Rynki europejskie są gotowe na kolejny tydzień wzrostów

W czoraj odbyła się kolejna pozytywna sesja na europejskich giełdach, w jej trakcie DAX, Stoxx600 i FTSE250 ustanowiły nowe rekordy, a FTSE100 spadł, kiedy spora liczba blue chipów odcięła dywidendy od kursów.



Dow i S&P500 również odnotowały nowe rekordy wraz z bardziej emocjonującym niż zakładano raportem PPI z USA za lipiec, który osiągnął poziom 7,8%, co stanowiło wzrost o 0,6% m/m. Ceny bazowe podskoczyły do 6,2%.

Wydaje się, że gwałtowny wzrost lipcowego PPI nieco zaskoczył rynek po tym, jak ostatni raport dotyczący CPI spełnił oczekiwania analityków. Ta ostra rozbieżność między PPI a CPI zagroziła przejściowej narracji Fedu, nic dziwnego, że rentowność 10-letnich obligacji USA powróciła w tym tygodniu do szczytów.



Mimo zbliżającego się taperingu (zaostrzenia polityki i zmniejszenia się skali zakupów w ramach QE) rynki ciągle czują się komfortowo, ale wszystko może się zmienić, kiedy zostanie poruszony temat podwyżek stóp procentowych.

Rynki azjatyckie, które w tym tygodniu pozostały w tyle z powodu obaw związanych z rosnącymi wskaźnikami infekcji i zwiększoną ilością regulacji na rynku chińskim, kończą tydzień mieszaną nutą, podczas gdy giełdy w Europie prawdopodobnie otworzą się wyżej i będą kontynuować wzrosty.



Dzisiejszy dzień będzie bardzo spokojny na froncie danych, jedyne ważne publikacje będą dotyczyć lipcowych cen importowych i eksportowych z USA oraz badania nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan.

Dolar amerykański umacnia się drugi tydzień z rzędu, a jego dalsza poprawa może doprowadzić do osiągnięcia czteromiesięcznego szczytu i poziomów obserwowanych w listopadzie ubiegłego roku.



Funt notował rozczarowujący tydzień, pomimo potwierdzenia, że brytyjska gospodarka mocno się odbiła w II kw. Najsłabszymi elementami gospodarki Wlk. Brytanii był sektor budowlany oraz produkcja przemysłowa. Wydaje się, że to nierówne ożywienie będzie kontynuowane w III kwartale.



EURUSD – znalazł wsparcie na marcowych minimach przy 1,1704, co może wywołać odbicie. Przełamanie powyżej 1,1770, pozwoli na powrót do 1,1830, a spadek poniżej 1,1700 otwiera perspektywę ruchu w kierunku dołków z listopada w okolicy 1,1603.

GBPUSD – znajduje się pod presją, najbliższe, dość słabe wsparcie znajduje się na 1,3800. Ruch wykresu może się zatrzymać przy 1,3780 albo 1,3720, obecnie opór jest na 1,3920.

EURGBP – znalazł wsparcie na poziomie 0,8450, ale o zatrzymaniu spadków będzie świadczyć dopiero powrót powyżej 0,8510. Utrzymanie się poniżej 0,8510 będzie przemawiać za ponownym testem dołków z 2020 r. przy 0,8280.

USDJPY – znalazł wsparcie w okolicy 110,20, ale dopiero ruch przez 110,80 ponownie otworzy drogę do lipcowych szczytów. Spadek poniżej 110,00 będzie sygnalizować powrót do kluczowego wsparcia - 109,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 12 punktów niżej, na poziomie 7205.

DAX – oczekuje się otwarcia 11 punktów wyżej, na poziomie 15948.

CAC40 – możliwe otwarcie 3 punkty wyżej, na poziomie 6885.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.