Tesla inwestuje w BTC, kto będzie następny?

Tesla Motors ogłosiła, że dokonała dużego zakupu Bitcoina i w przyszłości planuje umożliwić swoim klientom płatności w kryptowalutach. Pojawiły się spekulacje, że kolejną instytucją, która może otworzyć się na kryptowaluty będzie Apple.

Pracownicy miasta Miami wkrótce będą mogli wybrać, czy chcą otrzymać pensję w Bitcoinie czy w USD. Burmistrz miasta Miami podczas jednego z wywiadów powiedział, że ze względu na wzrost stabilności kryptowalut oraz ich popularności wśród obywateli, chce zrobić wszystko, aby Miami stało się miastem przyjaznym dla walut elektronicznych. Jeżeli pomysł zostanie pozytywnie przyjęty, kolejnym celem będzie wprowadzenie możliwości płacenia rachunków za pomocą krypto.

Jak podano w grudniu, Departament Skarbu USA, ministrowie finansów i prezesi banków centralnych z krajów G7 (Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii) wyrazili swoje poparcie dla potrzeb uregulowania rynku kryptowalut i innych aktywów cyfrowych. Wstępne decyzje w tej sprawie zapadły podczas dwunastego szczytu G7, a podczas spotkania w zeszłym miesiącu organizacja powtórzyła swoje oświadczenie. Politycy w pierwszej kolejności mają się zająć cyfrowymi walutami powiązanymi z aktywami fizycznymi – stablecoinami.

Dogecoin jest obecnie 10 największą kryptowalutą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, z łącznym market capem wynoszącym 8,2 miliarda dolarów. Liczba wyszukiwań frazy „dogecoin” w Google przewyższyła wyszukiwania „bitcoin”. Duża część zainteresowania pochodzi z faktu, że Elon Musk w ostatnich tygodniach bardzo często tweetował o DOGE.

Kurs ADA wzrósł w ciągu ostatniego tygodnia o ponad 90%, osiągając najwyższy poziom od ponad trzech lat Według danych CoinMarketCap, jego kapitalizacja rynkowa wynosi już ponad 21 mld USD, a na początku 2021 r. wynosiła zaledwie 5 mld USD. Dzięki temu wzrostowi Cardano (ADA) zajął czwarte miejsce pod względem kapitalizacji, zaraz po Bitcoinie, Ethereum i Tetherze, spychając Polkadot i XRP odpowiednio na piąte i szóste miejsce.

Bitcoin w ostatnim tygodniu odnotował wzrost o ponad 10000 USD, ustanawiając nowy szczyt na wysokości 47600 USD. Aktualnie wycofał się poniżej wsparcia na poziomie cenowym 47000 USD.

Ethereum zbliża się do wartości 2000 USD. W momencie odczytu jest na wysokości 1825 USD i ciągle rośnie. Jego opory powinny się pojawiać na równych wartościach, tj. 1850 USD i 1900 USD. Ostatnie wsparcie mamy w okolicy 1810 USD.

Bitcoin Cash zbliża się do szczytu z 19.01.2021 r., na wysokości 544 USD. W tej chwili jesteśmy na oporze z 525 USD, możliwe wycofanie do okolic 515 USD.

Ripple wzrasta ponad wartość 0,51 USD, jego najbliższy opór znajduje się 1 cent wyżej, a wsparcie mamy na poziomie cenowym 0,50 USD. W przypadku kontynuacji wzrostu powinniśmy uważać na poziom cenowy 0,63 USD, na którym ostatnim razem nastąpiła bardzo silna reakcja spadkowa.

Litecoin w ostatnim tygodniu odnotował wzrost o 22,6% do wartości 190 USD. Jeżeli uda mu się utrzymać to tempo wzrostu, jeszcze w tym tygodniu zaatakuje psychologiczny poziom 200 USD.

Dash również wzrostowy, w ciągu ostatniego tygodnia jego wartość zwiększyła się o 14,75% do 138 USD. Jest to bardzo dobry wynik, szczególnie po spadku z 6.02.2021 o ponad 6 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.