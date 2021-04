Świadomość ekologiczna w świecie miningu kryptowalut

Argo nawiązało współpracę z firmą wydobywczą - DMG Blockchain, w celu stworzenia przyjaznej środowisku puli miningowej BTC. Wszystkie bloki spółki mają zostać wydobyte za pomocą energii pochodzącej z elektrowni wodnych. Argo Blockchain PLC jest firmą posiadającą trzy kopalnie w Kanadzie i niedawno nabyła 320-akrową działkę w Teksasie, którą planuje wykorzystać do rozszerzenia swoich operacji o dodatkowe 200 megawatów zielonej energii elektrycznej. Dyrektor naczelny Argo, Peter Wall, powiedział, że uczynienie Bitcoina bardziej ekologicznym jest jego priorytetem, a współpraca z DMG w celu stworzenia pierwszej ekologicznej puli wydobywczej Bitcoin jest ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska.

Liczba stablecoinów, które są obecnie przechowywane na giełdach, osiągnęła najwyższy poziom w historii, a ich wartość jest szacowana na około 10 miliardów dolarów. Taka sytuacja może być korzystna dla rynków krypto, gdyż dostępność, popularność oraz dynamika wzrostu ich wartości same się napędzają.

PayPal Holdings ogłosiło, że amerykańscy użytkownicy PayPala będą w stanie wykorzystywać swoje kryptowaluty w celach płatniczych u zwykłych sprzedawców na całym świecie. Pozwolić ma na to nowa usługa, która będzie wymieniać kryptowaluty na waluty tradycyjne podczas płatności. Przewalutowanie z wykorzystaniem PayPala powinno ograniczyć zmienność wartości wykorzystywanych cyfrowych aktywów (BTC, ETH, BCH i LTC).

Visa ogłosiła, że pozwoli na wykorzystanie kryptowaluty USD Coin (USDC) do rozliczania transakcji w swojej sieci płatności. Użycie przez Visę blockchaina Ethereum usuwa potrzebę konwersji monet cyfrowych na tradycyjne pieniądze przed przeprowadzeniem transakcji, co powinno mieć taki sam efekt jak w przypadku technologii wykorzystywanej przez PayPal.

Indyjski rząd po raz kolejny rozważa wprowadzenie zakazu kryptowalut i już rozpoczął zaostrzanie istniejących regulacji. Począwszy od 1 kwietnia 2021 roku, wszystkie firmy zarejestrowane w Indiach będą musiały ujawnić swoje udziały i transakcje kryptowalutowe oraz pochodzenie środków wykorzystanych na ich zakup. Jest to kontynuacja do ustawy z końca stycznia 2021 r., której pierwotnym celem było właśnie zakazanie wszystkich prywatnych kryptowalut.

Bitcoin ponownie zbliża się do oporu psychologicznego na 60000 USD. W przypadku wyjścia powyżej niego kolejnymi celami będą historyczny szczyt i poziom 62000 USD. W przeciwnym wypadku możemy się wycofać do wsparcia na 58400 USD.

Ethereum powraca do szczytu z 20.03.2021 na wysokości 1850 USD, przy wystarczającym popycie powinniśmy dotrzeć do oporu z okolic 1890-1900 USD. Aktualnym wsparciem jest 1820 USD.

Bitcoin Cash w zeszłym tygodniu spadł do 450 USD, a następnie zaczął ponownie wzrastać. Znajdujemy się na oporze z 530 USD, ale nie widać sygnałów zapowiadających spadki. Kryptowaluta prawdopodobnie ruszy do okolic 550 USD.

Ripple przechodzi w ruch boczny wokół wartości 0,56 USD. Ważnymi poziomami dla dalszych ruchów XRP są 0,54 USD i 0,58 USD, których wybicie powinno ustalić kierunek, w którym będziemy się poruszać.

Litecoin jest w ruchu korekcyjnym po nieudanej próbie wyjścia powyżej wartości 200 USD, ostatni dołek przed szczytem nie został wybity, więc prawdopodobnie nastąpi kolejna próba ataku na ten poziom cenowy.

Dash we wtorek przestał wzrastać, ale ciągle utrzymuje się w niewielkiej odległości od 220 USD. Najbliższymi znaczącymi poziomami są wsparcie na 210 USD, oraz oporowe 220 i 224 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.