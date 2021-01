Słabszy start w Europie po zacieśnieniu obostrzeń

Europejskie giełdy zamknęły się wczoraj na plusie, ponieważ nastroje były zasadniczo zwyżkowe. FTSE 100 zyskał najwięcej. Rynek brytyjski zamknął się o 1,7% wyżej, podczas gdy DAX 30 zakończył na niewielkim plusie. CAC 40 odnotował wzrost o prawie 0,7%. Wczoraj mieliśmy dzień dystrybucji szczepionki Oxford University-AstraZeneca w Wielkiej Brytanii. Nastrojom pomogły również ostatnie wiadomości o umowie handlowej między Wielką Brytanią a UE oraz pakietem stymulacyjnym w wysokości 900 miliardów dolarów. Spadek funta pomógł FTSE 100 wyprzedzić inne indeksy w strefie euro. Ponadto akcje kopalniane odegrały duży wpływ we wzrostach, co było spowodowane wzrostem cen bazowych metali. Pod koniec sesji byczy nastrój nieco przygasł, gdy ponownie pojawiły się obawy przed restrykcjami. Blokada Niemiec została przedłużona do końca stycznia. Ogłoszono również, że Szkocja wejdzie w kwarantannę i poinformowano, że brytyjski premier Boris Johnson wygłosi oświadczenie o 20:00 - traderzy uznali to za znak, że nadchodzą ostrzejsze ograniczenia dla Anglii. Johnson potwierdził podejrzenia, że Anglia zostanie zablokowana i wygląda na to, że lockdown będzie obowiązywać do połowy lutego lub marca. Włochy rozszerzyły listę ograniczeń, a kwarantanna potrwa do połowy tego miesiąca.

Akcje amerykańskie odnotowały wczoraj dużą zmienność. S&P 500 i Dow Jones ustanowiły nowe rekordy, ale kilka godzin po rozpoczęciu sesji rynki zanotowały wyprzedaż. Główne indeksy straciły ponad 1%. Loretta Mester z Rezerwy Federalnej powiedziała, że polityka pozostanie bardzo łagodna przez dłuższy czas. Bankierka stwierdziła również, że gospodarka USA zwolni w ciągu najbliższych dwóch miesięcy i wtedy perspektywy będą bardziej pozytywne. Stan Georgia będzie w centrum uwagi z powodu podwójnego wyścigu do Senatu, a wynik zadecyduje, czy Republikanie czy Demokraci będą kontrolować izbę wyższą. Demokraci już kontrolują izbę niższą niewielką większością głosów.

W nocy akcje China Telecom, China Mobile i China Unicom wzrosły po tym, jak NYSE ogłosiła, że nie będzie już usuwać spółek. To powinno pomóc stosunkom USA-Chiny. Nastrój w Azji jest mieszany, a rynki europejskie mogą otworzyć się niżej.

Indeks dolara amerykańskiego tracił przez większą część sesji i spadł do poziomu obserwowanego ostatnio w kwietniu 2018 r. Ostatnio pojawiły się obawy, że ożywienie gospodarcze w USA traci impet. Piątkowy raport o zatrudnieniu będzie uważnie obserwowany, ponieważ da nam wskazówkę co do siły rynku pracy. Dolar zdołał odrobić sporą część strat, jakie poniósł w ciągu dnia. Wydaje się, że skorzystał na ucieczce od ryzyka, gdy ucierpiały amerykańskie akcje. Funt szterling miał równie dobrą passę pod koniec grudnia dzięki zatwierdzeniu przez obie strony porozumienia handlowego między Wielką Brytanią a UE. Wczoraj traderzy księgowali zyski, a indeks CMC GBP spadł o ponad 1%. Obawy o ostrzejsze ograniczenia w Wielkiej Brytanii również odbiły się na funcie.

Złoto odnotowało wczoraj wzrosty. Złoty kruszec utrzymał poziomy pomimo odreagowania dolara. Metal osiągnął najwyższy poziom od początku listopada. Srebro i miedź również cieszyły się popularnością. Platyna i pallad odnotowały wczoraj dużą zmienność, osiągając imponujące zyski w ciągu dnia, ale nastrój zmienił się po południu. Dużą zmienność podczas spotkania OPEC+ wykazywała również ropa. Grupa omawiała poziomy wydobycia na luty, ale nie osiągnięto porozumienia. Rozmowy będą kontynuowane do dzisiaj. Mówiono, że istniejące poziomy wyjściowe pozostaną bez zmian. Poinformowano też, że Rosja jest chętna do zwiększenia produkcji, ale Arabii Saudyjskiej nie zależy na takim posunięciu. W weekend Bitcoin ustanowił nowy rekord, docierając powyżej 34 000 USD. Wczoraj kryptowaluta zanotowała ruchy jak na kolejce górskiej. Widzieliśmy spadek poniżej 31 000 $, a następnie ponownie wzrost. Dużą zmienność notował również Ethereum.

Niemiecka stopa bezrobocia w grudniu ma pozostać na stałym poziomie 6,1%. Oczekuje się, że wskaźnik zmiany bezrobocia wzrośnie o 10 000, a to byłaby duża różnica w porównaniu z odczytem -39 000 zarejestrowanym w listopadzie. Raporty zostaną opublikowane o godzinie 9:55. Amerykański raport ISM ma spaść z 57,5 w listopadzie do 56,5 w grudniu i zostanie opublikowany o 16:00.

EURUSD – para pozostaje w trendzie wzrostowym od początku listopada i dopóki utrzymuje się powyżej 50-dniowej MA, przy 1,1982, wzrostowy ruch powinien być kontynuowany. Opór znajduje się przy 1,2480. Czwartkowa świeca dzienna może oznaczać odwrócenie, a spadki mogą wyhamować w okolicy 1,2129.

GBPUSD – od końca września para pozostawała w trendzie wzrostowym, a w zeszłym tygodniu dotarliśmy do 32-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie będzie kontynuowane, kolejnym celem może być 1,3798. Odreagowanie może dotrzeć do 1,3500. Dalsze odbicie powinno skierować się na 1,3298 i 50-dniową MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a czwartkowa dzienna świeca sugerowała przewagę niedźwiedzi. Dalsze spadki mogą doprowadzić kurs do 0,8864. Ponowne podejście do 0,9000 może skierować notowania na 0,9100.

USDJPY – para pozostaje w szerszym trendzie spadkowym i jeżeli niedźwiedzie nastawienie utrzyma się, kolejnym wsparciem może być poziom 102,00. Odbicie może wyhamować przy 50-dniowej MA, na poziomie 104,13.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 14 punktów do 6,557

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 16 punktów do 13,710

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 8 punktów do 5,580



