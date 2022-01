Rynki europejskie zlekceważą wyprzedaż spółek technologicznych?

P odczas wczorajszego dnia utrzymywała się wysoka zmienność na giełdach, ponieważ rynki europejskie otworzyły się o wiele niżej w następstwie środowej wyprzedaży na rynkach USA.

Odbicie FTSE100 pozwoliło na odrobienie wszystkich strat z początku tygodnia i zamknięcie w bliskiej odległości od poziomu 7600. Giełdy amerykańskie również zdołały się odbić po środowej wyprzedaży, kiedy Nasdaq100 oddał 3,5% wypracowanych zysków. Wczoraj próbował zamknąć się w podobny sposób, wznosząc się aż 1,7%, aby zakończyć dzień 1,4% niżej. Zmienność na indeksach jest najwyższa od lat 80-tych. Podczas gdy rynki w USA szaleńczo wahają się między wartościami dodatnimi i ujemnymi, ponieważ inwestorzy próbują zrozumieć intencje Rezerwy Federalnej, ważne jest aby pamiętać, że nie udało się zejść poniżej poniedziałkowych dołków. Rynki w Europie miały trudności z oddzieleniem się od zmienności obserwowanej w Stanach Zjednoczonych, jednak okazały się nieco bardziej odporne. FTSE100 osiągnął lepsze wyniki i zdołał odrobić straty z początku tygodnia, podczas gdy DAX i CAC40 były blisko dokonania tego samego.

Dziś poznamy najnowsze dane o PKB za IV kwartał zarówno z Francji, jak i Niemiec. Oczekuje się zmiany o odpowiednio 0,5% oraz -0,3% po wzroście niemieckiej gospodarki o 1,7% w III kwartale 2021 r. Pod koniec 2021 r. Niemcy zmagały się z zakłóceniami spowodowanymi przez Covid-19, a także ogromnym wzrostem cen energii, który zmusił dużą część sektora produkcyjnego do zamknięcia. Następnie zobaczymy dane na temat wydatków osobistych i dochodów gospodarki amerykańskiej za grudzień. Ostatnie główne dane o CPI i PPI mogły sugerować że presja inflacyjna zaczyna wykazywać oznaki osłabienia i że teraz jest dobry czas na działania od strony Rezerwy Federalnej. Pierwszy sygnał o spowolnieniu wzrostu cen widzieliśmy podczas publikacji wskaźnika PPI USA za grudzień, który pokazał spadek do 9,7% z 9,8% w listopadzie, co oznacza, że presja w łańcuchu dostaw może słabnąć. Dzisiejsza publikacja deflatora PCE prawdopodobnie nie zapewni zbyt wiele komfortu pod tym względem, gdyż w ciągu dwóch ostatnich miesięcy ten wskaźnik wzrósł z 3,7% do 4,7% i wygląda na to, że trend wzrostowy będzie kontynuowany w grudniu, kiedy wskaźnik ma osiągnąć 4,8%, czyli najwyższy poziom od 1983 r. Na razie wydaje się, że konsumenci nie wykazują oznak spadku komfortu życia wywołanego przez wzrost cen, ale to się może zmienić z biegiem czasu. Wydatki osobiste były wysokie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jednak prognozuje się ich spadek do -0,6% tj. najniższego poziomu od kwietnia 2020 r., kiedy gospodarka amerykańska została zamknięta.

EURUSD – przebił się poniżej dołków z listopada, a także czerwca 2020 r., co może być zapowiedzią testu okolic 1.1000. Cofnięcia prawdopodobnie napotkają opór na wysokości 1,1270.

GBPUSD – spadł poniżej 50-dniowego MA i 1,3430, które teraz będą działać jako opór. Przejście przez 1,3370 może spowodować dalsze straty w kierunku grudniowych minimów na 1,3160.

EURGBP – jest w drodze do dołków przy 0,8305 oraz obszaru 0,8280. Opór utrzymuje się na szczytach w okolic 0,8420.

USDJPY – wzrósł do 115,30, co otworzyło drogę do szczytów na 116,25. Wsparcie utrzymuje się w pobliżu ostatnich minimów z okolic 113,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów wyżej, na poziomie 7564.

DAX – oczekuje się otwarcia 54 punkty niżej, na poziomie 15470.

CAC40 – możliwe otwarcie 10 punktów wyżej, na poziomie 7033.



