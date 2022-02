Spadająca atrakcyjność kryptowalut

W swoim cotygodniowym raporcie analitycznym z 21 lutego, Glassnode przedstawiło bardziej niedźwiedzie perspektywy dla rynku kryptowalut. Analitycy zwrócili szczególną uwagę na ogólną słabość rynków oraz kwestie geopolityczne, prowadzące do sentymentu risk-off.

Słabość Bitcoina, jak i tradycyjnych rynków, odzwierciedla utrzymującą się niepewność związaną z prawdopodobnymi podwyżkami stóp Fed w marcu, obawami o konflikt na Ukrainie, a także rosnącymi niepokojami społecznymi w Kanadzie.

Producent chipów komputerowych Nvidia odnotował znaczny spadek przychodów ze swojego sprzętu dedykowanego do wydobywania kryptowalut. W III kwartale 2021 r. przychód firmy wyniósł 105 mln USD, jednak w IV było to tylko 24 mln USD, co oznacza spadek o 77%. Był to kolejny kwartał z rzędu, w którym szacunki znacznie rozminęły się z wynikami.

Z piątkowego oświadczenia FOMC wynika, że od teraz wyżsi urzędnicy Rezerwy Federalnej nie mogą kupować kryptowalut, akcji oraz udziałów w funduszach, ani posiadać obligacji, papierów wartościowych, towarów, czy walut obcych.

Nie mogą również zawierać kontraktów na instrumenty pochodne, czy handlować na lewarowanych papierach wartościowych. FOMC wyjaśniło wprowadzenie zmian pracą nad poprawieniem zaufania publicznego do bezstronności i uczciwości pracy komitetu.

Bitcoin zareagował na wsparcie z okolic 36,4 tys. USD, potencjalne wzrosty mogą zostać zatrzymane w okolicach 41,5 tys. USD, natomiast rozbicie ww. wsparcia otworzy drogę do 33,1 tys. USD.

Ethereum utworzył objęcie hossy na interwale dziennym, którego potwierdzenie będzie zapowiadać wzrosty do 2830 USD. Wsparcia znajdują się na 2325 USD oraz 2170 USD.

Bitcoin Cash jest w takiej samej sytuacji co ETH, najbliższe znaczące poziomy to 345 USD, 312 USD i 260 USD.

Ripple w trakcie ostatniego tygodnia spadło o ponad 14% ponownie reagując na wsparcie z okolic 0,7 USD. Kluczowy poziom oporowy znajduje się na 0,76 USD, jego pokonanie otworzy drogę do 0,85 USD. Jeśli spadki będą kontynuowane, kurs może zejść w okolice 0,645 USD.

Litecoin ciągle jest nastawiony na spadki, najbliższe wsparcie znajduje się na 97 USD, natomiast opór utworzył się na 121 USD.

Dash znalazł wsparcie na 84 USD, gdzie pojawił się dość silny popyt, który może doprowadzić wartość tego aktywa do równego poziomu 100 USD. Wsparcia znajdują się na 82 USD oraz 78 USD.



