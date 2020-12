Spokojny start w Europie, dane z USA w centrum uwagi

Wczoraj notowaliśmy kolejny wzrostowy dzień na światowych giełdach. Nastroje były napędzane przez nadzieje na szczepionkę, a także perspektywę odejścia prezydenta Trumpa w styczniu w spokojny i wyważony sposób. Informacja z poniedziałku od AstraZeneca-Oxford University o kolejnej potencjalnej szczepionce na Covid-19 dołączyła do niedawnej fali pozytywnych newsów rynkowych, podobnie jak wcześniej Moderna i Pfizer-BioNTech. Głównym czynnikiem wpływającym wczoraj na podejmowanie przez inwestorów ryzyka była wiadomość, że w styczniu w Stanach Zjednoczonych fundusze federalne zostaną ulokowane w ośrodkach przekazujących władzę prezydentowi elektowi Joe Bidenowi. Bezpośrednio po wyborach Trump twierdził, że doszło do oszustwa wyborczego. To wystraszyło niektórych inwestorów, ponieważ wydawało się, że może spowodować przedłużającą się walkę prawną o wynik wyborów. Trump nie przyznał jeszcze, że Biden wygrał, ale wydaje się, że w Nowym Roku nastąpi płynne przekazanie władzy. Dow Jones zamknął się po raz pierwszy powyżej 30000, a Russell 2000 również ustanowił kolejny rekord. Traderzy kupują akcje na podstawie przekonania, że Trump nie wpadnie w furię z powodu odejścia ze stanowiska. Rynki akcji w Azji zanotowały wzrosty. Kurs Hang Seng przełamał 27 000, a Nikkei 225 osiągnął najwyższy poziom od początku lat 90.

Pozytywne ruchy nie ograniczały się tylko do akcji. Sporym wzrostem cieszyła się również ropa, ponieważ inwestorzy uważali, że stabilność polityczna w USA i optymizm w odniesieniu do leków Covid-19 powinny spowodować wzrost popytu na czarne złoto. W centrum uwagi jest również kwestia podaży, ponieważ ostatnio krążyły głosy, że OPEC+ nie złagodzi obecnych cięć produkcji. Gorzej radziły sobie metale szlachetne Złoto ponownie notowało zniżkę, osiągając wartość bliską 1800 USD. Żółty metal znalazł się pod presją sprzedaży, ponieważ inwestorzy byli bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i posiadania takich aktywów jak miedź, czy platyna.

Lockdown w Anglii i ostrzejsze ograniczenia w innych częściach Wielkiej Brytanii odbiły się na sektorze detalicznym. CBI opublikował odczyt sprzedaży w listopadzie na poziomie -25 - to najsłabszy wynik od czerwca. Również niektóre części Stanów Zjednoczonych wprowadziły ostrzejsze ograniczenia w celu opanowania pogłębiającego się kryzysu zdrowotnego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w odczytach zaufania konsumentów Conference Board za listopad, które spadły do 98 ze 100,9.

Rishi Sunak, brytyjski kanclerz skarbu, przedstawi przegląd wydatków. Mówi się, że budżet pomocy zagranicznej zostanie obcięty, a także ogłoszone zostaną zamrożenia płac dla pracowników sektora publicznego. Fundusze zostaną również przeznaczone na pomoc ludziom w powrocie na rynek pracy. Stany Zjednoczone opublikują dziś po południu kilka ważnych raportów ekonomicznych. Oczekuje się, że odczyt dóbr trwałych w październiku wyniesie 0,9%, co oznacza spadek z 1,9% we wrześniu. PKB za trzeci kwartał wskazuje, że gospodarka USA wzrosła o 33,1%, a dzisiejszy drugi odczyt ma wynieść 33,2%. Przewiduje się, że raport o liczbie bezrobotnych spadnie z 742 000 do 730 000, a odczyty ciągłe szacuje się na 6,02 mln, w porównaniu z 6,37 mln miesiąc wcześniej. Wydatki osobiste w USA mają spaść z 1,4% do 0,4%, a dochody osobiste do 0,0% z 0,9%. Bazowy odczyt PCE jest preferowaną miarą inflacji przez Fed, a ekonomiści spodziewają się, że wyniesie 1,4%, w porównaniu z 1,5% we wrześniu. Protokół z ostatniego posiedzenia Fed zostanie opublikowany wieczorem. Ostatnia decyzja w sprawie stóp procentowych zapadła niedługo po wyborach prezydenckich i wtedy jej wynik był niejasny, więc nic dziwnego, że stopy pozostały bez zmian.

EURUSD – od początku miesiąca pozostajemy w trendzie wzrostowym i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1775, pozytywny ruch powinien być kontynuowany. Poziom 1,2000 stanowi obecnie opór. Przełamanie poniżej 1,1602 może otworzyć drogę do dalszych spadków.

GBPUSD – w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jeżeli tendencja ta się utrzyma, celem może być 1,3515. Wsparcie dla odreagowania znajduje się przy 1,3106, a przełamanie tego poziomu może skierować parę w okolice 1,3000.

EURGBP – od dwóch miesięcy mamy trend spadkowy i dopóki utrzymujemy się poniżej 0,9000 tendencja ta powinna być utrzymana. Przełamanie poniżej 0,8864 może otworzyć drogę na 0,8800. Jeżeli zaatakujemy 0,9000, wówczas kolejnym celem jest 0,9040, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

USDJPY – jeśli utrzymamy się powyżej 103,65, możliwym celem będzie 105,57, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Szerszy ruch spadkowy i atak na 103,65 może skierować kurs w okolice 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 13 punktó w do 6,445

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 7 punktów do 13,285

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 9 punktów do 5,567

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.