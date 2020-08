Rynki giełdowe w Europie i Stanach Zjednoczonych notowały wzrosty w piątek z powodu nadziei na możliwości leczenia koronawirusa. Badanie wykazało, że Remdesivir, lek przeciwwirusowy produkowany przez Gilead Sciences, zmniejszał śmiertelność o 62%. Wspomniany lek był wskazywany jako potencjalnie skuteczny od kilku miesięcy, a wyniki ostatniego badania poprawiły nastroje rynkowe. BioNTech i Pfizer pracują nad potencjalną szczepionką przeciwko Covid-19, a pod koniec ubiegłego tygodnia firma BioNTech ogłosiła, że możliwe jest, że ich lek może uzyskać zgodę FDA do grudnia. Pandemia wciąż jest dominującym tematem na świecie. W niedzielę WHO powiedziała, że ustanowiono kolejny rekord liczby dziennych zachorowań. Czwarty dzień z rzędu Stany Zjednoczone zarejestrowały ponad 60 000 nowych przypadków. Kraje takie jak Indie i Meksyk również odnotowują wzrost liczby nowych zakażeń.

W nocy rynki akcji w Azji wzrastały pomimo pogarszającej się sytuacji zdrowotnej. W tym tygodniu rozpocznie się sezon publikacji wyników w USA. Jutro duże banki, takie jak JPMorgan, Wells Fargo i Citigroup, ujawnią swoje zyski. Najnowsze dane z rynku pracy Kanady pokazały, że gospodarka się zmienia. Stopa bezrobocia spadła z 13,7% w maju do 12,3% w czerwcu, co było zachęcające, ale warto zauważyć, że ekonomiści spodziewali się odczytu na poziomie 12%. Odczyt zmiany zatrudnienia wykazał, że w zeszłym miesiącu dodano 952,900 miejsc pracy, co przekroczyło szacunkową wartość 700 000. Aktualizacja z maja pokazała, że utworzono prawie 290 000 miejsc pracy, więc raport z zeszłego miesiąca stanowił dużą poprawę. Dokładniejsze dane z aktualizacji pokazały, że dodano 488 100 pełnych etatów oraz 464 800 etatów sezonowych Przeciętne wynagrodzenie spadło z 6,96% do 6,8%, co prawdopodobnie wynikało z powrotu osób o niskich dochodach z powrotem na rynek pracy. Zazwyczaj spadek zarobków jest postrzegany negatywnie, ponieważ pracownicy zarabiający mniej zazwyczaj wydają mniej, ale w tych okolicznościach może być postrzegany optymistycznie, ponieważ jest to znak, że więcej osób wraca do pracy.

Popyt na poziomie fabryk w USA jest nadal słaby, ponieważ główny wskaźnik PPI utrzymał się na poziomie -0,8% w czerwcu, podczas gdy ekonomiści spodziewali się odreagowania do -0,2%. Główny odczyt, bez cen towarów, spadł do 0,1% z 0,3%. PPI często wyprzedza zmiany w CPI, ponieważ jeśli spadnie popyt na poziomie fabryki, prawdopodobnie spadnie również na poziomie konsumenta. Główny wskaźnik CPI wynosi obecnie 0,1%, a w nadchodzących miesiącach prawdopodobnie pozostanie pod presją. Indeks dolara amerykańskiego spadł w piątek, gdy inwestorzy odchodzili od waluty USA, ponieważ byli w “trybie ryzyka”. W ciągu ostatnich kilku miesięcy amerykańska waluta pełniła rolę bezpiecznej przystani i zwykle osłabia się, gdy traderzy chcą podjąć większe ryzyko.

Metale wypadły dobrze w zeszłym tygodniu. Złoto osiągnęło poziom ostatnio widziany we wrześniu 2011 r., srebro osiągnęło najwyższy poziom od 10 miesięcy, a miedź dotarła do szczytów z kwietnia 2019 r. Słabszy dolar amerykański był czynnikiem pozytywnego wzrostu na rynku metali. Miedź jest często postrzegana jako dobry wskaźnik zastępczy dla popytu, więc jej rajd sugeruje, że inwestorzy polegają na kontynuacji odbicia światowej gospodarki. Ropa zyskała na wartości w piątek, gdy ogólne poczucie optymizmu pobudziło rynek energii. Raport Baker Hughes wykazał, że liczba aktywnych platform wiertniczych w USA spadła o 4, do 181, co jest najniższym wynikiem od 2009 roku. Liczba platform spada jednak wolniej. Liczba aktywnych platform benzynowych w USA spadła o jeden do 75, osiągając najniższy poziom w historii. W jednym z raportów z weekendu stwierdzono, że Arabia Saudyjska chce zwiększyć produkcję i wycofać się z rekordowych cięć ogłoszonych w kwietniu.

Andrew Bailey, gubernator Banku Anglii, weźmie udział w seminarium internetowym o godzinie 17:30.

EURUSD – od początku maja poruszamy się w trendzie wzrostowym, jednak w ostatnim czasie para notowała trend boczny. Jeśli kurs utrzyma się powyżej 1,1168, możliwym celem jest 1,1495. Przełamanie poniżej 1,1168 może otworzyć drogę na 1,1049, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

GBPUSD – od końca czerwca znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jeżeli tendencja się utrzyma możliwy jest test 1,2690, gdzie znajduje się 200-dniowa MA. Przełamanie tego poziomu może skierować notowania w okolice 1,2813. Czwartkowa świeca może być formacją nagrobka doji, a spadek niżej może skierować kurs na 1,2436, gdzie znajduje się 100-dniowa MA.

EURGBP – Świeca dzienna ze środy była zapowiedzią podażowego odwrócenia i jeżeli kurs spadnie niżej, wsparcie znajduje się przy 0,8881, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Ponowny test 0,9067 może skierować parę na 0,9239.

USDJPY – para notowała spadki przez ostatni miesiąc. Wsparcie znajduje się w okolicy 106,00. Odreagowanie może doprowadzić kurs do oporu przy 108,37, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 55 punktów do 6,150

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 151 punktów do 12,784

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 55 punktów do 5,025

