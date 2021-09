SparkPool kończy swoją działalność

U stawa o infrastrukturze kryptowalutowej, która przeszła przez senat USA 10 sierpnia tego roku, spotyka się z rosnącym sprzeciwem polityków, którzy uważają, że jednak należy wstrzymać proces legislacyjny, gdyż zagraża innowacji w obszarze kryptowalut i może znacznie osłabić postęp całego sektora.

Pula wydobywcza SparkPool, czyli druga co do wielkości pula wydobywcza Ethereum, oficjalnie ogłosiła, że w odpowiedzi na nowe chińskie regulacje delegalizujące handel kryptowalutami, zawiesiła dostęp do sieci dla nowych użytkowników. Po wstępnych ograniczeniach wprowadzonych w zeszły piątek, Sparkpool zapowiedział kontynuację wyłączania usług, a także planuje zawiesić istniejących użytkowników puli górniczej zarówno w Chinach, jak i za granicą, tym samym kończąc swoją działalność.

Prezydent Salwadoru, Nayib Bukele, udostępnił w sieci film przedstawiający pierwszą publiczną kopalnię bitcoinów w jego kraju. Do wydobycia zostanie wykorzystana energia elektryczna wytworzona z ciepła, jakie emituje wulkan, co znacznie ograniczy negatywny wpływ na środowisko, jaki miałoby wykorzystanie konwencjonalnych źródeł.

Według raportu Finews, Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego będzie ściśle nadzorował lokalnych dostawców kryptowalut. Wszystko po to, aby wyeliminować transakcje związane z praniem brudnych pieniędzy. Szwajcaria jest stosunkowo małym krajem, ale na jej terenie znajduje się jednak 130 bitomatów, co plasuje ją na szóstym miejscu wśród krajów z największą liczbą takich maszyn i co znacznie ułatwia działania niezgodne z prawem. Zmieniono próg dla niezweryfikowanych zakupów kryptowalut z 5 tys. franków szwajcarskich do 1 tys., oznacza to, że wszyscy dostawcy usług finansowych zajmujący się aktywami cyfrowymi będą musieli zbierać dane o każdym, kto inicjuje transakcje przekraczające tę kwotę.

Bitcoin przechodzi w ruch boczny, którego ograniczeniami są wartości 40 oraz 45 tys. USD. Wybicie jednego z nich podyktuje dalszy kierunek zmian ceny tej kryptowaluty.

Ethereum jeszcze nie wypełniło scenariusza zgodnie z którym cena ETH mogła powrócić do 2500 USD. O jego negacji będzie świadczyć wzrost i utrzymanie się powyżej 3180 USD.

Bitcoin Cash kontynuuje trend spadkowy, aktualnie najbliższe znaczące poziomy to wsparcie z 465 USD i oporowe 525 USD.

Ripple utworzyło formację trójkąta, podczas dzisiejszego dnia cena XPR odbiła się od jego dolnego ograniczenia na wysokości 0,88 USD. Warto obserwować co się wydarzy w pobliżu 0,946 USD, gdyż po wybiciu z formacji dynamika zmian może znacznie wzrosnąć.

Litecoin ciągle respektuje linię trendu spadkowego rozciągniętą od szczytu z 6 września, najbliższe poziomy, które mogą wywołać reakcję rynku to opór z okolic 148 USD i wsparcie na 136 USD.

Dash w trakcie ostatniego tygodnia spadł o prawie 12% swojej wartości. Obecnie nastawienie inwestorów pozostaje do dalszych spadków, a pierwszym sygnałem o potencjalnych wzrostach będzie wyjście ponad ostatni szczyt przed dołkiem na 171 USD. Wsparcie znajduje się przy 146 USD.



