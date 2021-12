Spadki na otwarciu w Europie, po wypowiedzi CEO Moderny na temat skuteczności szczepionek

R ynki europejskie zdołały odnotować wczoraj skromne odreagowanie po piątkowej wyprzedaży. Najsilniejsze odbicie zanotował FTSE100, podczas gdy DAX radził sobie najsłabiej, tracąc ponad 5% w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Giełdy w USA, na których również obserwowaliśmy silne spadki w piątek, także zanotowały przyzwoite odbicie. Nasdaq 100 odwrócił wszystkie straty poniesione po Święcie Dziękczynienia, ponieważ prezydent Biden wykluczył perspektywę dalszych blokad. Mimo to, Russell 2000 zakończył dzień na minusie.

Obawy związane z wariantem Omicron wydają się uderzać w nastroje w Europie bardziej niż w USA, co nie jest całkowicie zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kontynent już zmaga się z gwałtownym wzrostem przypadków Delty, nawet bez problemów związanych z nowym wariantem. Kurs ropy również spadł w poniedziałek, ponieważ kolejne kraje zgłaszały przypadki szczepu Omicron. Na ten moment udało się jednak utrzymać powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Ostrożne pozytywne nastawienie wkrótce ustąpiło miejsca pesymizmowi w czasie sesji azjatyckiej, po komentarzach Stephane'a Bancela, dyrektora generalnego Moderny, dla FT, który przewidział, że istniejące szczepionki mogą być mało skuteczne z odmianą Omicron i ostrzegł, że miną miesiące, zanim firmy farmaceutyczne wyprodukują wystarczającą liczbę dawek, na skalę wystarczającą do wprowadzenia zmian. Jego ton kontrastuje przekonaniem firmy Pfizer i BioNTech sugerującej, że każda nowa szczepionka zostanie zmodyfikowana dość szybko. Jego dość szczere komentarze spowodowały również gwałtowny spadek cen ropy, ponieważ coraz bardziej nerwowy rynek reaguje z niepokojem na perspektywy dalszych ograniczeń i mniejszego popytu. W wyniku tych dość szczerych komentarzy rynki azjatyckie gwałtownie spadły, a zyski osiągnięte wczoraj w czasie sesji europejskiej wydają się znikać wraz z gwałtownie niższym otwarciem giełd dziś rano, podczas gdy kontrakty terminowe w USA również notują spadki.

Dzisiejszy poranny spadek na rynkach pokazuje, że nastroje mogą pozostać niezwykle zmienne, dopóki nie poznamy wyraźniejszego pomysłu na to, co dalej z nowym wariantem wirusa. W wyniku ostatnich wydarzeń związanych z wirusem, rynki zmniejszają również oczekiwania co do tego, kiedy banki centralne mogą dążyć do przyspieszenia działań normalizacyjnych. W ostatnich dniach wzrosły oczekiwania, że Rezerwa Federalna może przyspieszyć tempo programu taperingu na posiedzeniu w połowie grudnia. Rynek oczekuje na dzisiejsze wypowiedzi prezesa Fed, Jaya Powella, aby uzyskać wskazówki co do sposobu myślenia banku na temat prawdopodobieństwa takiego posunięcia. Zaufanie konsumentów w USA za listopad również będzie prawdopodobnie analizowane w poszukiwaniu nowych wskazówek, jednak biorąc pod uwagę ostatnie rozbieżności ze sprzedażą detaliczną w USA, wskaźnik ten stał się znacznie mniej wiarygodny w ostatnich miesiącach.

Europejski Bank Centralny również znajduje się pod presją niektórych środowisk, w związku z jego ambiwalencją wobec rosnącej presji inflacyjnej, a prezes Lagarde jeszcze w zeszłym tygodniu nalegała, by bank centralny nie był popędzany do żadnych pochopnych ruchów. Po tym, jak wczoraj niemiecki wskaźnik CPI za listopad wzrósł do 6% z 4,6% w październiku, a hiszpański wskaźnik CPI osiągnął 30-letni rekord na poziomie 5,6%, bank centralny ryzykuje utratę wiarygodności, wskazując, że presja na wzrost cen wkrótce minie. Oczekuje się, że dzisiejsza główna stopa inflacji CPI w UE za listopad wzrośnie z 4,1% w październiku do 4,5%, chociaż ceny bazowe były znacznie bardziej stonowane i oczekuje się, że wzrosną z 2% do 2,3%.

EURUSD – po piątkowym odbiciu do 1,1330 kurs zanotował spadek do wsparcia przy 1,1250/60. Dołek z zeszłego tygodnia przy 1,1185 oraz poziom 1,1160 pozostają kluczowym wsparciem z ryzykiem wybicia w kierunku 1,1420.

GBPUSD – para odbiła od 1,3275/80 w piątek, jednak wciąż możliwe są spadki w kierunku 1,3160, dopóki znajdujemy się poniżej 1,3400. Konieczne jest wybicie 1,3500 i 1,3520, by skierować kurs na okrągły 1,3600.

EURGBP – opór znajduje się przy 50-dniowej MA, przy poziomie 0,8500a, jego przełamanie może skierować kurs na 0,8560 oraz 200-dniową MA. Dopóki znajdujemy się poniżej 0,8510, tendencja pozostaje spadkowa.

USDJPY – para utrzymuje się powyżej 50-dniowej MA, jednak wybicie poniżej 112,50 może spowodować powrót do 112,00. Opór znajduje się obecnie przy 114,50. Przełamanie poniżej 112,60 zwiększy perspektywy spadków w kierunku 112,00.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 90 punktów, przy 7,020

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 240 punktów, przy 15,042

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 110 punktów, przy 6,666



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.