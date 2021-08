Sprzedaż detaliczna UK w centrum uwagi

O statnie osłabienie funta było trochę niewytłumaczalne, biorąc pod uwagę najnowsze dane i rosnące prawdopodobieństwo zacieśnienia polityki pieniężnej przez Bank Anglii.

Bezrobocie nadal spada i oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach inflacja utrzyma obecne tempo wzrostu. Wraz z ponownym otwarciem gospodarki dostępnych jest coraz więcej miejsc pracy, ale wciąż istnieją pewne czynniki powodujące spadki wartości akcji w Wielkiej Brytanii. Najsilniejszy wpływ mają obecnie obawy o spowolnienie gospodarki światowej i niepokój związany z rosnącymi wskaźnikami infekcji. Nie pomagają również zmagania z Chinami, które sabotują swój sektor technologiczny i dóbr luksusowych. Rentowność obligacji 10-letnich w USA spadła o 12 punktów bazowych od ostatniego czwartku, wydaje się, że rynki próbują nam powiedzieć, że nie są zaniepokojone potencjalnym ograniczeniem programu skupu aktywów przez Fed, ale obawiają się spowolnienia globalnego ożywienia. Realnym zagrożeniem są niektóre rządy, które dążąc do wyeliminowania Covid-19, mogą wyrządzić więcej szkód niż odnieść korzyści. Chociaż widzieliśmy odbicie na S&P500 i Nasdaq, Russell 2000 gwałtownie spadł, zamykając się poniżej 200 dniowego MA.

Na dzisiejszym otwarciu giełd w Europie możemy oczekiwać spadków, gdyż rynki azjatyckie pozostają słabe, a japońscy producenci samochodów są zakłopotani decyzją Toyoty o ograniczeniu produkcji samochodów we wrześniu. Dzisiaj poznamy najnowsze wyniki sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii oraz lipcowy raport o wydatkach publicznych. W lipcu notowaliśmy nieco łagodniejszą presję inflacyjną, gdy brytyjska gospodarka w końcu zniosła wszystkie ograniczenia, co początkowo miało się wydarzyć w czerwcu. Czerwcowe wydatki konsumenckie wzrosły o 0,5%, po gwałtownym spadku o 1,3% w maju, podczas gdy inne badania sprzedaży detalicznej wskazywały nierównomierną słabość w różnych obszarach. Zgodnie z badaniem BRC, handel detaliczny w Wielkiej Brytanii w czerwcu zakończył swój najlepszy kwartał w historii, a wydatki wzrosły o 13,1% wobec spadku o 1,9% w 2019 r. Mamy również najnowsze dane dotyczące wydatków publicznych za lipiec i tutaj widzimy znaczną poprawę, biorąc pod uwagę, że mniej osób korzysta z programu wsparcia bezrobotnych, podczas gdy ci, którzy ciągle z nich czerpią korzyści, otrzymują tylko 70% wynagrodzenia, ta wartość zmaleje do 60% w sierpniu. Oczekuje się, że wywoła to spadek zadłużenia z 22 miliardów funtów, które widzieliśmy w czerwcu, do połowy tej kwoty w lipcu.

EURUSD – nadal wygląda dość słabo z potencjałem do ruchu w kierunku 1,1600 i dołków z listopada zeszłego roku. Poziom 1,1720 powinien teraz działać jako opór, a wyjście powyżej niego otworzy drogę do 1,1830.

GBPUSD – po wczorajszym rozbiciu wsparcia na 1,3670 wraca do lipcowych minimów przy 1,3570. Najbliższy opór znajduje się przy 1,3725, czyli 61,8% zniesienia Fibo odmierzonego z 1,3570 do 1,3985.

EURGBP – dalsze osłabienie funta spowodowało, że para ruszyła w kierunku 0,8580. Najbliższe wsparcia to 0,8530 oraz 0,8500.

USDJPY – znalazł wsparcie w okolicy 109,10, co pozwoliło na powrót do obszaru 110,20. Utrzymanie poniżej niego wiąże się z ryzykiem ponownego wystąpienia ruchu spadkowego do minimów z tego tygodnia.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 8 punktów wyżej, na poziomie 7067.

DAX – oczekuje się otwarcia 24 punkty niżej, na poziomie 15741.

CAC40 – możliwe otwarcie 8 punktów niżej, na poziomie 6598.



