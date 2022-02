Sankcje czy kpina? Putin śmieje się w twarz przywódcom zachodu

E konomiczna broń atomowa, jaką miało być odcięcie Rosji od systemu SWIFT odeszła w zapomnienie. Sprzeciwiły się temu Niemcy, Włochy i USA, czyli kraje mające największe interesy z reżimem Putina i jego protegowanymi oligarchami.

Zwyciężył strach przed dodatkowymi szkodami, jak tłumaczono to posunięcie. Jedynym optującym za tym krokiem, z najbogatszych krajów świata, był Boris Johnson. Reszta podkuliła ogon pod siebie. Biden powiedział, że odłączenie Rosji od SWIFT nie jest czymś, co planuje przeforsować. Tymczasem oczekuje się, że UE podpisze dziś sankcje, które odetną 70% rosyjskiego systemu bankowego od międzynarodowych rynków finansowych. To ładnie brzmi, ale co to oznacza? W praktyce nic. Banki objęte sankcjami i tak będą przeprowadzać operacje finansowe za pośrednictwem 30% tych nie objętych sankcjami. Jednak niektórzy ekonomiści przypuszczają, że głównym beneficjentem odcięcia Rosji od SWIFT byłyby Chiny, a to zachęciłoby od odejścia od transakcji denominowanych w dolarach i euro, co zaszkodziłoby USA i największym graczom w UE.

Od wczorajszego wieczoru widać uspokojenie panicznych nastrojów. Cena uncji złota spadła o 60 dolarów, z poziomu 1974 USD. Ropa pozostaje stabilna w okolicach wczorajszych maksimów.

Akcje azjatyckie wzrosły w piątek po tym, jak giełdy amerykańskie odbiły się pod koniec szalonego czwartku. Indeks w Tokio zyskuje 1,95%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,10%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,06%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,66%), Szanghaj (0,50%), Singapur (0,64%), Tajwan (0,33%), Indonezja (1,12%). Indeks Azja Dow zyskuje 0,65%.

Czarny czwartek na GPW może stać się okazją do ostrożnych zakupów. Faktem jest, że przecena indeksów była ponad dwukrotnie wyższa niż na europejskich parkietach, ale dziś rano widać iskierkę nadziei płynącą z rynków Azji dla odrabiających straty kontraktów na europejskie indeksy

To dobry znak, jednak wciąż trzeba być bardzo ostrożnym. Podsumowując, to co działo się na parkiecie przy Książęcej, to wynik panicznej reakcji, a nie załamania gospodarki. Szczególnie rynki wschodzące narażone są na ucieczkę kapitału i to właśnie stało się wczoraj. Przecena WIG i WIG20 o ponad 10% może skusić do domykania krótkich pozycji. Paradoksalnie dobre stosunki z Ukrainą mogły w dużej mierze zaszkodzić nastrojom, a już na pewno atakowanie celów blisko polskiej granicy. Najbardziej dotknięte wyprzedażą zostały banki i to one w najbliższym czasie mogą stać się łupem wytrawnych graczy nie stroniących od ryzyka. Wszystkie spółki z indeksu blue chipów zaświeciły czerwienią, nawet te defensywne jak Orange, czy Cyfrowy Polsat, jednak w ich przypadku przecena była niewielka, patrząc na skalę spadków pozostałych walorów.

Wyprzedaż walut EM odbiła się na PLN. Ryzykowne aktywa były w odwrocie, stąd złoty tracił do walut rezerwowych.

GBPPLN – Para aktualnie handlowana jest po 5,58.

EURPLN – Dziś euro wycenione jest na 4,66.

USDPLN – Dolar jest handlowany po 4,15. W szczycie kurs wyniósł 4,18.

CHFPLN – Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,50.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.