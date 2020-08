Stonowane nastroje, PMI w centrum uwagi

Wczoraj na rynkach mieliśmy stosunkowo spokojny dzień, a zmienność akcji była niewielka. Główne rynki w Europie w większości zamknęły się na plusie, choć zyski były niewielkie. Indeksy amerykańskie również zanotowały skromne wzrosty. Traderzy koncentrowali się na polityce Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Republikanie i Demokraci wciąż negocjowali warunki pakietu pomocy związanego z koronawirusem. Polityczne spory trwają od ponad tygodnia, ale inwestorzy wciąż jeszcze pozostają optymistyczni, że porozumienie zostanie osiągnięte. Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów, powiedziała, że nie spodziewa się porozumienia w tym tygodniu. Doniesiono, że rozmowy były owocne, więc byki pozostały aktywne.

Relacje na linii USA-Chiny od jakiegoś czasu ulegają pogorszeniu. Pekin naruszył autonomiczny status Hongkongu, co wywołało między innymi niezadowolenie rządu USA. Najnowszym wydarzeniem na froncie amerykańsko-chińskim była decyzja prezydenta Trumpa o zbanowaniu TikToka - aplikacji do udostępniania wideo - będącej własnością ByteDance z Chin. Trump jest zaniepokojony bezpieczeństwem narodowym i to jest motywacja jego ruchu. Microsoft prowadził rozmowy w sprawie przejęcia amerykańskiej jednostki TikTok, jednak prezydent oświadczył, że zatwierdzi transakcję tylko wtedy, gdy Microsoft odpowiednio rozliczy się z tytułu przejęcia z Departamentem Skarbu USA.

Indeks dolara notował wczoraj sporą zmienność. Przez większość sesji kontynuował pozytywny ruch, który rozpoczął się w piątek, potem jednak spadł i zakończył sesję na minusie. Pod koniec ubiegłego tygodnia notowany był na najniższym poziomie od 2 miesięcy, po czym nastąpiło odbicie. W poniedziałek ruszył wyżej, ale zamknął się poniżej szczytów sesji, więc pojawiły się pytania o siłę tego odwrócenia. Kolejny spadek może świadczyć o tym, że sentyment jest nadal słaby. Spadek dolara pomógł w wybiciu złota powyżej 2000 USD. Srebro również zanotowało wzrost i prawie ponownie przetestowało lipcowe maksimum - najwyższy poziom od ponad sześciu lat. Złoto i w mniejszym stopniu srebro cieszyły się ostatnio większym zainteresowaniem, ponieważ słabość dolara sprawiła wpłynęła na spadek ich ceny. Agresywna polityka luzowania banków centralnych na całym świecie wywarła dużą presję na rentowności obligacji, z których część okazała się ujemna, co przyczyniło się to do popularności metali.

W nocy opublikowano raport Caixin dotyczący usług chińskich. Odczyt wyniósł 54,1, ekonomiści spodziewali się 58. Czerwcowy raport wyniósł 58,4. Rynki akcji na Dalekim Wschodzie są mieszane, a zmienność jest niewielka. Poinformowano, że przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych, Robert Lighthizer, spotka się z Lui He, wiceprezydentem Chin, aby omówić realizację pierwszej fazy umowy handlowej. Chiny nie wywiązały się ze swoich zobowiązań w zakresie zakupu towarów z USA, ale głównym czynnikiem była pandemia. Jeśli spotkanie się odbędzie, mogą zostać omówione inne kwestie, takie jak sytuacja z aplikacją TikTok.

Wczoraj mieliśmy spokojny dzień pod względem danych ekonomicznych. Odczyt PPI ze strefy euro poprawił się z -5% w maju do -3,7% w czerwcu. Wzrost odczytu wskazuje na wyższy popyt w bloku walutowym, ale prawdopodobne jest, że wpływ na odczyt miały również wyższe ceny surowców. PPI często wyprzedza zmiany CPI. Jeśli ceny na poziomie fabrycznym wzrastają, prawdopodobnie wzrosną również ceny dla konsumentów. Zamówienia w fabrykach w USA w czerwcu wyniosły 6,2%, co przekroczyło prognozę ekonomistów na poziomie 5%. Poprzedni odczyt został skorygowany z 8% do 7,7%.

Główne gospodarki Europy opublikują swoje raporty PMI dla usług między godz. 9:15 a 10:30. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania przedstawią swoje aktualizacje, a ekonomiści spodziewają się odpowiednio 52, 51, 57,8, 56,7 i 56,6. Wcześniej w tym tygodniu opublikowano dane o PMI dla przemysłu, które wykazały wzrost w ciągu miesiąca, a większość z nich przekroczyła konsensus. Sprzedaż detaliczna w strefie euro zostanie opublikowana o godzinie 11:00, a czerwcowy odczyt ma wynieść 5,5%, co byłoby dużym spadkiem z wyniku 17,8% zarejestrowanego w maju.

Oczekuje się, że zatrudnienie ADP w USA wyniesie 1,5 miliona, co będzie spadkiem z 2,36 miliona, które ogłoszono w czerwcu. Raport zostanie opublikowany o godzinie 14:30. Oczekuje się, że odczyt PMI dla usług w USA i ISM dla sektora nieprodukcyjnego wyniosą odpowiednio 49,6 i 55. Aktualizacje zostaną opublikowane o godzinie 15:45 i 16:00. Ropa będzie dziś w centrum uwagi. Raport EIA zostanie opublikowany o 16:30. Przewiduje się, że zapasy w USA spadną o 3,4 miliona baryłek.

EURUSD – para wycofała się nieco z najwyższych poziomów od dwóch lat. Jeżeli wzrosty będą kontynuowane, celem może być 1,2000. Wsparcie znajduje się przy 1,1700 oraz 1,1600.

GBPUSD – kurs dotarł do najwyższego poziomu od ponad czterech miesięcy i dopóki utrzymuje się powyżej 1,3000, wzrosty powinny być kontynuowane. Poziom 1,3200 może stanowić opór. Przełamanie 1,3000 może skierować kurs na 1,2900.

EURGBP – para spadała w ciągu ostatniego tygodnia, a przełamanie poniżej 0,9000 może skierować kurs na 0,8935, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Jeżeli utrzymamy się powyżej 0,9000, wówczas może dojść do retestu 0,9175.

USDJPY – piątkowa świeca może zwiastować bycze odwrócenie. Jeżeli dojdzie do wzrostów, możliwym oporem jest 50-dniowa MA przy 107,09. Przełamanie w dół 104,00 może skierować cenę na 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 4 punkty do 6,032

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 12 punktów do 12,612

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 2 punkty do 4,891

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

