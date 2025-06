Amerykańskie spółki o małej kapitalizacji z indeksu Russell 2000 od ponad dekady pozostają daleko w tyle za swoimi dużymi odpowiednikami z S&P500 i Nasdaq 100. Wysokie stopy procentowe na pewno w jakiejś mierze wpływają na koszty finansowania działalności, ale to wystarczy by być tak niechcianymi? Bardzo niewielu analityków twierdzi, że małe spółki mogą wkrótce szybko wzrosnąć, potencjalnie zostawiając wielu większych rywali w tyle. W erze, w której wielkość i skala są głównymi czynnikami napędowymi dla największych amerykańskich firm, dla wielu inwestorów taka teza byłoby to prawdopodobnie szokiem.

Julian Emanuel z Evercore ISI i jego zespół twierdzi, że pogorszenie nastrojów w sektorze może stać się zapowiedzią odwrócenia ich losu. Podzielili się oni wynikami wewnętrznego sondażu, który wykazał, że oczekiwania co do wyników spółek małej kapitalizacji do końca 2025 r. spadły do wartości jednocyfrowych. Po wyjątkowo słabym początku roku dla indeksu małych spółek Russell 2000, oświadczyli w swoim najnowszym raporcie, że nastroje wokół spółek o małej kapitalizacji stały się „tak złe, że aż dobre”. Historia pokazuje, że małe kapitalizacje regularnie osiągają lepsze wyniki w czerwcu, być może ze względu na czas corocznego rebalansowania indeksów FTSE Russell. Evercore prognozuje wzrost PKB o 0,9% w 2025 r., co wystarczy, aby gospodarka USA uniknęła recesji — ale nie jest to tak dużo, aby zniechęcić Rezerwę Federalną do dalszych obniżek stóp procentowych. Powinno to przynieść nieproporcjonalny impuls mniejszym akcjom, które zazwyczaj mają wyższe wskaźniki zadłużenia, wraz z większym udziałem długu o zmiennym oprocentowaniu. Złagodzenie obaw o wojnę handlową i uchwalenie przez projektu ustawy budżetowej mogłoby stworzyć impuls do wzrostu. Spółki te rozpoczęły czerwiec od mocnego uderzenia, a indeks Russell 2000 w poniedziałek po raz kolejny zanotował lepszy wynik (0,6%), w porównaniu ze wzrostem S&P 500 o 0,1%. Czy to tylko jednorazowy wyskok? Russell 2000 od początku roku spadł o 3,8%, a S&P500 w tym samym okresie wzrósł o ponad 2%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 10.06.2025.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Ostatnie dwa tygodnie upłynęły w poszukiwaniu kierunku. Na giełdach Starego Kontynentu inwestorzy liczą, że sądy ograniczą możliwość Donalda Trumpa do nakładania hurtem ceł na wszystko i wszystkich. Wczorajsza sesja upłynęła w niewielkiej zmienności i poza IBEX 35 (0,03%) zakończyła się umiarkowanymi spadkami pozostałych wiodących indeksów od -0,06% (FTSE100) do -0,54% (DAX 40).

Również na Wall Street od ubiegłego wtorku widać ostrożność inwestorów. Ubiegły tydzień to na zmianę sesja wzrostowa to znów spadkowa. Rozpoczynający tydzień handel zakończył się poszukiwaniem kierunku. Dow Jones Industrial Average stracił 1 pkt., czyli -0,00%, S&P500 wzrósł o 0,09%. Nasdaq Composite zyskał 0,31%.

Giełdy w Azji utrzymują wzrosty

Na giełdach Azji i Pacyfiku, początek tygodnia rozpoczął się w zieleni, taki kolor dominuje dzisiaj w nadziei, że rozmowy na linii Waszyngton - Pekin przyniosą ulgę w napięciach handlowych. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,92%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,80%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,38%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,34%), Szanghaj (0,03%), Sensex (-0,12%), Singapur (0,10%). Asia Dow w górę o 0,24%.

Podsumowanie sesji na GPW

Dobra wiadomość jest taka, że WIG20 ponownie obronił poziom 2700 pkt, gdzie miniony tydzień należał do niedźwiedzi. Patrząc szerzej na rynek, cofnięcie WIG20 do najniższego poziomu od kwietnia może budzić niepokój byczo nastawionych graczy. Wciąż jest szansa utrzymanie wzrostów i atak WIG20 na nowe 52-tygodniowe szczyty. Niemniej należy liczyć się z korektą. Od strony technicznej, na wykresie WIG20 uformowała się formacja RGR, co często jest zapowiedzią pogłębienia spadków. Pierwszym zadaniem dla byków jest trwały powrót WIG20 powyżej poziomu 2800 pkt, jednak dopiero wzrost powyżej 2900 pkt. otworzy drogę na nowe 52-tygodniowe maksima.

WIG20 oddalił się od ostatniego szczytu, a atak niedźwiedzi wygenerował na razie tylko nieznaczna korektę. Podsumowując, byki nie złożyły jeszcze broni, a perspektywa kolejnych obniżek stóp procentowych przez NBP powinna sprzyjać popytowi.

Poniedziałkowa sesja zakończyła się wzrostami prawie wszystkich indeksów. Po wysokim otwarciu, WIG20 od razu skierował się na południe schodząc poniżej poziomu 2700 pkt. Wtedy do gry wkroczył popyt, wyciągając indeks z czerwonego terytorium, by ostatecznie zakończyć dzień w okolicach sesyjnego maksimum.

Z grona blue chipów, 18 spółek odnotowało zysk. Największym wzrostem pochwaliły się Budimex i PGE, których akcje zyskały odpowiednio 4,22% i 3,14%. Po przeciwnej stronie rynku zameldowało się Allegro przecenione o 0,24%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,77 mld zł. WIG zyskał 1,06%. Indeks blue chipów zyskał 1,22%. WIG20fut wzrósł o 1,52% osiągając na zamknięciu wartość 2745 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 zyskał 1,11%. Jedynie sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,33%.

Złoty skutecznie broni się w pobliżu poziomów oporu

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,74.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,67.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.