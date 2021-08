Szczyt CPI w USA?

Komentarz rynkowy

Spokojny początek tygodnia na rynkach europejskich

Giełdy w Europie zakończyły kolejny tydzień wyżej z FTSE250 i Stoxx600 na rekordowych poziomach oraz FTSE100 odnotowującym największy tygodniowy wzrost od czerwca. Giełdy amerykańskie nie pozostawały z tyłu. Dow, S&P500 i Nasdaq weszły na kolejne szczyty, chociaż piątkowy, bardzo silny raport o zatrudnieniu USA, spowodował, że Nasdaq nieco się wycofał. Wzrost zatrudnienia o 943 tys. w lipcu, a także rewizja czerwcowych danych w górę do 938 tys., spowodowały zmniejszenie stopy bezrobocia z 5,9% do 5,4%. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin spadło z 9,8% do 9,2%, a wskaźnik partycypacji w rynku pracy wzrósł do 61,7%, wciąż pozostając znacznie poniżej 63,4% sprzed pandemii.