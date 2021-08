Słabość rynków azjatyckich

S ilne ożywienie gospodarcze w Azji traci impet w związku z gwałtownym wzrostem liczby przypadków zachorowania na wariant Delta, które znacznie osłabia perspektywy rozwoju przedsiębiorstw.

Jak wynika z danych analitycznych Refinitiv Eikon, największe firmy w Azji prawdopodobnie odnotują swój pierwszy spadek kwartalnych zysków od półtorej roku, obecnie są szacowane na 6,2%.

Na dzisiaj nie ma zaplanowanych publikacji ważnych danych ekonomicznych, ale warto zwrócić uwagę na wynik odczyt Richmond Manufacturing Index.

S&P500 wzrasta od czasu sprawdzenia wsparcia na 4350. Indeks ponownie znajduje się na historycznych szczytach, reakcja spadkowa może wystąpić na równym poziomie 4500 pkt., najbliższe wsparcie znajduje się w okolicy 4475. DJIA30 rozbija kolejne opory, wzrastając powyżej 35375, a DAX30, po nieudanej próbie zejścia poniżej wsparcia z 15675, powraca w okolice 15900 pkt.

Indeks giełdy tokijskiej wzrósł pod opór stawiany przez poziom 27800. Jego wyłamanie otworzy drogę do równego poziomu 28000 pkt. Australijski ASX200 jest w ruchu korekcyjnym, pierwszym sygnałem o potencjalnym rozpoczęciu nowego trendu wzrostowego będzie wyjście powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 7530. Hang Seng 50 zbliża się do testu oporu na 25725, który wcześniej pełnił rolę wsparcia, co zwiększa prawdopodobieństwo wywołania reakcji spadkowej. Najbliższe wsparcie znajduje się na 25100.

Ropa podczas poniedziałkowej sesji wzrosła o 5% swojej wartości dzięki silnie spadkowemu dolarowi. Dynamika wzrostu wyraźnie się zmniejsza przez inwestorów, którzy ponownie zajmują pozycje krótkie na tym walorze. Ciągle pozostajemy powyżej ceny 65$ za baryłkę.

Srebro po spadku do wartości 23 dolarów za uncję powraca pod opór na 23.65, jego rozbicie pozwoli na kontynuację wzrostów do szczytów z 17 sierpnia pod równym poziomem 24.

Złoto, po tygodniowej konsolidacji pomiędzy 1788 a 1795, wzrosło powyżej jego górnego ograniczenia, kolejnym silnym poziomem oporowym jest 1825.

Wczoraj na głównym parkiecie GPW mieliśmy obrót rzędu 674,9 mln zł, tylko 41% spółek odnotowało spadki, po wynikach przekraczających 60% w zeszłym tygodniu. Wzrostami mogło się cieszyć 46% spółek, czyli prawie 2 razy więcej. W gronie WIG20 wzrosło 14 walorów, najlepszy wynik osiągnął PGE, którego cena akcji wzrosła o 5,73%, najgorzej wypadł Orange Polska, spadając o tylko 0,92%. Przed godziną 10:00 WIG20 wzrósł o 0,2%, powracając do oporu na 2295. Wsparcie znajduje się na 2255 punktach.

GBPPLN – po otwarciu się na wysokości 5,305 w tym tygodniu, wzrósł w okolice 5,36, gdzie wystąpiła słaba reakcja podażowa. Prawdopodobna kontynuacja wzrostów.

EURPLN – utrzymuje się na wsparciu 4,577, od niego będzie zależeć, w którym kierunku będzie kontynuowany ruch tej pary walutowej.

USDPLN – zszedł poniżej ostatniej korekty w ruchu wzrostowym na interwale czterogodzinnym, przy próbie powrotu powyżej niej utworzył się długi górny cień. Nastawienie rynku pozostaje do ruchu w kierunku wsparcia na 3.894, jego wybicie pozwoli kontynuować spadki do 3.878.

CHFPLN – reaguje na opór 4,2875, ale dopiero zejście poniżej 4,258 będzie sygnalizować kontynuację ruchu spadkowego do 4,235.

PLNJPY – powrócił powyżej wsparcia na 28, kolejne znajdują się na wysokości 28,2 i 28,3.



