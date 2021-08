Spokojny początek tygodnia na rynkach europejskich

Giełdy w Europie zakończyły kolejny tydzień wyżej z FTSE250 i Stoxx600 na rekordowych poziomach oraz FTSE100 odnotowującym największy tygodniowy wzrost od czerwca.

Giełdy amerykańskie nie pozostawały z tyłu. Dow, S&P500 i Nasdaq weszły na kolejne szczyty, chociaż piątkowy, bardzo silny raport o zatrudnieniu USA, spowodował, że Nasdaq nieco się wycofał.

Wzrost zatrudnienia o 943 tys. w lipcu, a także rewizja czerwcowych danych w górę do 938 tys., spowodowały zmniejszenie stopy bezrobocia z 5,9% do 5,4%. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin spadło z 9,8% do 9,2%, a wskaźnik partycypacji w rynku pracy wzrósł do 61,7%, wciąż pozostając znacznie poniżej 63,4% sprzed pandemii.

Dobry raport NFP spowodował silne odbicie rentowności 10-letnich w USA, ponieważ niektóre obawy o wzrost zostały rozwiane, a oczekiwania co do kierunku zmian polityki pieniężnej ponownie uległy zmianie. Nadal warto zachować ostrożność, gdyż piątkowy wzrost zatrudnienia nastąpił krótko po znacznym wzroście zachorowań na wariant Delta.

Ważne w tym tygodniu będzie to, czy odbicie dolara amerykańskiego i rentowności, zdoła się utrzymać. Dane o CPI i PPI będą tego kolejnym kluczowym testem.

Liczba Amerykanów bez pracy wciąż zbliża się do poziomów sprzed pandemii (5 mln), a dzisiejszy raport JOLT o dostępności miejsc pracy poinformuje nas, czy liczba wakatów w amerykańskiej gospodarce spadła z 9,2 mln, które widzieliśmy w czerwcu.

Chociaż obserwujemy powrót optymizmu do amerykańskiego rynku pracy, rosną obawy o chińską gospodarkę, która w ostatnich tygodniach wykazuje niepokojące oznaki słabości wraz z kolejnymi doniesieniami o nasilających się ogniskach zachorowań na wariant Delta w różnych częściach kraju.

Wydaje się, że epidemia panująca na kontynencie azjatyckim zaczyna przenikać do niektórych danych gospodarczych. Ostatnie lipcowe dane dotyczące handlu pokazują wzrost eksportu o 19,3%, najniższego poziomu w tym roku. Import również był słabszy niż oczekiwano, wzrastając o 28,1% w porównaniu z 36,7% w czerwcu, ponieważ popyt na rudę żelaza, ropę naftową i stal znacznie zmalał. Ostatnie powodzie wraz z obawami o dalsze spadki również wpłynęły na działalność gospodarczą.

Azjatyckie giełdy rozpoczęły tydzień lekkimi wzrostami, ponieważ tamtejsi inwestorzy nadrabiają piątkowe dane. Rynki europejskie wydają się być nastawione na nieco łagodniejszy początek sesji, wyprzedzając publikację najnowszych danych dotyczących niemieckiego handlu, które mają pokazać, że import spowolnił w czerwcu do 0,4% z 3,3% w maju.

EURUSD – spadł do 1,1750, utrzymanie tego wsparcia będzie sygnalizować powrót do obszaru 1,1830. Zejście poniżej 1,1740 będzie oznaczać dalsze spadki w kierunku marcowych minimów na 1,1704, a nawet listopadowych przy 1,1603.

GBPUSD – w zeszłym tygodniu powrócił do 1,3860 i ciągle ma możliwość ponownego testu obszaru 1,3820. Spadek poniżej 1,3800 będzie przemawiać kontynuacją ruchu do okolic 1,3720. Dopiero utrzymanie się wartości tej pary walutowej powyżej 1,4020 ponownie otworzy drogę na północ.

EURGBP – spadł w zeszłym tygodniu do najniższego poziomu od 18 miesięcy (0,8470) z potencjałem zejścia do minimów z 2020 r. przy 0,8280. Sygnałem świadczącym o zatrzymaniu ruchu spadkowego będzie wzrost powyżej 0,8540.

USDJPY – ponownie testuje obszar 110,70 i lipcowe maksima, dzięki rozbiciu oporu na wysokości 109,80 w poprzednim tygodniu.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 13 punktów niżej, na poziomie 7110.

DAX – oczekuje się otwarcia 20 punktów niżej, na poziomie 15741.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6817.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.