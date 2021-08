Ryzyko wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii

N ie jest to najlepszy tydzień dla rynków europejskich, chociaż straty wciąż utrzymują się na dość niskim poziomie, biorąc pod uwagę wzrosty, które widzieliśmy od początku miesiąca.

Giełdy amerykańskie, które rozpoczęły tydzień kolejnym rekordem dla indeksu S&P500, notowały wczoraj rozczarowującą sesję, odnotowując silny spadek po publikacji słabego raportu o sprzedaży detalicznej USA.

Niepewność co do spowolnienia globalnego ożywienia mogła doprowadzić do lekkiego osłabienia w ciągu ostatnich dwóch dni, jednak rynki azjatyckie wydają się być na to obojętne, a wczorajsze wprowadzenie lockdownu przez Nową Zelandię tylko pchnęło je w górę, co może pozytywnie wpłynąć również na rozpoczęcie dzisiejszej sesji w Europie.

Po wczorajszych, lepszych niż oczekiwano, danych o bezrobociu i płacach, dzisiejszy odczyt CPI z Wielkiej Brytanii może ponownie wywrzeć presję na brytyjskich decydentów, aby rozważyli zacieśnienie polityki pieniężnej w nadchodzących miesiącach. Rynki finansowe już zaczęły ją szacować na najbliższe 12 miesięcy.

Bank Anglii spodziewa się, że CPI może się zbliżyć do 4% w tym roku, nawet jeśli większość członków MPC sądzi, że wzrost tego wskaźnika będzie jedynie tymczasowy.

Członek zewnętrzny Michael Saunders ciągle jest przeciwny utrzymaniu obecnego poziomu skupu aktywów, a wicegubernator Dave Ramsden wydaje się podzielać jego poglądy.

CPI w Wielkiej Brytanii jest dawno przekroczył cel Banku Centralnego na poziomie 2%, osiągając 2,5%. możemy się spodziewać jego dalszych wzrostów w nadchodzących miesiącach.

Oczekuje się, że dzisiejsze dane o CPI z Wielkiej Brytanii za lipiec nieznacznie spadną do 2,3%, chociaż mogą również wzrosnąć z powodu opó źnionego otwarcia gospodarki.

Oczekuje się, że główny wskaźnik CPI za lipiec wzrośnie w Europie do 2,2% z 1,9% podczas ostatniego odczytu.

Pod koniec dnia zobaczymy najnowsze protokoły z FOMC, które raczej nie wpłyną na szacowaną przez rynek datę wprowadzenia zmian w programie luzowania ilościowego.

Na lipcowym posiedzeniu amerykański bank centralny nie zmienił polityki pieniężnej, utrzymując wartość skupu obligacji na poziomie 120 mld $ miesięcznie. Fed przyznał, że gospodarka poczyniła postępy w realizacji swoich celów, ale wciąż pozostawało wiele do zrobienia.

Różni urzędnicy od czasu tamtego spotkania prezentowali sprzeczne poglądy na temat tego, co oznacza „znaczny postęp” na rynku pracy, z ostatnich komentarzy stałych członków zarządu jasno wynika, że Fed jest coraz bardziej przychylny ograniczeniu wydatków na program wsparcia gospodarki.

EURUSD – wycofał się do 1,1700, spadek poniżej tej wartości pozwoli na kontynuację ruchu w kierunku dołków z listopada. Para walutowa musi się przebić przez obszar 1,1830, aby ponownie mieć szansę na dotarcie do 1,1900.

GBPUSD – odbija się od 61,8% zniesienia ostatniego ruchu wzrostowego. Reakcja na to mierzenie wewnętrzne Fibonacciego może spowodować wzrosty nawet do 1,3985. Zejście poniżej 1,3700 będzie oznaczać kontynuację spadków w kierunku 1,3650.

EURGBP – nadal kieruje się do okolic 0,8580, wsparcie pozostaje na ostatnich minimach przy 0,8450.

USDJPY – znalazł wsparcie w okolicy 109,10, zejście poniżej 108,75 otworzy drogę do 108,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 18 punktów niżej na poziomie 7199.

DAX – oczekuje się otwarcia 26 punktów wyżej, na poziomie 15948.

CAC40 – możliwe otwarcie 15 punktów niżej, na poziomie 6835.



