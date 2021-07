Spokojne otwarcie rynków europejskich w oczekiwaniu na informacje z posiedzenia Fed

Obawy dotyczące nadmiernych regulacji wprowadzonych przez chińskich decydentów sprawiły, że rynki rozpoczęły tydzień bardzo ostrożnie. Ograniczenie różnych sektorów chińskiej gospodarki, które opierają się na zagranicznych inwestycjach, spowodowało ucieczkę kapitału z akcji, co wzbudziło zaniepokojenie, które inne sektory mogą być następne. Ta ostrożność utrzymała się do dziś rana na rynkach azjatyckich, kiedy Hang Seng spadł do najniższego poziomu od 9 miesięcy.

Wczoraj DAX odczuł efekt dość słabego badania IFO i obaw o wzrost wskaźników zachorowań na wariant Delta. Rosnąca inflacja, niedobór pracowników, a także surowców powodują zaniepokojenie inwestorów co do tempa rozwoju niemieckiej gospodarki w dalszej części roku.

FTSE100 na poniedziałkowej sesji radził sobie nieco lepiej, podtrzymywany przez odporność podstawowych wskaźników. FTSE250 ponownie zamknął się wyżej, dzięki czemu szósty dzień z rzędu zbliżył się do poziomu 23 tys.

Rynki amerykańskie nadal się wyróżniają na tle innych, pomimo łagodniejszego początku, niskie rentowności obligacji wspierają argument za koniecznością utrzymania wsparcia rynków akcji. S&P500 i Nasdaq ponownie ustanawiają nowe rekordy, pomimo malejącej sprzedaży nowych domów w USA, już trzeci miesiąc z rzędu.

Ponieważ Microsoft i Apple prawdopodobnie opublikują dobre dane za kolejny kwartał, wszelkie spadki na tych spółkach mogą zostać wykorzystane do kupna.

Wraz z rozpoczęciem posiedzenia Fed w Waszyngtonie, otrzymamy najnowsze dane dotyczące zaufania konsumentów w USA za lipiec, które mają nieco osłabnąć po osiągnięciu nowego szczytu na poziomie 127,3 w czerwcu.

Zaufanie konsumentów nadal pozostaje dość zmienne, a sprzedaż detaliczna utrzymuje się niska. Sugeruje to, że wielu amerykańskich konsumentów ciągle nie spieszy się z wydawaniem swoich pakietów stymulacyjnych z powodu obaw związanych z rosnącą liczbą przypadków wariantu Delta.

Wydatki konsumenckie w USA pozostają niewielkie, co sugeruje, że możliwe jest lekkie spowolnienie wskaźników zaufania konsumentów w tym tygodniu. Wysoce prawdopodobny jest powrót do 123,9.

W ciągu nocy bitcoin zdołał wzrosnąć powyżej poziomu 40 tys. dolarów, po raz pierwszy od ponad miesiąca, prawdopodobnie w wyniku zaakceptowania strat przez inwestorów, którzy obstawiali ruch w kierunku 25 tys.

EURUSD – utrzymał się powyżej poziomu 1,1750, wyjście ponad 1,1850 zasygnalizuje dalsze wzrosty do okolic 1,1975. Potencjalne spadki mogą się zatrzymać na marcowych minimach przy 1,1710 albo kolejnym kluczowym poziomie, czyli 1,1610.

GBPUSD – wczorajszy ruch powyżej 1,3800 zapowiada kontynuację w kierunku 1,3900. Nadal mamy przyzwoite wsparcie powyżej poziomu 1,3570.

EURGBP – próbuje powstrzymać spadki, najbliższe znaczące poziomy to 0,8520 oraz 0,8480.

USDJPY – zbliża się do oporu przy 110,65, sygnałem świadczącym o kontynuacji wzrostów będzie utrzymanie się wartości tej pary walutowej powyżej 110,75, kolejnym celem mogą być szczyty z okolic 111,65. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się na poziomie 110,00, silniejsze jest na wysokości 109,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 9 punktów niżej, na poziomie 7016.

DAX – oczekuje się otwarcia 22 punkty niżej, na poziomie 15597.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6578.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.