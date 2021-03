Spadki w Europie, turecka lira nurkuje

Rynki akcji notowały spadki pod koniec ubiegłego tygodnia, ponieważ wzrost rentowności obligacji osłabił nastroje. W czwartek dziesięciolatki w USA osiągnęły rentowność 1,75%, co jest najwyższym poziomem od 14 miesięcy. Największą zniżkę zanotowały amerykańskie akcje spółek technologicznych. Europejskie indeksy rozpoczęły piątkową sesję na minusie, ale nastroje pogorszyły się, gdy ogłoszono, że Rezerwa Federalna nie będzie przedłużać SLR - programu, który wymaga od banków w USA utrzymywania mniejszych rezerw. Ogłoszenie to odbiło się na nastrojach, ponieważ jest to znak, że Fed zaczyna nieco wycofywać się ze swojej wyjątkowo łagodnej polityki. Na początku tygodnia Fed podtrzymał swoje gołębie stanowisko, utrzymując stopy procentowe i program skupu aktywów bez zmian, zgodnie z prognozami. Prognoza PKB na 2021 r. została podniesiona z 4,2% do 6,5%, ale także prognoza inflacji wzrosła z 1,8% do 2,4%. Wzrost inflacji zwykle idzie w parze z szybszym rozwojem gospodarczym, ale sądząc po prognozach, bank centralny USA nie podniesie stóp co najmniej do 2024 r. Na spotkaniu pojawiły się pogłoski, że wśród decydentów rośnie podział jeśli chodzi o to, kiedy nastąpi wzrost stóp, ale te obawy na razie przygasły. Ogłoszenie w piątek, że SLR wygaśnie pod koniec miesiąca, stworzyło przekonanie, iż Fed uważa, że system bankowy jest na tyle solidny, że może poradzić sobie bez usuwanego wsparcia. Ponieważ gospodarka USA nadal się rozwija, banki muszą mieć pewność, że będą nadal mogły udzielać pożyczek, a co za tym idzie - podtrzymywać ożywienie.

Wczoraj ogłoszono, że UE ma zablokować eksport szczepionki AstraZeneca-Oxford do Wielkiej Brytanii. Relacje między stronami nie były ostatnio zbyt dobre. Blok osiągnął gorsze wyniki pod względem wprowadzania szczepień, zaszczepiono ponad 10% populacji regionu, podczas gdy wskaźnik w Wielkiej Brytanii wynosi około 43%. Poinformowano, że Bruksela rozważa surowe środki jako sposób na przyspieszenie własnego programu szczepień, ale Wielka Brytania może podjąć odwet i wstrzymać eksport do Europy kontynentalnej. Bruksela podaje kryzys dostaw szczepionek jako przyczynę ewentualnego zakazu eksportu, ale wygląda na to, że działania te maja podłoże polityczne. Działanie na zasadzie „wet za wet” zaszkodzi obu stronom i prawdopodobnie wywrze presję na giełdy, ponieważ ponowne otwarcie gospodarek zostanie opóźnione.

Rynki w Azji są mieszane. Spadek liry tureckiej spowodował wzrost wartości jena w związku z obawami, że japońscy inwestorzy detaliczni porzucą walutę o wysokiej rentowności i utrzymają jena jako ryzykowne aktywo, co wywarło presję na Nikkei 225. Obawy, że Turcja nałoży kontrolę kapitału osłabiły lirę. Waluta Turcji odrobiła część strat, jakie poniosła po rozpoczęciu handlu w niedzielną noc. Tymczasem giełdy w Chinach kontynentalnych notują wzrosty, a kurs Hang Seng porusza się płasko. Indeksy europejskie mogą otworzyć się na niewielkim minusie.

Dolar amerykański umocnił się pod koniec tygodnia. Mimo że bank centralny USA jest daleko od zaostrzenia swojej polityki, ruch w kierunku położenia kresu luźnym wymogom kapitałowym jest krokiem we właściwym kierunku. Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej oraz Jens Weidmann, szef niemieckiego banku centralnego, mają przemawiać na spotkaniu zorganizowanym przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych o godzinie 14:00. Jest mało prawdopodobne, aby Powell zbytnio odbiegał od aktualizacji z zeszłego tygodnia Weidmann może odnieść się do wzrostu rentowności niemieckich 10-latek, które osiągnęły w zeszłym miesiącu najwyższy poziom od 11 miesięcy, nadal są ujemne.

Złoto przyniosło drugi z rzędu tygodniowy wzrost. Na początku marca metal spadł do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy, po czym odbił. W ostatnim czasie niektórzy uczestnicy rynku określają Bitcoina jako cyfrowe złoto. Kryptowaluta ustanowiła nowy rekord wszech czasów ponad tydzień temu, co osłabiło atrakcyjność złota. W przypadku złota rosnące rentowności również są problematyczne, ponieważ nie opłaca się go kupować, więc nawet jeśli towar cieszył się wzrostami w ostatnim czasie, to może to być krótkotrwałe w kontekście konkurencji z innymi aktywami. Ropa straciła na wartości w zeszłym tygodniu, ponieważ obawy o rosnące zapasy w USA oraz o popyt w Europie mocno dotknęły rynek. Raport EIA wykazał, że zapasy ropy naftowej w USA wzrosły czwarty tydzień z rzędu.

Na pewien czas kilka krajów europejskich wstrzymało dystrybucję szczepionki AstraZeneca-Oxford z powodu problemów z powikłaniami. Pod koniec ubiegłego tygodnia Niemcy i Francja potwierdziły, że wznowią wdrażanie szczepień. Ostatnio narasta dyskusja na temat nowej fali Covid-19 w Europie. Wszystkie te problemy odegrały główną rolę w gwałtownym spadku ropy w zeszłym tygodniu, ale WTI i Brent nadal znajdują się znacznie powyżej swoich 50-dniowych średnich kroczących, więc szersze zwyżkowe trendy pozostają nienaruszone. Dzisiaj poznamy raport sprzedaży domów w USA za luty o godzinie 15:00, który według prognoz ma wynieść 6,49 mln, w porównaniu z 6,69 mln w styczniu.

EURUSD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2060 ostatnie spadki mogą być kontynuowane. Wsparcie znajduje się przy 1,1800. Wybicie powyżej 1,2242 może skierować kurs na 1,2349

GBPUSD – od końca września para pozostaje w trendzie wzrostowym, docierając w zeszłym miesiącu do 34-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty się utrzymają, kolejnym celem może być 1,4241. Wsparcie znajduje się przy 1,3826 i 50-dniowej MA.

EURGBP – kurs znajduje się w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a w zeszłym miesiącu zanotował spadek do 11-miesięcznego dołka. Kolejne spadki mogą prowadzić w okolice 0,8400. Wzrosty powyżej 0,8730 powinny z kolei skierować kurs na 0,8800.

USDJPY – para pozostaje w ruchu wzrostowym od początku stycznia, a w ostatnim tygodniu dotarliśmy do 9-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywna tendencja utrzyma się, celem może być 109,85. Odreagowanie z tego miejsca może dotrzeć do wsparcia przy 108,00 lub 105,52, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 14 punktów do 6,694

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 27 punktów do 14,594

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 1 punkt do 5,996



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.