Rynki azjatyckie spadają w związku z obawami o nowy wariant Covid

Po dość słabej wczorajszej sesji rynki europejskie zamknęły dzień nieco wyżej, pomimo obaw o to, w jaki sposób nowy niemiecki rząd będzie próbował utrzymać wzrost gospodarczy oraz będą w stanie wytrzymać szpitale na terenie całego kraju. Ten niepewny ton wpłynął na rynki azjatyckie, które rozpoczęły silną wyprzedaż po wykryciu bardziej zakaźnego wariantu koronawirusa, pochodzącego z Republiki Południowej Afryki, w Hongkongu. Wariant ten , w którym już zidentyfikowano 30 mutacji, skłonił urzędników WHO do zwołania nadzwyczajnego spotkania w celu omówienia aktualnej sytuacji. Nadal nie wiemy co to oznacza dla skuteczności szczepionki, a także innych metod leczenia, ale rząd Wielkiej Brytanii już wprowadził zakaz lotów z sześciu krajów afrykańskich z powodu obaw o konsekwencje dla gospodarki. Na razie wiadomo, że liczba przypadków jest niewielka, a ze względu na niski poziom płynności podczas sesji azjatyckiej, w wyniku święta w USA, reakcja spadkowa wydaje się być przesadzona. Mogliśmy zauważyć gwałtowny wzrost cen obligacji, a zatem spadek ich rentowności i wzrost cen złota.

W Europie obawy związane z nowym wariantem są jednym z wielu powodów do obaw, a ustępująca kanclerz Niemiec, Angela Merkel, na próżno wzywała do dalszego wprowadzenia ograniczeń. Przyszły kanclerz Olaf Scholz przekonywał, że priorytetem nowego rządu jest uporanie się z kryzysem, ale wydaje się niechętny do podejmowania dalszych kroków poza tymi z początku tygodnia. Niestety nie tylko w Niemczech odnotowano odrodzenie wirusa. Włochy, a także Czechy i Portugalia zaostrzyły ograniczenia mające na celu ochronę zdrowia mieszkańców. Pogarszająca się sytuacja w Europie znalazła odzwierciedlenie w wartości euro, które spada trzeci tydzień z rzędu, powracając do poziomów ostatnio obserwowanych latem 2020 roku. Euro znalazło się również na najniższym poziomie od sześciu lat w stosunku do franka szwajcarskiego. Wzrost kursu dolara amerykańskiego może powoli stawać się problemem, ponieważ obawy o rosnącą inflację mogą sprowokować Fed do wcześniejszego ograniczenia programu skupu aktywów podczas spotkania w grudniu. Wobec braku amerykańskich inwestorów na rynkach, odbyła się kiepska sesja w Azji, co może wpłynąć na gorsze otwarcie w Europie.

EURUSD – pozostaje w okolicach dołków z czerwca 2020 r., aby presja spadkowa się zmniejszyła, musielibyśmy zobaczyć wyjście powyżej 1,1400. Zejście poniżej 1,1150 może wywołać dalsze straty w kierunku 1,1000.

GBPUSD – nadal spada w stronę 1,3160, wyjście powyżej 1,3500 będzie pierwszym sygnałem mogącym zapowiadać powrót do 1,3520, a następnie 1,3600.

EURGBP – nadal reaguje na opór w pobliżu 0,8440, pozostanie poniżej niego przemawia za ruchem do 0,8380, a następnie w kierunku 0,8280. Pokonanie oporu otworzy drogę do 0,8480.

USDJPY – podczas gdy jest powyżej 114,50 utrzymuje potencjał wzrostowy do okolic 116,00 oraz szczytów z grudnia 2016 r. na poziomie 118,60. Zejście poniżej 114,50 zaneguje ten scenariusz.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 120 punktów niżej, na poziomie 7190.

DAX – oczekuje się otwarcia 268 punktów niżej, na poziomie 15650.

CAC40 – możliwe otwarcie 116 punktów niżej, na poziomie 6960.



