Tylko na chwile inwestorzy odetchnęli z ulgą, gdy wydawało się, że wysokie taryfy celne były tylko grą negocjacyjną, a nie realną groźbą. Giełda amerykańska zanotowała w piątek spadek, a indeks S&P 500 oddał cały tygodniowy zysk po tym, jak inwestorzy zaczęli się na nowo niepokoić planami prezydenta Donalda Trumpa nałożeniem zaporowych ceł. Prezydent Trump zasugerował w piątek , że w tym tygodniu ujawni szczegóły taryf. Tak zwany wskaźnik strachu Wall Street, indeks zmienności Cboe, znany również pod symbolem VIX wzrósł o 6,7% w piątek do 16,54, ponieważ szczegóły zbliżających się taryf pozostały niepewne. Już dziś można spodziewać się podwyższonej zmienności, ponieważ nowa administracja wykazuje tendencję do wydawania ważnych decyzji w weekendy za pośrednictwem platformy X.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 10.02.2025

Groźby Trumpa pojawiają się w czasie, gdy gospodarka Chin chwieje się z powodu załamania rynku nieruchomości i głębokim spadku zagranicznych inwestycji. UE jest uwięziona w sieci nadmiernych regulacji i niedoinwestowania w infrastrukturę publiczną i przemysł prywatny — tylko cztery z 50 największych firm technologicznych na świecie są Europy. Potrojenie średniego cła na towary chińskie — zakładając, że połowa chińskiego importu zostanie wycofana — może przynieść maksymalnie raptem 90 miliardów dolarów. Amerykański wzrost gospodarczy w dużej mierze zależy od zaawansowanych półprzewodników wytwarzanych na Tajwanie przy użyciu sprzętu wyprodukowanego w Europie.

Według ekspertów, lepiej byłoby dla Stanów Zjednoczonych, gdyby utworzyły narodowy fundusz, który wykorzystywałby amerykańskie inwestycje na rynkach wschodzących i negocjował umowy handlowe korzystne dla Stanów Zjednoczonych. To nie chińskie cła odwetowe mogą być zagrożeniem dla pozycji ameryki na świecie. Chiny już podejmują działania gospodarcze i strategiczne na rynkach wschodzących, eksportując bardziej zaawansowane technologicznie produkty, pozyskując surowce i budując porty, linie kolejowe oraz inną infrastrukturę.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Miniony tydzień na głównych giełdach Starego Kontynentu trzeba uznać za niezwykle udany. Dax 40, FTSE100 i Stoxx 50 w czwartek ustanowiły nowe rekordy wszechczasów, zatem nic dziwnego, że część graczy postanowiła zrealizować zyski. Co prawda, w grze pozostaje niewiadoma co do zapowiadanych ceł na Europę, ale po ostatnich doświadczeniach z Meksykiem i Kanadą obawy te zniknęły. Dzień skończył się niewielką przeceną, a wszystkie wiodące indeksy zakończyły sesję na minusie tracąc od 0,18% (FTSE MIB) do 0,53% (Dax).

Znacznie mniej optymistycznie było na Wall Street. Solidne dane z rynku pracy rozwiały nadzieją na szybkie cięcie stóp procentowych i to mogło wpłynąć na zachowanie inwestorów. Dow Jones spadł o 0,99%, S&P 500 stracił 0,95%, a Nasdaq Composite zakończył sesję spadkiem o 1,36%.

W Azji lekka przewaga wzrostów.

Na rynkach Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje po nieudanej sesji na Wall Street. Dobrze radzą sobie chińskie giełdy. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,21%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,34%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,12%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,55%), Szanghaj (0,33%), Sensex (0,70%), Singapur (0,83%). Asia Dow w dół o 0,18%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Na parkiecie przy Książęcej byki nie odpuszczają, a optymistyczne nastawieni graczy sprawili, ze na nami szósty z rzędu tydzień wzrostowy. Zagraniczny kapitał, który jeszcze nie tak dawno odpływał z Warszawy, szybko zmienił zdanie powracając nad Wisłę. Chociaż piątkowa sesja nie była już tak imponująca pod względem wzrostów jak to było w czwartek, niemniej narzekać nie można, bowiem dominacja byków jest aż nadto widoczna. Prognozy mówiące, że WIG ma szansę na wzrost w tym roku o 20%, zrealizowała się już w połowie. WIG20 w tym czasie wzrósł o 14%. Niewykluczone, że przy sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym (zakończenie wojny na Ukrainie) wzrost może sięgnąć nawet 30%.

Podobnie jak w czwartek, piątkowa sesja to był mecz do jednej bramki - tak określiliby to komentatorzy sportowi. Po wysokim otwarciu, WIG20 luka pokonał problematyczny do tej pory poziom 2450 pkt. i przez całą sesję wspinał się na coraz to wyższe poziomy. Ostatnia godzina handlu to próba kontry podaży z mizernym efektem. WIG20 ostatecznie zakończył dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań.

Z technicznego punktu widzenia, ostatnia fala wzrostowa jest większa niż największa korekta w dotychczasowym ruchu spadkowym obserwowanym od maja, co oznacza, że mamy do czynienia z overbalance i to powinno wystarczyć do dalszych wzrostów nawet na historyczne maksima, niemniej po tak dynamicznym wzroście można spodziewać się niewielkiej korekty.

Z grona blue chipów 16 spółek odnotowało zysk. Największy wzrost odnotował Budimex zyskując 5,95%. O ponad 4% wzrosły akcje JSW i Ket. Po przeciwnej stronie rynku ponownie znalazł się CD Projekt przeceniony o 1,10%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,29 mld zł. WIG zyskał 0,88%. Indeks blue chipów zyskał 1,13%. WIG20fut wzrósł o 1,01% osiągając na zamknięciu wartość 2500 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,20%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,77%.

PLN ustabilizował się po burzliwym tygodniu.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,19.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,06.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,46.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.