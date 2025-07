Po raz pierwszy od ponad dwóch lat indeks S&P500 “wyrysował” na wykresie byczy złoty krzyż. Jest popularnym wskaźnikiem używanym przez analityków technicznych jako miernik dynamiki. Powstaje gdy 50-dniowa średnia krocząca przecina od dołu 200-dniową średnią. Indeks nie widział złotego krzyża od 2 lutego 2023 r. Od tego czasu S&P500 zyskał ponad 48%. Oczywiście, wtorkowy złoty krzyż nie jest pierwszym byczym sygnałem technicznym, który pojawił się odkąd akcje amerykańskie rozpoczęły wzrosty z kwietniowych minimów po reakcji inwestorów na plany taryfowe Donalda Trumpa. Rzadko używany i mało znany przez traderów wskaźnik Zweig Breadth Thrust pojawił się pod koniec kwietnia, tuż po tym odbicie zaczęło nabierać rozpędu. Wskaźniki Zweig Breadth Thrust mają długi rekord przewidywania dalszych wzrostów na giełdzie, sięgający co najmniej 1982 r.

Statystycznie od 1928 r., po wystąpieniu złotego krzyża, S&P 500 rok później wyżej w ponad 71% przypadków, ze średnim rocznym zwrotem ponad 10%. Akcje małych i średnich spółek zaczęły ostatnio zyskiwać na wartości, co jest kolejnym sygnałem, że akcje mają przed sobą dobry rok. Jednak ostatnio pojawiły się również pewne oznaki, że akcje mogą mieć problemy z dalszym wzrostem. Wskaźnik cen złota do platyny, krótkoterminowy wskaźnik rynkowy o równie skutecznej prognostycznej historii, właśnie stał się niedźwiedzi. Wskaźnik cen złota do platyny (ang. gold-to-platinum ratio) to stosunek ceny uncji złota do ceny uncji platyny, wysoki wskaźnik może sugerować obawy przed recesją – więcej kapitału trafia do złota, a ryzykowne aktywa, w tym akcje, mogą być pod presją.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu ostatnie kilkanascie sesji nie wniosło nic ciekawego, a jedynie spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji, jednak wiele wskazuje na to, że to byki mają więcej argumentów. Pierwsza sesja miesiąca upłynęła w sporej zmienności, tym razem z niewielką przewagą podaży. Poza FTSE MIB (0,13%) pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,03% (IBEX 35) do 0,99% (Dax).

Rozpoczęty właśnie miesiąc przyniósł na Wall Street Mieszane nastroje, po tym, jak senat uchwalił ustawę o podatkach i wydatkach forsowaną przez Donalda Trumpa. Skorzystały na tym blue chipy i małe spółki z Russell 2000. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,91%, S&P500 spadł o 0,11%. Nasdaq Composite stracił 0,82%.

Na giełdach w Azji mieszane nastroje

Na giełdach Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje w ślad za mieszaną sesją na Wall Street. Najlepiej spisująca się giełda w Japonii napędzana wzrostami spółek technologicznych drugi dzień koryguje dziś wypracowane wcześniej zyski. Indeks giełdy w Tokio traci 0,20%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,76%. Południowokoreański KOSPI traci 1%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,62%), Szanghaj (-0,04%), Sensex (-0,03%), Singapur (0,48%). Asia Dow w górę o 0,20%.

Podsumowanie sesji na GPW

Pierwsza sesja czerwca zakończyła się cofnięciem na szerokim rynku i na WIG20. Jednak nie zmieniła znacząco obrazu rynku. Indeks utrzymał się powyżej 2800 pkt. Przed bykami kolejne wyzwanie - ostatni opór w drodze na roczny szczyt umiejscowiony na poziomie 2864 pkt. Już piątkowa sesja, podczas której okazało się, że nasz parkiet jest gotowy, aby opuścić kanał boczny, potwierdziła taki scenariusz.

Po trzech tygodniach, gdy WIG20 nie bronił się na poziomie 2700 pkt., ale bezskutecznie próbował pokonać opór na poziomie 2800 pkt., utknął w ruchu bocznym pomiędzy tymi poziomami. Wreszcie wczoraj udało się na trwale opuścić strefę trendu bocznego. Patrząc szerzej na rynek, odbicie WIG20 do najniższego poziomu osiągniętego w kwietniu może budzić nadzieje byczo nastawionych graczy. Wciąż jest szansa utrzymanie wzrostów i atak WIG20 na nowe 52-tygodniowe szczyty. Niemniej należy liczyć się z korektą. Podsumowując, byki nie złożyły jeszcze broni w marszu na północ, a niedźwiedzie wyczekują na okazję na ich skarcenie.

Po udanym początku, to niedźwiedzie przystąpiły do gry spychając benchmark pod kreskę. Od tego czasu WIG20 oscylował wokół wczorajszego zamknięcia. Jednak ostatnia godzina upłynęła pod dyktando podaży i ostatecznie indeks zakończył dzień w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów, 6 spółek odnotowało zysk. Największym wzrostem pochwaliły się Orange i LPP, których akcje zyskały odpowiednio 1,55% i 1,4%. Po przeciwnej stronie rynku zameldował się Budimex przeceniony o 2,48%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,96 mld zł. WIG stracił 0,47%. Indeks blue chipów stracił 0,66%. WIG20fut spadł o 0,92% osiągając na zamknięciu wartość 2800 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,62%. Honoru byków broniły średniaki. mWIG40 zyskał 0,17%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,95.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,60.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,86.



