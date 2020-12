Tradycyjny rajd Świętego Mikołaja odwołany?

Niezwykle dynamicznie zaczął się świąteczny tydzień. Weekendowe doniesienia o mutacji koronawirusa wyizolowanego w Wielkiej Brytanii, którego cechą jest szybkie i łatwe rozprzestrzenianie się, spowodowały szybką reakcję rządów ponad czterdziestu państw o natychmiastowym zawieszeniu połączeń lotniczych z Wielką Brytanią. Informacja ta oczywiście uderzyła w brytyjskiego funta. Waluta z minuty na minutę traciła do wszystkich walut z koszyka walut rezerwowych. Funt w stosunku do amerykańskiego dolara w szczycie tracił 3,5 figury, biorąc pod uwagę piątkowe zamknięcie. Po południu handel na funcie się uspokoił, co pozwoliło odrobić część strat, jednak od wczorajszego wieczoru ponownie znalazł się pod presją.

Również w weekend nadeszła ważna informacja, że po wielu tarciach Republikanie i Demokraci doszli do porozumienia co do pakietu stymulacyjnego. Porozumienie obejmowało przedłużenie federalnych programów wsparcia dla bezrobotnych, którzy utracili pracę z powodu pandemii oraz wznowienie dodatku dla bezrobotnych w wysokości 300 USD tygodniowo przez 11 tygodni. Dostarczyło kolejną rundę bezpośrednich płatności dla gospodarstw domowych, w wysokości 600 USD na osobę i dziecko i gwarantuje, że rodziny z legalnym obywatelstwem mieszanym będą również uprawnione do tych płatności. W porozumieniu przewidziano kwotę 284 miliardów dolarów na drugą rundę programu ochrony miejsc pracy, w ramach którego udzielano umarzalnych pożyczek małym firmom, oraz 15 miliardów dolarów przeznaczonych na pomoc parków rozrywki, a także niezależnych kin i instytucji kulturalnych. Kolejne 82 miliardy dolarów trafi do szkół i uczelni, aby pomóc im poradzić sobie z pandemią i zmodernizować obiekty, aby uczynić je bezpieczniejszymi. W poniedziałek późnym wieczorem Kongres szybko zamienił porozumienie w ustawę, ponieważ wszystkie bodźce fiskalne wygasały 31 grudnia. Po głosowaniu Demokraci stwierdzili, że zwrócą się po więcej ulg w 2021 r., ale Republikanie pozostają ostrożni.

To właśnie nadzieja na ustawę stymulującą pozwoliła odrobić 2/3 strat w notowaniach kontraktów na amerykańskie indeksy. Olbrzymie spadki na europejskich giełdach również zostały skorygowane, ale tylko delikatnie. Niemniej skala przeceny była dużo wyższa niż za oceanem. Na finiszu notowań Dax 30 stracił 2,82%, paryski CAC 40 i mediolański FTSE MIB po 2,5%. Największa, ponad trzyprocentowa przecena dotknęła IBEX 35. O dziwo wśród głównych indeksów Europy najmniej stracił Londyn przeceniony o 1,73%. Indeks Stoxx 600 spadł o 2,33%. Od nocy kontrakty na europejskie benchmarki powróciły do spadków.

Niezwykle dynamicznie przebiegał handel za oceanem. Od nocnego rozpoczęcia handlu kontraktami na jankeskich indeksach, do rozpoczęcia notowań w regularnych godzinach Dow Jones tracił ponad 500 punktów, schodząc głęboko poniżej bariery 30000 punktów. Po gongu rozpoczynającym handel na Wall Street wszystkie benchmarki znalazły się pod kreską, a pierwsza godzina handlu przyniosła pogłębienie spadków do ponad 1%. Nadzieja, że Kongres uchwali pakiet stymulacyjny pozwoliła odrobić straty, a nawet w przypadku Dow Jones (0,12%) i Russell 2000 (0,02%) wyjść nad kreskę. Na czerwonym terytorium finiszowały S&P 500, który zamknął się stratą 0,10%, a technologiczny Nasdaq spadł o 0,39%.

Akcje, ceny ropy i rentowności papierów skarbowych spadły w poniedziałek, co jest oznaką niepokoju inwestorów o gospodarkę. Rynki azjatyckie pogrążają się w rosnących obawach związanych z nową mutacją COVID-19. Wiadomości o nowym i potencjalnie bardziej zakaźnym szczepie koronawirusa spowodowały, że kraje na całym świecie ograniczają podróżowanie do i z Wielkiej Brytanii. To spowodowało, że gracze giełdowi niepokoją się możliwymi konsekwencjami gospodarczymi, gdyby rozprzestrzenił się na inne kraje lub okazał się odporny na rozprowadzane obecnie szczepionki. Dziś na bazowych rynkach akcji w rejonie Azji i Pacyfiku dominuje czerwień. Indeks tokijskiej giełdy spada o 1,04%. Australijski S&P/ASX 200 traci 1,05%. Południowokoreański KOSPI jest pod kreską 1,62%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-1,06%), Szanghaj (-1,57%), Singapur (-1,19%), Tajwan (-1,44%),Indonezja (-1,92%). Indyjski Sensex spada o 0,66%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest pod kreską 1,24%.

Sentyment, jaki panował wczoraj na globalnych parkietach, już na starcie postawił warszawskie byki na przegranej pozycji, a ich rola została zepchnięta do roli obserwatorów. Handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,7 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,51 miliarda złotych. Indeks WIG stracił 2,64 proc. znacznie większy spadek przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył się powyżej poprzedniego zamknięcia i to była zarazem najwyższa wartość dnia. Do południa można było tylko przyglądać się jak WIG 20 zsuwa się po równi pochyłej, osiągając minimum sesji na poziomie 1851,23, a skala spadków przekroczyła 4 %. Od tego momentu nastroje uspokoiły się, a stronie popytowej udało się odrobić część strat z pierwszej połowy handlu. Zamknięcie nastąpiło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 1935,22 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 3,26%. WIG20 fut stracił 3,38%, a WIG20usd w wyniku słabej postawy złotego oddał z dorobku 3,87%. W czerwieni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 stracił 0,75 proc. sWIG80 spadł o 1,27 proc. W gronie blue tylko LPP przyniósł akcjonariuszom zysk0,89%, a pozostałe 19 odnotowało spadki. Najwyższe straty dotknęły PKN Orlen, Allegro i PGNiG. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 6,22%, 5,87% i 5,72%.

WIG 20 fut otworzył się w okolicach wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 1,56%.

Od piątku złoty koryguje falę umocnienia do koszyka głównych walut.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN –para jest powyżej wsparcia na 4,4160 i w szybkim ruchu dotarła do 4,50

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59.

CHFPLN – para oscyluje pomiędzy 4,08, a 4,17.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.