Sprzedaż detaliczna oraz finanse publiczne Wielkiej Brytanii w centrum uwagi

Rynki giełdowe w Europie mają za sobą kolejny pozytywny dzień, aczkolwiek do powrotu do poziomów sprzed tygodnia pozostało jeszcze trochę miejsca. Wzrost ten stanie się trudniejszy po tym, jak na giełdzie w USA doszło do wyprzedaży po ogłoszeniu przez Prezydenta Bidena, że zyski kapitałowe będą opodatkowane stawką 39,6% dla tych podatników, którzy osiągną dochody powyżej 1 mln dolarów w ciągu roku. Aktualna stopa opodatkowania to 20%. Spowodowało to spadki giełd w USA do tygodniowych minimów, a Nasdaq stracił najwięcej. Podnoszenie podatków nigdy nie jest mile widziane, zwłaszcza jak stawka ma wzrosnąć niemalże dwukrotnie. Aktualnie jednak mało prawdopodobne jest, że ten pomysł znajdzie aprobatę w Kongresie. Warto jednak mieć na uwadze, że w tych niepewnych czasach, niewiele trzeba, aby zachęcić inwestorów do realizacji zysków. Podatki prawdopodobnie wzrosną, jednak nie o taką wartość jaka została zapowiedziana. Niepewność związana ze wzrostem zachorowań w Indiach i Japonii opóźniającym światowy powrót do normalności, dodatkowo ciąży na rynkach od początku tygodnia, stąd też dodatkowe czynniki ryzyka nie pomagają rynkowi.

W centrum uwagi dzisiaj będą dane dotyczące sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii oraz zadłużenie sektora publicznego za marzec z Wysp. Ponadto poznamy dane dotyczące kwietniowych odczytów PMI z Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby dane ze sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii dotyczące pierwszego kwartału 2021 roku były pozytywne, przede wszystkim ze względu na spadek 8,2% w styczniu. Ponadto na Wyspach trwał lockdown przez cały pierwszy kwartał. W lutym obserwowaliśmy 2,1% wzrostu, jako rezultat zakupó w przed sezonem wiosennym oraz aż 16% wzrost w zakupach związanych z utrzymaniem domu. Oczekuje się, że dane za marzec wskażą na 1,5% wzrostu, a jego charakterystyka powinna być podobna do tej obserwowanej w lutym. Ogólny obraz drugiego kwartału wygląda teraz znacznie bardziej pozytywnie dzięki sukcesom we wprowadzeniu szczepionek. Pomaga to wzmocnić zaufanie konsumentów i powoduje, że PKB Wielkiej Brytanii wykazało znacznie płytszy spadek w styczniu i lutym, niż początkowo się obawiano. Spory spadek sprzedaży detalicznej w marcu będzie nadal wynikał z zamknięcia sklepów detalicznych, które nie są niezbędne do codziennego życia, a także pubów, barów i restauracji, w których poziom aktywności był bardzo niski, jeśli w ogóle istniał, chociaż jak pokazują ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej, boom w sprzedaży internetowej i cyfrowej pomaga zrekompensować inne obszary.

Roczne pożyczki sektora publicznego mają zgodnie z prognozami osiągnąć nowy rekord wraz z dzisiejszą publikacją danych z marca. Wpływy podatkowe w lutym spadły, gdy do długu publicznego dodano kolejne 19,1 mld funtów. Nie powinno to być zbyt wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że tak wiele firm pozostaje zamkniętych. W bieżącym roku podatkowym do lutego zadłużenie netto wzrosło do 278 miliardów funtów, przy dzisiejszej publikacji z prognozą zbliżającą się do 300 miliardów funtów. Jest to nadal niższa wartość niż przewidywano kilka miesięcy temu, co zawdzięczamy firmom, które powróciły do pracy po przymusowym urlopie i przejściu na działalność internetową.

Dzisiaj poznamy najnowsze odczyty PMI z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Warto zauważyć, że produkcja znacznie lepiej dostosowała się do ograniczeń związanych z Covid niż usługi, ale nie jest to niczym zaskakującym. Zarówno we Francji, jak i w Niemczech wskaźniki PMI dla przemysłu były bardzo wysokie, nawet jeśli francuskie dane dotyczące produkcji mówią co innego. Usługi wykazywały oznaki poprawy, ale jak dotąd w Europie utknęły poniżej poziomu 50, chociaż Niemcy ponownie wzrosły powyżej tej wartości marcu, wykazując odczyt 51,5. Oczekuje się, że usługi we Francji będą nadal spadać do poziomu 46,7, podczas gdy produkcja ma osiągnąć poziom 59 we Francji i 65,6 w Niemczech. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, oczekuje się, że zarówno produkcja, jak i usługi będą znacznie powyżej 50, na poziomie 59 i 58,9, w miarę jak gospodarka Wielkiej Brytanii kontynuuje proces ponownego otwierania.

EURUSD – poziom 1,2080 wciąż ogranicza ruch w górę, wsparcie znajduje się przy 1,1980. Musi dojść do przełamania którejś z tych barier, by dać sygnał do dalszego ruchu. Brak momentum wzrostowego może sugerować tendencję do zjazdu na niższe poziomy z kierunku 1,1930.

GBPUSD – niepowodzenie w przełamaniu 1,4000 spowodowało spadek funta i przełamanie 50-dniowej MA, z potencjałem ruchu w kierunku 1,3760.

EURGBP – para próbuje wybijać wyżej z oporem przy szczytach z zeszłego tygodnia przy i przy poziomie 0,8730. Poniżej tej strefy istnieje tendencja do powrotu w kierunku dołków z tego tygodnia.

USDJPY – wsparcie linii trendu poprowadzonej od styczniowych dołków znajduje się przy 107,70 i powstrzymuje kurs przed spadkami z potencjalnym powrotem do poziomu 108,30. Poniżej 107,60 otwiera się perspektywa ruchu w okolice 106,80.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 20 punktów do 6,918

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 56 punktów do 15,264

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 6 punktów do 6,261



