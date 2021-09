Rynki w oczekiwaniu na payrollsy

R aport ADP o nowych miejscach pracy w sektorze prywatnym wyraźnie rozczarował, wskazując na wzrost 374 tys. przy oczekiwaniach 613 tys. wobec 330 tys. miesiąc temu. Jednak średnio co dwa, trzy miesiące ADP rozjeżdża się z danymi rządowymi. Na te dane inwestorzy praktycznie nie zareagowali.

Zatem musimy poczekać do piątku na raport Departamentu Pracy. Wygasające programy wsparcia dla bezrobotnych powinny sprzyjać powrotowi Amerykanów na rynek pracy. Jutrzejsze NFP, powinny mieć duże znaczenia dla notowań dolara, a odczyt lepszy od oczekiwań może negatywnie wpłynąć na indeksy giełdowe. W ubiegły piątek Powell zapowiedział, że Fed przygotowuje się do taperingu, czyli ograniczania skupu aktywów.



W oczekiwaniu na dane z amerykańskiego rynku pracy, dolar oraz surowce przemysłowe pozostają w wąskim zakresie wahań. Złoto oscyluje wokół poziomu 1813 USD za uncję. Ropa WTI pomimo bałaganu, jaki narobił huragan Ida, pozostaje nieznacznie poniżej 70 USD. Pozostałe surowce jak miedź,i platyna czy pallad również poruszają się w ruchu bocznym.



Na rynku długu od dłuższego czasu również jest bardzo spokojnie. Dziś rano rentowność amerykańskich obligacji trzydziestoletnich wynosiła 1,922%, a najpopularniejszych 10-latek utrzymuje się nieznacznie powyżej 1,3%.



Poza DAX30, który po dobrym otwarciu finiszował pod kreską ze stratą 0,07%. Za to pozostałe główne parkiety Europy, zakończyły otwarcie miesiąca silnymi wzrostami: FTSE 100 (0,42%), CAC40 (1,18%), FTSE MIB 0,66%) i IBEX 35 (1,64%). Stoxx 600 wzrósł o 0,48%. Niemniej od połowy sierpnia benchmarki pozostają w trendzie bocznym.



Podczas pierwszej sesji miesiąca na Wall Street niewiele się działo. Zapewne byki, jak i niedźwiedzie, oczekują na payrollsy. Najważniejsze benchmarki były handlowane w niewielkiej zmienności. Dow Jones stracił 48 pkt., czyli 0,14%. S&P500 wzrósł skromne 0,03%, a technologiczny Nasdaq zyskał 0,33%. Najlepiej wypadły małe spółki. Russell 2000 wzrósł o 0,58%.



Akcje azjatyckie są dziś mieszane, ponieważ inwestorzy czekają na dane z amerykańskiego rynku pracy, które mogą mieć wpływ na to, kiedy Rezerwa Federalna zacznie wycofywać bodźce stymulujące. Rozprzestrzenianie się wariantu delta obniżyły zatrudnienie i zaufanie konsumentów. Co uspokoiło niektórych inwestorów to, że Fed i inne banki centralne mogą odłożyć plany likwidacji łatwych kredytów i innych bodźców, które wspierały ceny akcji. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,21%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,65%, południowo koreański KOSPI traci 0,86%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-0,02%), Szanghaj (0,50%), Singapur (-0,19%), Tajwan (-0,84%), Indonezja (-0,27%). Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,62%.



Wrzesień rozpoczął się byczo na parkiecie przy Książęcej i na chwilę obecną wydaje się, że nic nie jest w stanie powstrzymać naporu warszawskich byków. Wprawdzie pozostał pewien niedosyt, bowiem po świetnym początku rozczarowujący raport ADP spowodował oddanie większości wcześniej wypracowanego zysku, skala wzrostów był skromna w porównaniu z głównymi parkietami w Europie. Hossa trwa w najlepsze, a ostatnie wzrosty zawdzięczamy wzrostowi akcji banków.



Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,07 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 818 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,09%. Nieco większy zysk odnotował WIG20. Do czasu publikacji danych o nowych miejscach pracy w USA benchmark piął się na północ. Niestety słaby odczyt sprzyjał niedźwiedziom, ściągając WIG20 na w okolice poziomu otwarcia. Zamknięcie wypadło na poziomie 2371,16 pkt., w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,13%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,38%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,08%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,01%. sWIG80 zyskał 0,55%.



W gronie blue chipów 8 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Asseco (6,08%), JSW (3,62%) i Allegro (2,45%). Pozostałe 12 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się KGHM, CCC i Cyfrowy Polsat. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 2,22%, 2,00% i 1,75%.



WIG20fut otworzył się w okolicach wczorajszego minimum. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,06%.



Złoty umocnił się ale ciągle pozostaje pod presją.



GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,25.



EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,51.



USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,80.



CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,16.



PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.







CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.