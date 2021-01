Skromne odbicie w Europie

Wczoraj rynek akcyjny przeżywał wyprzedaż, ponieważ pozytywny nastrój z zeszłego tygodnia ustąpił miejsca bardziej ostrożnemu nastawieniu. Ponieważ nie napłynęły żadne pozytywne wiadomości, tematy związane z pandemią pozostawały w centrum uwagi. Z Chin napłynęła informacja, że kraj ten odnotował najwyższy dzienny wzrost przypadków zakażeń od pięciu miesięcy. Chiny stosunkowo dobrze poradziły sobie z kryzysem zdrowotnym, więc nawrót pandemii wstrząsnął rynkami. Niemcy, Francja i Wielka Brytania również odnotowują wysokie liczby nowych przypadków.

Wczorajszy spadek cen akcji należy rozpatrywać w kontekście dużych wzrostów, które odnotowaliśmy w zeszłym tygodniu. Przez jakiś czas mówiło się, że akcje są już drogie, więc ruch w dół nie był zaskoczeniem. Podczas ostatnich sesji, nagłówki wiadomości zdominowały spekulacje, że prezydent elekt Joe Biden nakreśli nowe plany stymulacyjne. Również informacje o szczepionkach wspierają optymistyczne nastroje. Akcje po obu stronach Atlantyku spadły wczoraj, ale inwestorzy nie stracili z oczu tematu Bidena i szczepień. NASDAQ 100 radził sobie gorzej od innych amerykańskich indeksów ze względu na obawy, że duże firmy technologiczne, w szczególności firmy z branży mediów społecznościowych, mogą podlegać ostrzejszym regulacjom. Konta prezydenta Trumpa na Twitterze i Facebooku zostały zawieszone z powodu zarzutów, że jego komentarze wywołały zamieszki w budynku Kapitolu w zeszłym tygodniu. Ludzie kwestionują rolę firm tworzących media społecznościowe w świetle tego incydentu, więc pewne grupy znalazły się pod dodatkową obserwacją. Demokraci przedstawili wczoraj artykuł o oskarżeniu prezydenta Trumpa. Posunięcie to stanowi mocne przesłanie, ale w rzeczywistości trudno będzie obecnego prezydenta usunąć ze stanowiska, ponieważ Demokraci mogą nie otrzymać większościowego poparcia w Izbie Reprezentantów z powodu nieobecności i urlopu wielu prawodawców. Ważny jest również czas, ponieważ Trump opuści biuro za tydzień. Poinformowano, że FBI ostrzegło, że przed inauguracją Bidena może dojść do protestów zbrojnych w miastach USA.

Główne rynki akcji w Azji notują wzrosty. Chiński CSI 300 wzrósł o ponad 1,4%, Hang Seng jest blisko rocznego maksimum, a Nikkei 225 lekko na plusie. Oczekuje się, że europejskie indeksy odrobią część wczorajszych strat. Indeks dolara amerykańskiego osiągnął najwyższy poziom od trzech tygodni. Od zeszłej środy waluta lekceważyła kiepski raport o zatrudnieniu ADP, a także mieszaną aktualizację danych o zatrudnieniu poza rolnictwem. Dołki z zeszłego tygodnia mogą w najbliższym czasie osłabić dolara. Robert Kaplan, prezes Fed w Dallas, powiedział, że jeśli gospodarka USA osiągnie w tym roku wystarczający wzrost, powinna rozpocząć się dyskusja o ograniczeniu programu skupu obligacji. Taki komentarz powinien pomóc dolarowi.

Towary traciły wczoraj na wartości. W ostatnim czasie duże zapotrzebowanie na metale i kontrakty na ropę towarzyszyło rozmowom o bodźcach. Nadzieja, że masowe szczepienia uzdrowią gospodarki, również przyczyniła się do wzrostu nastrojów. Z wyjątkiem złota, metale znalazły się teraz pod dużą presją z powodu silniejszego dolara amerykańskiego. Czynnikiem była również realizacja zysków. Złoto balansowało między mocniejszym dolarem a ucieczką od ryzyka. Ropa cofnęła się z najwyższego poziomu od 11 miesięcy, który został osiągnięty w piątek. Bitcoin odnotował w piątek poziom 42 000 $, ale wczoraj jego kurs oscylował już w okolicach 30 300 $. Kryptowaluta podlega dużym wahaniom, co nie jest niczym nowym. Obecnie kosztuje około 35700 USD. Pomimo dużych strat poniesionych w ciągu ostatnich kilku dni, Bitcoin wzrósł o około 22% w stosunku do początku roku.

EURUSD – czwartkowa świeca niesie potencjał na niedźwiedzie odwrócenie i jeżeli dojdzie do spadków, celem może być poziom 1,2129. Przełamanie tego obszaru może skierować kurs w okolice 1,2000. W przypadku utrzymania szerszego ruchu wzrostowego, opór znajduje się przy 1,2480.

GBPUSD – od końca września para pozostawała w trendzie wzrostowym, a w zeszłym tygodniu dotarliśmy do 32-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie będzie kontynuowane, kolejnym celem może być 1,3798. Wsparcie znajduje się przy 1,3429. Większe odreagowanie może dotrzeć do 1,3356, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do poziomu 0,8864. Poniedziałkowa świeca sugerowała siłę byków i jeżeli utrzymamy się powyżej 0,9000, kolejnym celem może być 0,9100.

USDJPY – jeśli połączyć środową i czwartkową świecę, ich kombinacja może nieść potencjał na bycze odwrócenie. Jeżeli dojdzie do wzrostów, opór znajduje się przy 100-dniowej MA na poziomie 104,76. Szerszy ruch spadkowy może wyhamować w okolicy 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 6 punktów do 6,804

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 24 punkty do 13,960

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 3 punkty do 5,665



