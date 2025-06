Indeks S&P 500 zakończył piątek powyżej 6000 punktów — jest to kluczowy poziom psychologiczny, który zdaniem analityków może potencjalnie przygotować grunt pod powrót do historycznych szczytów. Niemniej inwestorzy wciąż są pełni obaw o taryfy i recesję, które wstrząsnęły rynkiem na początku tego roku. Stratedzy oczekują, że nowe maksima są możliwe dopiero wtedy, gdy firmy pokażą świetne wyniki kwartalne. Od lutego, S&P 500 odnotował zjazd o prawie 20%, co jest progiem dla rynku niedźwiedzia, a 7 kwietnia, rozpoczął odbicie. To odbicie sprawiło, że akcje odrobiły 88% strat wywołanych cłami Trumpa. W piątek indeks ostatecznie przebił próg 6000 pkt, gdy inwestorzy przyjęli z zadowoleniem majowy raport o zatrudnieniu. Jednocześnie obserwatorzy rynku ostrzegają, że cła prawdopodobnie nadal będą miały wpływ na zatrudnienie, inflację i oczywiście zyski przedsiębiorstw. Po silnym pierwszym kwartale spadły w ostatnich tygodniach oczekiwania dotyczące zysków na resztę roku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.06.2025.

Duże, okrągłe liczby niekoniecznie oznaczają coś szczególnego dla akcji, ale mogą stanowić psychologiczną przeszkodę, których pokonanie może przyczynić się do kontynuacji wzrostu, lub służyć jako test dla byków. W większości przypadków obawy związane z taryfami były równoważone przez pogląd jaki panował na Wall Street, że najgorszy scenariusz taryfowy wydaje się niemożliwy. Przypisuje się to wzrostowi indeksu S&P500 o ponad 1000 punktów z najniższego poziomu zamknięcia z 8 kwietnia. Stratedzy widzą potencjalne przeszkody na drodze do utrzymania poziomu 6000 pkt., zwłaszcza że Rezerwa Federalna, duże firmy i inwestorzy pozostają w trybie wyczekiwania na kilku frontach. Obawy o stan gospodarki znalazły się w centrum uwagi po tym, jak dane sugerowały zaskakująco słaby rynek pracy w sektorze prywatnym i pojawiły się oznaki innych potencjalnych pęknięć w tzw. twardych danych. Od nocy, kontrakty na amerykańskie indeksy lekko spadają, po tym jak podczas rozmów handlowych z Chinami wciąż jest więcej rozbieżności niż wspólnych punktów.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Ostatnie dwa tygodnie upłynęły w poszukiwaniu kierunku. Na giełdach Starego Kontynentu inwestorzy liczą, że sądy ograniczą możliwość Donalda Trumpa do nakładania hurtem ceł na wszystko i wszystkich. Dax, CAC40 i FTSE MIB na razie skutecznie bronią się w okolicach minimów z ubiegłego tygodnia. Piątkowy handel, poza Dax (-0,88%) zakończył się umiarkowanymi wzrostami pozostałych wiodących indeksów od 0,19% (CAC40) do 0,55% (FTSE MIB).

Również na Wall Street od ubiegłego wtorku widać ostrożność inwestorów. Ubiegły tydzień to na zmianę sesja wzrostowa to znów spadkowa. Kończący tydzień handel zakończył się wzrostami napędzanymi odczytem z rynku pracy. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,05%, S&P500 wzrósł o 1,03%. Nasdaq Composite zyskał 1,20%.

Na giełdach w Azji przeważają wzrosty

Na giełdach Azji i Pacyfiku, początek tygodnia rozpoczął się w zieleni w ślad za wzrostami w piątek na Wall Street i w nadziei, że rozmowy Trump - Xi przyniosą ulgę w napięciach handlowych na linii Waszyngton - Pekin. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,99%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,27%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,50%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,01%), Szanghaj (0,23%), Sensex (0,43%), Singapur (0,17%). Asia Dow w górę o 1,21%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po dwóch z rzędu spadkowych i jednego wzrostowego tygodnia, miniony tydzień należał do niedźwiedzi. Patrząc szerzej na rynek, cofnięcie WIG20 do najniższego poziomu od kwietnia może budzić niepokój byczo nastawionych graczy. Wciąż jest szansa utrzymanie wzrostów i atak WIG20 na nowe 52-tygodniowe szczyty. Niemniej należy liczyć się z korektą. Od strony technicznej, na wykresie WIG20 uformowała się formacja RGR, co często jest zapowiedzią pogłębienia spadków. Pierwszym zadaniem dla byków jest trwały powrót WIG20 powyżej poziomu 2800 pkt., jednak dopiero wzrost powyżej 2900 pkt. otworzy drogę na nowe 52-tygodniowe maksima.

WIG20 oddalił się od ostatniego szczytu, a atak niedźwiedzi wygenerował na razie tylko nieznaczna korektę. Podsumowując, byki nie złożyły jeszcze broni, a perspektywa kolejnych obniżek stóp procentowych przez NBP powinna sprzyjać popytowi.

Piątkowa sesja zakończyła się spadkami prawie wszystkich indeksów. Po niskim otwarciu, WIG20 od razu skierował się na południe i do czasu publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy utrzymywał się na sesyjnych minimach. Dane NFP zostały odebrane przez rynki pozytywnie, co pozwoliło powrócić do poziomu z otwarcia sesji.

Z grona blue chipów, tylko 4 spółki odnotowało zysk. Największym wzrostem pochwalił się CD Projekt, którego akcje zyskały 3,20%. Po przeciwnej stronie rynku zameldowało się Allegro przecenione o 4,21%. O ponad 2% spadły Santander, Pekao, KGHM i CCC.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 3,09 mld zł. WIG stracił 0,94%. Indeks blue chipów stracił 1,26%. WIG20fut spadł o 0,99% osiągając na zamknięciu wartość 2704 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 stracił 0,38%. Jedynym jasny punktem był sWIG80, który zakończył dzień wzrostem o 0,36%.

Złoty broni się w pobliżu poziomów oporu

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,75.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,42.



