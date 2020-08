Spadek dolara przyspiesza, złoto ustanawia nowy rekord, a frank szwajcarski osiąga najwyższy od pięciu lat poziom

W zeszłym tygodniu inwestorzy wiele nadziei pokładali w porozumieniu między przywódcami UE w sprawie planu fiskalnego, dotyczącego funduszu pomocowego związanego z pandemią, który początkowo przyczynił się do wzrostów europejskich akcji do najwyższych poziomów od pięciu miesięcy. Jednak podobnie jak w przypadku większości innych spraw dotyczących UE, rozmowy nie doprowadziły na ten moment do żadnych konkretnych działań i mogą minąć miesiące, zanim jakiekolwiek pieniądze będą faktycznie dostępne. W istocie doszło do tego, że umowa okazała się klasycznym przypadkiem sprzedaży newsów. To, wraz z pogorszeniem stosunków chińsko-amerykańskich, a także stale rosnącym wskaźnikiem zgonów i zakażeń Covid-19 w USA, wywołało obawy, że ostatnie odbicie w gospodarce USA jest zagrożone, powodując gwałtowne spadki na giełdach pod koniec tygodnia.

Rozpoczynając nowy tydzień handlowy, rynki akcji w Azji przeszły nieco mieszany początek sesji, z doniesieniami o nowych ogniskach Covid-19 w Azji. Rynki w Europie mogą wejść w nowy tydzień na lekkim plusie, ponieważ inwestorzy koncentrują się na perspektywie kolejnego amerykańskiego programu stymulacyjnego, który ma zastąpić ostatni, kończący się pod koniec tego tygodnia. Wspomniano o pakiecie o wartości 1 biliona dolarów, a amerykańscy prawodawcy ustalą jego szczegóły w tym tygodniu.

Dolar amerykański spadł do najniższego poziomu od września 2018 r. w związku z tymi samymi obawami gospodarczymi w USA. Raport liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA zanotował pierwszy tygodniowy wzrost od marca, budząc obawy, że tendencja ta może być kontynuowana w tym tygodniu. Spadek dolara utrzymał się również w czasie handlu na rynkach azjatyckich, a nowy tydzień przynosi umocnienie walut uznawanych za bezpieczną przystań. Wśród tych bezpiecznych walut frank szwajcarski odnotował najwyższy od pięciu lat poziom w stosunku do dolara. Ceny złota osiągnęły dziś rano nowy rekord w Azji, przekraczając poprzedni rekordowy poziom 1921 USD za uncję.

Zeszły tydzień pokazał, że ożywienie aktywności gospodarczej we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii utrzymywało szybkie tempo przez czerwiec i lipiec, z poprawą zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym. Daje to nadzieję, że gospodarki tych krajów mogą wyprzedzić Stany Zjednoczone w nadchodzących tygodniach i miesiącach, mimo wzrostu liczby zachorowań podczas drugiej fali. Negatywny scenariusz wzmacnia sytuacja z weekendu, gdy nałożono brytyjskie ograniczenia dotyczące kwarantanny na loty z Hiszpanii, po kilku znaczących wzrostach zachorowań na Covid-19 w Katalonii i okolicznych regionach. Obawy związane z drugą falą są wyraźnie widoczne, biorąc pod uwagę poranne wiadomości od Ryanaira, który ogłosił stratę w I kwartale w wysokości 185,1 mln euro. Spadek cen akcji w USA w zeszłym tygodniu, zwłaszcza na Nasdaq, który nurkował drugi tydzień z rzędu, wzbudził obawy o wywindowane wyceny.

W tym tygodniu czeka nas spotkanie Rezerwy Federalnej, podczas którego poznamy nastawienie FOMC do sytuacji gospodarczej USA, wzrostu wskaźnika infekcji zarówno w USA, jak i w innych krajach oraz perspektywy opóźnienia w ożywieniu, ze względu na niedawne przywrócenie lokalnych blokad w wielu stanach i ich wpływu na rynek pracy w Stanach Zjednoczonych. Oczekujemy również na najnowsze dane za II kwartał z brytyjskich banków pod koniec tego tygodnia.

Dzisiaj odczyty IFO z Niemiec za lipiec, które powinny pokazać poprawę w stosunku do danych z czerwca. Warto zauważyć, że ostatnie dane z Niemiec pozostają w tyle za danymi z Francji i Wielkiej Brytanii, co może sugerować większą ostrożność ze strony niemieckiego biznesu, jeśli chodzi o obecne perspektywy ożywienia.

EURUSD – kurs przełamał 1,1600 i zniesienie 50% odcinka 1,2555/1,0635. Otwiera to perspektywę ruchu w kierunku 1,1825 i zniesienia 61,8%. Wsparcie znajduje się przy 1,1570 i musi zostać utrzymane, by możliwe były dalsze wzrosty.

GBPUSD – para wybiła zniesienie 61,8% fibo odcinka 1,3600/1,1412 w ruchu spadkowym, przy poziomie 1,2770 oraz szczyty z czerwca przy 1,2815. Otwiera to perspektywę kolejnego szczytu przy 1,3020. Wsparcie znajduje się przy 1,2500 i dołkach z 15 lipca.

EURGBP – kurs wygląda jakby chciał wybić wyżej, jedna wciąż nie może pokonać 0,9135, mimo, że dołki są coraz płytsze. Przełamanie 0,9140 skieruje nas na 0,9180. Wsparcie znajduje się przy dołkach z ostatniego tygodnia, w okolicy 0,9000, powyżej 50-dniowej MA na 0,8980.

USDJPY – para spadła poniżej 106,50 i może kierować się na 104,50. Opór znajduje się na poziomie 106,50 oraz przy 107,50.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów do 6,134

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 34 punkty do 12,872

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 8 punktów do 4,964

