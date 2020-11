Szczyt UE w centrum uwagi.

Wczorajsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego przeszło praktycznie bez echa. Rada Prezesów kupiła czas na poprzednim posiedzeniu, zwiększając rozmiar skupu aktywów do 1,35 mld EUR w ramach programu PEPP. Tym samym bankierzy centralni mogą wygodnie rozsiąść się w fotelach i czekać kilka miesięcy obserwując, czy działania te są wystarczające do ożywienia gospodarki. Jak podkreśliła szefowa EBC, Christine Lagarde, bank będzie oczekiwał, że szczyt przywódców państw europejskich, który rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do soboty, dopnie plan ratunkowy i rozdzieli fundusze dla najbardziej dotkniętych regionów Europy. W programie szczytu jest również uchwalenie budżetu na najbliższe lata. Od jakiegoś już czasu pojawiają się głosy, że ilość pieniądza z budżetu Unii przeznaczonych na poszczególne kraje będzie uzależniona od przestrzegania praworządności, a jak powszechnie wiadomo Polska znalazła się na celowniku. Jest to poważne zagrożenie, że dotacje zostaną mocno obcięte. Rząd Polski liczy na veto Węgier oraz wsparcie ze strony Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Krajom tym będącym w poważnych kłopotach zależy na szybkie pozyskanie środków, a sprawa praworządności zostanie odsunięta na dalszy plan.

Szczyt państw Unii może mieć duże znaczenie dla kursu euro. Para EURUSD trafiła na silny opór w okolicach 1,14, a dalszy jej los w dużej mierze może zależeć od tego, czy szczyt zakończy się sukcesem, a sukcesem będzie dogadanie się państw członkowskich.

Czwartek przyniósł przeceną na globalnych rynkach akcyjnych. W Azji i w Europie dominowały spadki. Spadkom na europejskich parkietach towarzyszyła niska zmienność, zapewne w oczekiwaniu na rozpoczynający się dziś szczyt. Wczorajsza sesja w USA miała dość spokojny przebieg. Główne benchmarki znalazły się w czerwieni za sprawą, jak się okazało, długiej drogi do wyprodukowania szczepionki, jednak zmienność była stosunkowo niewielka, a wszystkie indeksy zakończyły dzień w okolicach poziomów otwarcia. S&P500 skutecznie obronił poziom 3200 punktów, a Russell2000 trzykrotnie podczas sesji odparł ataki niedźwiedzi na wsparcie 1460 pkt. W ostatecznym rozrachunku Dow Jones, S&P500 i Nasdaq Composite zakończyły dzień przeceną odpowiednio 0,50%, 0,34% i 0,73%. Przed spadkami nie ustrzegły się najmniejsze spółki. Russell2000 stracił na zamknięciu 0,72 proc. Obrót na NYSE wyniósł 4,057 mld USD, a na giełdzie Nasdaq 4,415 mld USD.

Jankescy gracze z niecierpliwością oczekiwali na wyniki Netflixa. Spółka pozyskała 10,1 mln subskrybentów i znaczący przyrost przychodów. Jednak słabe prognozy na drugą połowę roku sprawiły, że akcje zaraz po zamknięciu sesji spadły o ponad 11 proc.

Po wczorajszej przecenie, dziś giełdy na Dalekim Wschodzie w mieszanych nastrojach. Giełda w Tokio traci 0,55 proc., australijski S&P/ASX200 notował spadek o 0,05 proc., a południowokoreański KOSPI nad kreską 0,63%. Na pozostałych giełdach regionu: Hong Kong (0,33%), Szanghaj (-0,57%), Singapur (-0,10%), Nowa Zelandia (0,68%), Indonezja (-0,21%). Indyjski Sensex rośnie o 0,62%. Indeks Asia Dow, skupiający największe firmy regionu, w okolicach 0%.

Wczorajsza sesja na warszawskim parkiecie przebiegała w atmosferze wakacyjnego marazmu. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 766 mln złotych. Z tego na blue chipy przypadło 555 mln PLN. Indeks WIG wzrósł o 0,22 proc. Podobnej wielkości wzrost odnotowały spółki o największej kapitalizacji. WIG20 otworzył się poniżej wartości odniesienia, a pierwsze minuty handlu utworzyły dzienne minimum na 1780,17 pkt. Od tego czasu do końca sesji kontrolę nad rynkiem przejęła strona popytowa i rzutem na taśmę byki wyprowadziły indeks powyżej kreski, kończąc dzień wynikiem 1799,08, zaledwie 0,1 pkt. poniżej dziennego maksimum, co oznacza wzrost o 0,24 proc. Kolejny już dzień zapędy byków powstrzymał okrągły poziom 1800 punktów. WIG20fut. zakończył handel stratą 0,06 proc., a WIG20usd dodał do dorobku skromne 0,12 proc. W zieleni zakończyła handel druga liga. mWIG40 zyskał 0,31 proc., kolejny już raz atakując opór w okolicach 3600 pkt. Najmniejsze spółki z sWIG80 spadły o 0,13 proc. W gronie blue chipów 4 spółki odnotowały zyski, a 16 zakończyło dzień stratami. Największą stopę zwrotu osiągnął Orange (9,67%), PKN Orlen (3,23%) oraz Cyfrowy Polsat (1,72%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji mBanku, Lotosu, i JSW. Walory te straciły odpowiednio 3,14%, 2,93% i 2,01%.

WIG20fut otwiera się na poziomie wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,13 proc.

Kurs złotego pozostaje stabilny.

GBPPLN – lokalne wsparcie znajduje się na 4,84. Najbliższy opór jest na poziomie 5,12

EURPLN – cena jest nad wsparciem na poziomie 4,3650 Opór jest na poziomie 4,57.

USDPLN – para w konsolidacji z krótkoterminowym wsparciem na 3,8840.

CHFPLN – najbliższe wsparcie jest na 4,10. Opór jest na poziomie 4,34.

PLNJPY – opór usytuowany jest na 28,37. Wsparcie jest na poziomie 25,88.

