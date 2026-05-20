Sezon wynikowy w USA jest już niemal domknięty i wypada on bardzo solidnie w ujęciu historycznym, ale w nowych danych coraz wyraźniej widać, że fala pozytywnych rewizji EPS słabnie. Według FactSet wyniki opublikowało już 91 proc. spółek z S&P 500, a 84 proc. z nich pokazało EPS powyżej oczekiwań. Po stronie przychodów odsetek pozytywnych zaskoczeń wynosi 80 proc., a agregatowa niespodzianka przychodowa sięga 1,8 proc. i pozostaje powyżej średniej 10-letniej, choć jest już lekko poniżej średniej 5-letniej. To zdaje się wskazywać, że sezon wyników pozostaje mocny, ale nowe raporty coraz rzadziej zmieniają ogólny obraz indeksu.

Na poziomie całego S&P 500 blended earnings growth dla pierwszego kwartału wynosi obecnie 27,7 proc. i praktycznie nie różni się od obrazu sprzed tygodnia. FactSet opisuje ten ruch jako jedynie symboliczne podbicie, napędzane głównie przez technologię. Jednocześnie forward P/E dla indeksu wzrósł już do 21,4x z 21,0x tydzień wcześniej i z 19,7x na koniec marca. W praktyce oznacza to, że rynek nadal podnosi wycenę szybciej, niż rośnie sama ścieżka oczekiwanych zysków.

Technologia trzyma wynik, ale szeroki rynek już nie przyspiesza

Technologia pozostaje najmocniejszym sektorem w całym indeksie, a oczekiwana dynamika EPS wzrosła do 51,0 proc. z 50,7 proc. tydzień wcześniej i z 44,6 proc. na 31 marca. FactSet wskazuje, że to właśnie pozytywne zaskoczenia w tej części rynku były największym wsparciem dla lekkiego tygodniowego podbicia blended EPS dla całego S&P 500.

Usługi komunikacyjne utrzymały bardzo wysoki poziom oczekiwanego wzrostu zysków na poziomie 48,9 proc., ale poprawa względem 8 maja była już śladowa. Podobnie wygląda sytuacja w dobrach cyklicznych, które przesunęły się tylko do 39,8 proc. z 39,7 proc. Taki układ może wskazywać na to, że najważniejszy impuls po wynikach Alphabetu, Meta i Amazona został już wcześniej zdyskontowany, a końcówka sezonu bardziej domyka obraz rynku.

Utilities i nieruchomości zrobiły krok w tył

Najbardziej zauważalne cofnięcie tydzień do tygodnia widać w usługach komunalnych i nieruchomościach. Oczekiwana dynamika EPS dla utilities spadła do 15,9 proc. z 17,7 proc., a dla nieruchomości do 6,4 proc. z 7,6 proc. Sektor materials także lekko oddał część wcześniejszej poprawy, schodząc do 42,5 proc. z 43,2 proc. Z drugiej strony nie widać szerokiego pogorszenia w skali całego rynku, bo energia nadal utrzymuje się nad kreską, a sektor dóbr podstawowych i technologia jeszcze delikatnie poprawiły obraz zysków.

Przychody nadal wyglądają szeroko

Po stronie sprzedaży sezon nadal prezentuje się bardzo zdrowo. Blended revenue growth dla S&P 500 wzrosła do 11,4 proc. z 11,3 proc. tydzień wcześniej i z 9,9 proc. na koniec marca. Wszystkie 11 sektorów pokazują dodatni wzrost przychodów rok do roku, a na czele pozostają technologia, usługi komunikacyjne i usługi komunalne.

To właśnie utilities były według FactSet największym źródłem dodatniej zmiany przychodowej w samym ostatnim tygodniu. Jednocześnie od końca marca najsilniej poprawiły się komunikacja, materiały, technologia i nieruchomości. W praktyce przychody nadal bronią tezy o szerokim, a nie punktowym, wsparciu sezonu wynikowego.

Coraz mniej miejsca na rozczarowanie

Po raporcie z 15 maja bazowy wniosek wydaje się taki, że sezon wyników w USA był bardzo mocny. Indeks utrzymał wysoką dynamikę zysków i szerokie wsparcie po stronie przychodów, lecz tygodniowe przesunięcia sektorowe są już małe i coraz częściej mieszane. Jednocześnie forward P/E wzrósł do 21,4x, więc rynek wycenia końcówkę sezonu tak, jakby przestrzeń do rozczarowania pozostawała niewielka, a to wszystko przed wynikami Nvidia w dniu 20 maja, które domkną publikację wyników dla najważniejszych spółek na Wall Street.

Daniel Kostecki

CMC Markets Polska