia, czy obligacje są nadal dobrą alternatywą dla ryzykownych aktywów i czy akcje mogą mieć większy potencjał wzrostu. Dimon i inni obserwatorzy rynku długu już mówią o konsekwencjach pogarszającej się sytuacji fiskalnej USA. Jednak sekretarz skarbu Scott Bessent odrzuca wszystkie katastroficzne poglądy. Twierdzi on, że powoli rząd będzie zmniejszać deficyt. Oczywiście nie osiągnie się tego celu tego w ciągu roku i będzie to długi proces. Celem jest zmniejszenie deficytu w ciągu najbliższych czterech lat do końca kadencji upływającej w 2028 roku. Marne to pocieszenie, bowiem narracja Bessenta, to na razie zaklinanie rzeczywistości i mowa polityka, która ma za zadanie uspokoić inwestorów.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 03.06.2025.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Miniony tydzień upłynął w poszukiwaniu kierunku i tak rozpoczął się pierwszy tydzień czerwca. Na giełdach Starego Kontynentu została przerwana passa wzrostów, gdzie poniedziałkowa sesja zakończyła się poszukiwaniem kierunku. Dax, CAC40 i FTSE MIB utrzymywały się w okolicach minimów z czwartku i piątku. Na finiszu niewielki zysk odnotowały FTSE100 (0,02%) i IBEX 35 (0,36%). Pozostałe wiodące indeksy zakończyły dzień pod kreską tracąc od 0,14% (Stoxx 600) do 0,28% (Dax).

Również na Wall Street od ubiegłego wtorku widać ostrożność inwestorów. Ubiegły tydzień to na zmianę sesja wzrostowa to znów spadkowa. Wczorajszy handel zakończył się umiarkowanymi wzrostami, jednak od kilku sesji nie ma jasnego kierunku. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,08%, S&P500 wzrósł o 0,41%. Nasdaq Composite zyskał 0,67%. Jednak już dziś kontrakty na amerykańskie indeksy tracą oddając wczorajsze zyski.

Na giełdach w Azji wyczekiwanie. Akcje chińskie rosną pomimo słabych danych

Na giełdach Azji i Pacyfiku, początek czerwca przyniósł dominację czerwieni. Dzisiejsza sesja przynosi uspokojenie nastrojów i była typową sesją na przeczekanie. Najlepiej radzą sobie giełdy chińskie mimo słabych danych. Wzrost ten jest napędzany nadzieją na normalizację napięć handlowych na linii Waszyngton - Pekin. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,07%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,48%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,05%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,16%), Szanghaj (0,46%), Sensex (0,08%), Singapur (-0,22%). Asia Dow w górę o 0,04%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami nietypowa sesja na GPW. Wynik wyborów prezydenckich negatywnie wpłynął na nastroje inwestorów, ale tylko na początku handlu, kiedy to WIG20 spadł poniżej poziomu 2700 pkt. Patrząc szerzej na rynek, po dwóch z rzędu tygodniach spadkowych przy Książęcej, miniony tydzień choć zakończył się na niewielkim plusie, to co może straszyć inwestorów to długi cień na tygodniowej świecy. Wciąż jest szansa utrzymanie wzrostów i atak WIG20 na nowe 52-tygodniowe szczyty. Niemniej należy liczyć się z korektą. Pierwszym zadaniem dla byków jest trwały powrót WIG20 powyżej poziomu 2800 pkt.

WIG20 znajduje się blisko ostatniego szczytu, a próba ataku niedźwiedzii wygenerowała tylko nieznaczna korektę. Podsumowując, byki nie złożyły jeszcze broni, a perspektywa kolejnych obniżek stóp procentowych przez NBP powinna sprzyjać popytowi.

Rozpoczynająca miesiąc sesja zakończyła się przeceną wszystkich indeksów. Zaraz po niskim otwarciu, WIG20 przez cały dzień z mozołem odrabiał straty i wraz z upływem czasu benczmark wspinał się na coraz to wyższe poziomy. Ostatecznie indeks zakończył dzień w na minusie.

Z grona blue chipów, 8 spółek odnotowały zysk. Największym wzrostem pochwaliły się Allegro i KGHM, których akcje zyskały odpowiednio 2,19% i 2,03%. Po przeciwnej stronie rynku zameldował budimex przeceniony o 5,55%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,93 mld zł. WIG stracił 0,56%. Indeks blue chipów stracił 0,60%. WIG20fut spadł o 0,90% osiągając na zamknięciu wartość 2760 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,68%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,10%.

Złoty broni się w pobliżu poziomów oporu

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,72.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,36.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.