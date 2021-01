Rynki akcyjne oderwane od realnej gospodarki

Bieżący tydzień będzie dość ubogim w odczyty makroekonomiczne. Po zupełnie pustym kalendarium dziś i jutro, dopiero od środy poznamy kilka interesujących odczytów z gospodarek. Z rodzimego podwórka Rada Polityki pieniężnej zdecyduje o stopach procentowych. Ostatnie działania NBP, prowadzącego interwencję na rynku złotego, która miała osłabić nasza walutę, czy wypowiedzi niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej łącznie z prezesem Glapińskim o możliwym cięciu stóp procentowych, miały na celu osiągnięcie takiego kursu PLN, aby jak największą pulą zasilić budżet państwa. Jeśli taka była intencja bankierów centralnych, należy oczekiwać, że koszt pieniądza pozostanie na niezmienionym poziomie. Po południu poznamy dane o inflacji konsumenckiej ze Stanów Zjednoczonych. Będą to ważne dane, bowiem w kontekście polityki Fed, to dopiero powrót rynku pracy do poziomu pełnego zatrudnienia oraz średniorocznej inflacji powyżej 2% spowoduje podwyżki stóp procentowych. Oczekiwania ankietowanych wskazują na wzrost inflacji CPI w grudniu do 1,3%, zaś inflacja bazowa ma pozostać na poziomie z listopada. Chwilę później Departament Energii poda tygodniowy raport o zmianie zapasów ropy, benzyny i destylatów. Ostatnie odczyty pokazały, że zapasy ropy w USA spadają, ale nie jest to wynik wzrostu popytu na surowiec, ale cięgle bardzo niski popyt. Według analiz OPEC i EIA, niski popyt na ropę pozostanie na dłużej przynajmniej przez dwa kwartały i nie uda się go odbudować do końca roku do poziomów satysfakcjonujących producentów. Dzień później Chiny pochwalą się bilansem handlu zagranicznego. Po kilku miesiącach świetnych odczytów w eksporcie, oczekuje się, że grudzień przyniesie spadek dynamiki eksportu w ujęciu rocznym z 21,1% do 15%. O godz. 13:30 Europejski Bank Centralny opublikuje minutki po posiedzeniu banku. W protokole nie powinny znaleźć się żadne nowe treści, bowiem już na poprzednim posiedzeniu EBC zmodyfikował swoje programy. Godzinę później Departament Pracy poda dane o ilości złożonych w ubiegłym tygodniu wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W ostatnich tygodniach widać niepokojącą tendencję mówiącą o wzroście składanych wniosków. Po części proces ten był widoczny w piątkowym raporcie NFP, najgorszym od kwietnia 2020r. Tydzień zakończymy danymi o przetwórstwie i produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, danymi o inflacji CPI z niektórych gospodarek Europy, a po południu poznamy dane o grudniowej sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA. Amerykańskie dane będą uzupełnione o styczniowy indeks NY Empire State oraz indeks Uniwersytetu Michigan.

Miniony tydzień był bardzo udanym dla rynków akcyjnych, które napędzane były uchwaleniem pakietu fiskalnego w wysokości 900 mld USD. Kupujących nie przestraszył najgorszy od kwietnia odczyt z amerykańskiego rynku pracy. Po zwycięstwie Demokratów i osiągnięciu większości w Senacie, inwestorzy liczą na zwiększenie programów pomocowych o kolejną pulę pieniędzy. W Europie, po wysokim otwarciu, wszystkie główne indeksy zakończyły dzień wzrostami, a Dax 30 wspiął się na historyczne maksimum. Podobnie było na Wall Street. Bycze nastroje na największym rynku akcyjnym globu wyprowadziły główne benchmarki na szczyty wszechczasów.

Japońskie rynki są zamknięte z powodu święta narodowego. Akcje azjatyckie w większości rozpoczęły tydzień wzrostami, a hossa utrzymuje się pomimo ciągłych oznak silnych szkó d gospodarczych spowodowanych pandemią. Traderów nadal cieszy perspektywa, że nadchodząca administracja prezydenta elekta, Joe Bidena, zapewni większą pomoc gospodarce Stanów Zjednoczonych, co pomoże Azji i innym krajom nastawionym na eksport. Jednak już od startu, gdy kontrakty na amerykańskie indeksy zaczęły tracić, również benchmarki Azji oddawały zyski, poza australijskim S&P/ASX 200, który zyskał 6,90%. południowokoreański KOSPI jest nad kreską 0,17%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,12%), Szanghaj (-0,93%), Singapur (-0,19%). Indyjski Sensex rośnie o 0,67%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest pod kreską 0,18%.

W mieszanych nastrojach przebiegała ostatnia sesja tygodnia na parkiecie przy Książęcej. Po silnych wzrostach w Azji, bycze nastroje i wysokie pułapy indeksów utrzymywały się na wysokich poziomach zakłócone przez bardzo słabe NFP. Handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,8 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,46 miliarda złotych. Indeks WIG zyskał 0,26 proc. Za to niewielka strata przypadła w udziale WIG 20. Indeks otworzył się sporych rozmiarów luką wzrostową. Pierwsze minuty wyprowadziły blue chipy na poziom 2095,67 punktów, który jak się później okazało, był najwyższą wartością dnia. Do czasu publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy notowania przebiegały dość płasko. Dopiero fatalny odczyt strącił indeks na czerwone terytorium, do poziomu 2060,20, czyli górnego ograniczenia strefy, gdzie od wielu lat trwa walka popytu z podażą. W końcówce WIG 20 powrócił do wzrostów. Zamknięcie nastąpiło w okolicach dziennego zakresu wahań na poziomie 2072,74 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,07%. WIG20 fut zyskał 0,14%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,18%. Za to wzrostami zakończyły handel spółki z drugiej i trzeciej ligi. mWIG 40 zyskał 1,28%, a sWIG 80 wzrósł o 0,73%. W gronie blue chipów 8 spółek osiągnęły zyski, a 12 odnotowało spadki. Najwyższe stopy zwroty osiągnęły banki Alior (5,35%), Santander (5,30%) i Pekao (3,88%). Powodów do zadowolenia nie mieli akcjonariusze CD Projektu, Allegro i CCC Walory te straciły odpowiednio 3,27%, 2,83% i 2,68%.

WIG 20 fut otworzył się luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,28%.

Notowania złotego od początku roku się ustabilizowały.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN – para jest powyżej 4,50

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59.

CHFPLN – para oscyluje pomiędzy 4,10, a 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.