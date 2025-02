Rubel nadal zyskuje, a złoty razem z nim. Kurs EUR/PLN spada do 4,13

Rosyjskie aktywa radzą sobie w tym roku najlepiej na świecie, na czele z rublem, który zyskuje ponad 20% do euro. Porównując nie tyle skalę zmiany kursu walutowego EUR/PLN i EUR/RUB, co sposób zachowania się kursów względem siebie, to zauważymy, że poruszają się one w sposób bardzo podobny. Innymi słowy, z ogromnym impetem kapitał płynie do Rosji, a Polska jest "zahaczana" przez ten przepływ.

Może mieć to związek z tym, że rynek wymyślił sobie, iż politycy z czasem zdejmą przynajmniej część sankcji z Rosji, co jest równoznaczne z otwarciem gospodarki Rosji na świat, niczym jak po zniesieniu lockdownu po epidemii. Wtedy naturalnie wszystkie przecenione aktywa rosyjskie muszą wracać do poziomów sprzed nałożenia sankcji, wraz z odbudowywaniem biznesów w Rosji.

Polska jako kraj, który z Rosją miał relacje handlowe, może poprawić sobie bilans handlowy, co w rezultacie może mieć pozytywny wkład do PKB naszego kraju, ponieważ będziemy w tej narracji importować tańszy gaz czy ropę niż obecnie. Czy tak będzie? Tego nie wiemy, to wiedzą politycy w Brukseli, którzy mogą być lobbowani na rzecz zniesienia części sankcji, tak samo jak lobbuje się od grudnia w USA w sprawie zniesienia sankcji na rosyjski gaz LNG.

Jeśli tak sobie to wymyślił rynek, a na to wskazuje kurs złotego i zachowanie się europejskich spółek energetycznych na giełdzie od grudnia, w ślad za Novatekiem, to należy śledzić ruchy polityków. To od nich będzie zależało to, czy rynek ma rację, czy złoty już zdyskontował poprawę bilansu i istotny wzrost PKB w drugiej połowie roku 2025 r.

Jeśli natomiast sankcje pozostaną w mocy, to prawdopodobnie dużą część tego, co teraz złoty zyskał, zostanie oddana, ponieważ automatycznie wpłynie to na pogorszenie perspektyw dla PKB naszego kraju oraz bilansu handlowego.

Jednak tego nie da się przewidzieć w tym momencie, ponieważ trzeba znać ustalenia polityków, dlatego być może obserwacja wykresów, przekaże więcej informacji.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.