Prezesi firm zaczynają głośno mówić, że sztuczna inteligencja zniszczy miejsca pracy. Czy przyszłość to nowa armia bezrobotnych? Jim Farley, CEO Forda powiedział dosłownie: „Sztuczna inteligencja zastąpi połowę wszystkich pracowników umysłowych w USA”. Czyżby zwiastował koniec białych kołnierzyków? Marianne Lake z JPMorgan Chase przewiduje do 10% redukcji zatrudnienia w banku. Dyrektor generalny Amazon Andy Jassy napisał w notatce do pracowników, że spodziewa się, iż w nadchodzących latach ogólna liczba pracowników firmy zmniejszy się. Dyrektor generalny Anthropic, Dario Amodei, powiedział w maju, że połowa wszystkich stanowisk dla rozpoczynających pracę może zniknąć w ciągu jednego do pięciu lat, co spowoduje wzrost bezrobocia w USA o 10% do 20%. Spadek zatrudnienia, to perspektywa kilku lat. A co się już dzieje? Firmy łącza role np. menedżerów i inżynierów oraz zamrażają nowe zatrudnienie w obszarach, gdzie AI może wykonać pracę – np. Shopify zatrudnia tylko tam, gdzie AI nie zastąpi danej funkcji. ThredUp i Moderna reorganizują pracę bez wzrostu liczby etatów. Dotychczas liderzy podkreślali, że innowacje tworzą nowe miejsca pracy. Teraz jednak coraz częściej otwarcie przyznają, że AI może likwidować znaczną część stanowisk. Zatem jakie perspektywy malują się na rynku pracy. To nie tylko powtarzalne zadania — AI już wykonuje prace takie jak analizowanie, raportowanie i obsługę klienta. Redukcje personelu — to nie pojedyncze zwolnienia, ale zmiany strukturalne: mniejsze zespoły, łączenie kompetencji. Kluczowe pytanie – jak firmy i pracownicy dostosują się: szkolenia, nowe role, strategie zrównoważone… lub systemy wsparcia publicznego (zasiłki). Czy będzie aż tak źle? Pojawiają się jednak głosy, że to jedynie etap transformacji, a nie koniec zatrudnienia – chociaż niewątpliwie zmienia się jego profil.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu ostatnie kilkanascie sesji nie wniosło nic ciekawego, a jedynie spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji, jednak wiele wskazuje na to, że to byki mają więcej argumentów. Wczorajsza sesja, z początku niemrawa, po NFP pokazała przewagę popytu. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,40% (FTSE MIB) do 0,98% (IBEX 35).

Źródło: CMC Markets, 04.07.2025

Raport NFP z jednej strony pokazał, że rynek pracy ma się dobrze, z drugiej zaś, oczekiwana obniżka stóp procentowych oddaliła się w czasie. Wall Street pozytywnie zareagował na dane. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,77%. S&P500 wzrósł o 0,83%. Nasdaq Composite zyskał 1,02%.

Na giełdach w Azji przewaga czerwieni

Na giełdach Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje z lekką przewagą niedźwiedzi w ślad za tracącymi dziś kontraktami na amerykańskie indeksy. Najlepiej spisująca się giełda w Japonii napędzana wzrostami spółek technologicznych czwarty dzień koryguje wypracowane wcześniej zyski w obawie o brak postępu w rozmowach handlowych z USA. Indeks giełdy w Tokio traci 0,08%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,03%. Południowokoreański KOSPI traci 1,59%%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,62%), Szanghaj (0,41%), Sensex (0,02%), Singapur (-0,30%). Asia Dow w dół o 0,35%.

Podsumowanie sesji na GPW

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej rozpoczęła i zakończyła się z przytupem. Najwyraźniej widać, że byki na razie nie myślą o wakacjach. Przed bykami kolejne wyzwanie - okrągły poziom 2900 pkt. Po trzech tygodniach, gdy WIG20 nie bronił się na poziomie 2700 pkt, ale bezskutecznie próbował pokonać opór na poziomie 2800 pkt, utknął w ruchu bocznym pomiędzy tymi poziomami. Jak się okazało, był to tylko pretekst do zebrania sił w dalszej wspinaczce na północ. Patrząc szerzej na rynek, odbicie WIG20 do najniższego poziomu osiągniętego w kwietniu może budzić nadzieje byczo nastawionych graczy. Wciąż jest szansa utrzymanie wzrostów i atak WIG20 na nowe 52-tygodniowe szczyty.

Po wysokim otwarciu, już po godzinie WIG20 zyskiwał nawet 2%, ale w oczekiwaniu na NFP oddał połowę zysku. Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy utwierdziły popyt w przekonaniu, że obrany kierunek jest właściwym. Ostatecznie indeks zakończył dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów, 15 spółek odnotowało zysk. Największym wzrostem pochwaliły się bank. Santander i Alior wzrosły odpowiednio o 5,90% i 4,70%. Po przeciwnej stronie rynku zameldował się KGHM przeceniony o 0,81%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,43 mld zł. WIG zyskał 1,53%. Indeks blue chipów zyskał 1,62%. WIG20fut wzrósł o 1,70%, osiągając na zamknięciu wartość 2867 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,40%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,54%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,92

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,24.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,60.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,10.



