Rynki azjatycki rosną, ponieważ handel w Chinach przekracza oczekiwania

D ość przyzwoicie rozpoczęliśmy tydzień zarówno w Azji, jak i na rynkach europejskich, pomimo braku inwestorów z USA. Piątkowy słaby raport o zatrudnieniu podsycił oczekiwania, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych przesunie ograniczenie programu skupu aktywów.

Perspektywa nowego rządu w Japonii również pomogła wesprzeć pozytywną narrację, że nowa administracja wyemituje w nadchodzących miesiącach środki stymulujące gospodarkę. Rosną obawy, że globalne ożywienie zaczyna tracić na sile, jednak dzisiejsze poranne dane dotyczące handlu w Chinach za sierpień były znacznie lepsze niż oczekiwano. Niemcy pokazały już, że eksport do Chin spadł do najniższego poziomu od roku, wskazując, że druga co do wielkości gospodarka świata doświadcza spowolnienia popytu krajowego, jednak sierpniowe dane o imporcie zaburzyły to postrzeganie, znacznie poprawiając się z 28,1% w lipcu do 33,1%. Na froncie eksportu również nastąpił wzrost, ponieważ zaobserwowaliśmy zmianę z 19,3% do 25,6%, napędzany popytem ze Stanów Zjednoczonych i UE, który wydawał się być słaby z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw. Bank Rezerw Australii pozostawił politykę pieniężną bez zmian, chociaż oczekiwano, że może cofnąć swoją sierpniową decyzję o obniżeniu tygodniowego programu skupu obligacji z 5 do 4 mld $.

Podczas dzisiejszej sesji europejskiej inwestorzy prawdopodobnie będą czekać na publikację niemieckiego raportu ZEW, co może spowodować otwarcie nieco niżej. W sierpniu jego wyniki pokazały gwałtowny spadek z 63,3 w lipcu do 40,4 i oczekuje się kontynuacji do 17-miesięcznego minimum na poziomie 30,3 przed wyborami w Niemczech w tym miesiącu. Warto wysłuchać komentarzy członka MPC Banku Anglii, Michaela Saundersa, któ ry przemawia dziś rano w trakcie wydarzenia online. Wydaje się, że obawy Saundersa dotyczą tego, jak przejściowy będzie poziom inflacji w nadchodzących miesiącach. Chociaż CPI w lipcu spadł z powrotem do 2% z 2,5% w czerwcu, odczyt z przyszłego tygodnia może ponownie pokazać wzrost.

EURUSD – nie zdołał pokonać strefy oporu z okolic 1,1910 w zeszłym tygodniu, utrzymując wcześniejszy zakres zmian. Obszar 1,1780/90 pozostaje kluczowym wsparciem, a wzrost powyżej 1,1920 otworzy drogę do 1,1975.

GBPUSD – spadł nieco poniżej obszaru 1,3900 i może kontynuować ruch w kierunku 1,3820, utrzymanie powyżej niego ciągle daje szansę na powrót do 1,4000. Wsparcie z linii trendu znajduje się na 1,3770, jego wyłamanie zwiększa szansę na zejście do poziomu 1,3680.

EURGBP – nie zdołał wyjść ponad 0,8600, zapowiadając kolejny test 0,8550, którego wybicie otworzy drogę do 0,8520.

USDJPY – po reteście 109,10 nie zdołał wzrosnąć powyżej 110,00. Spadek poniżej 109,10 będzie zapowiedzią ruchu w okolice 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 17 punktów niżej, na poziomie 7170.

DAX – oczekuje się otwarcia 16 punktów niżej, na poziomie 15916.

CAC40 – możliwe otwarcie 5 punktów niżej, poziomie 6738.



