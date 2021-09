Skromne odbicie w Europie po wczorajszej wyprzedaży

P o raz kolejny powracają obawy dotyczące rosnących cen energii, zakłóceń w łańcuchu dostaw i trwalszej inflacji.

Z tego powodu giełdy europejskie notowały wczoraj kiepski dzień i wszystkie poza FTSE100, któremu w utrzymaniu powyżej poziomu 7000 pomógł tonący funt, spadły o ponad 2%. Funt cierpi również z powodu kryzysu paliwowego oraz niepokoju związanego ze spowolnieniem gospodarczym. Dziś rano poznamy dane na temat kredytów w Wielkiej Brytanii, które powinny dać nam wyobrażenie, w jakim stopniu brytyjscy konsumenci ograniczyli swoje wydatki. Od miesięcy wmawiano nam, że inflacja jest przejściowa, a stopy procentowe pozostaną niskie do 2024 r. Staje się jednak coraz bardziej oczywiste, że ostatnie wydarzenia budzą niepokój wśród decydentów politycznych, co może spowodować wprowadzenie zmian w stopach przed końcem 2022 r., czyli dwa lata wcześniej niż to pierwotnie zakładano.

Zaufanie konsumentów w USA we wrześniu osiągnęło najniższy poziom od sześciu miesięcy, a wczorajsze komentarze prezesa Fed, Jay’a Powella, sugerowały, że Fed może ograniczyć program skupu aktywów jeszcze w tym roku. Spread między 2-letnimi i 5-letnimi rentownościami USA powrócił do poziomów ostatnio obserwowanych na początku kwietnia, na poziomie 72 pb, w porównaniu z 60 pb tydzień temu.

Wzrost cen energii był jednym z czynników wpływających na wczorajsze wzrosty, jednak podczas gdy dolar amerykański osiągnął najwyższy poziom od listopada zeszłego roku, ceny gazu ziemnego i ropy Brent znalazły się blisko trzyletnich maksimów, po czym zamknęły się niżej z powodu publikacji raportu o zapasach API. Ceny ropy kontynuują spadki również na wczesnym etapie dzisiejszego handlu. Rynki amerykańskie spadły wczoraj z sektorem technologicznym na czele, chociaż Russell 2000 nie był zbyt daleko w tyle. Nasdaq 100 osiągnął najniższy poziom od ponad miesiąca, a zarówno S&P500, jak i Dow, wciąż znajdują się na minimach z zeszłego tygodnia. Pomimo wczorajszych strat, rynki w Europie wydają się otwierać nieco wyżej, ciągle mając na uwadze wypowiedzi bankierów centralnych. Dzisiaj znowu będę przemawiać Christine Lagarde z EBC, Andrew Bailey z Banku Anglii i z Fed Jay Powell.

EURUSD – wygląda na gotowy do ponownego testu obszaru 1,1650, zejście poniżej 1,1600 otwiera drogę do okolic 1,1450. Musimy zobaczyć wzrost powyżej 1,1760, aby mieć szansę na powrót do 1,1840.

GBPUSD – spadł poniżej 1,3600, podważając byczy scenariusz i zwiększając szansę na zejście do 1,3400, a nawet 1,3230. Ta para walutowa musi wrócić powyżej 1,3620, aby się ustabilizować i mieć szansę na powrót do 1,3750.

EURGBP – znalazł wsparcie na 0,8530 i wzrósł powyżej szczytów z ubiegłego tygodnia w okolicach 0,8610. Możliwe, że zobaczymy ruch przez 0,8670, do 0,8720. Wsparcia mamy na 0,8600 oraz 0,8530.

USDJPY – powrócił do 111,65, jego kolejnym celem mogą być tegoroczne szczyty na 112,25. Najbliższe wsparcie znajduje się na 110,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 4 punkty wyżej, na poziomie 7032.

DAX – oczekuje się otwarcia 40 punktów wyżej, na poziomie 15288.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6526.



