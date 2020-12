Rosnące niepokoje zdrowotne zaczynają przytłaczać optymizm związany ze szczepionką

Kolejne pozytywne wiadomości na temat szczepionki Pfizera niwelowały wczoraj obawy o rosnące szkody gospodarcze, które mogą być spowodowane dalszymi ograniczeniami i blokadami, wraz z rosnącymi wskaźnikami infekcji i hospitalizacji. Podczas gdy rynki w Europie zdołały zanotować skromne wzrosty, zbliżając się do ostatnich szczytów, rynki w USA spadały drugi dzień z rzędu, po tym, jak burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, ogłosił zamknięcie szkół w odpowiedzi na wzrost liczby zachorowań. Wraz ze wzrostem śmiertelności w Hiszpanii i we Włoszech oraz rekordowym wzrostem wskaźników zakażeń w Japonii, zima na półkuli północnej wygląda mało optymistycznie. Wyprzedaż notowana w USA może przełożyć się na niższe otwarcie w Europie dzisiejszego ranka, po kolejnej mieszanej sesji w Azji. Jest to moment, w którym inwestorzy muszą dokonać kalkulacji, aby wyważyć ryzyko związane z wirusem i szczepionką.

Wraz ze wzrostem wskaźników infekcji i hospitalizacji oraz ryzykiem, że obecne ograniczenia pozostaną w mocy lub zostaną przedłużone do 2021 r., prawdopodobieństwo, że szkody gospodarcze będą trwałe znacznie wzrasta. Ryzyko to należy zrównoważyć długoterminowymi korzyściami skutecznej szczepionki, która nawet jeśli zacznie być wprowadzana w przyszłym roku, może potrzebować nawet dwóch lat, aby naprawdę coś zmienić. To, co szczególnie godne uwagi we wzrostach w Europie w tym miesiącu, to stosunkowo słabe wyniki indeksu DAX, który pozostaje w tyle za hiszpańskim indeksem IBEX, czy włoskim FTSEMib, które osiągnęły ponad 20% w ujęciu miesięcznym, oraz francuskim CAC40, który jest ponad 18% wyżej. Wyniki te mają prawdopodobnie dużo wspólnego z faktem, że niemiecki benchmark w mniejszym lub większym stopniu odrobił swoje roczne straty, podczas gdy Francja, Włochy i Hiszpania doświadczyły silniejszego uderzenia w gospodarki w wyniku pandemii i w rezultacie nadal są znacznie poniżej poziomów, na których rozpoczęły rok. W połączeniu z pozytywnymi wiadomościami na temat szczepionki, rynki te mają nieco więcej powodów do wzrostów, ponieważ mocniej doświadczone sektory zaczynają wyglądać nieco bardziej optymistycznie wraz z perspektywą wdrażania możliwego programu szczepień.

Dolar amerykański nadal znajduje się pod presją, spadając piąty dzień z rzędu, choć nadal utrzymuje się powyżej minimów, które widzieliśmy na początku miesiąca. Funt wciąż rośnie na bazie perspektywy, że negocjatorzy UE i Wielkiej Brytanii są blisko od uzgodnienia umowy handlowej do połowy przyszłego tygodnia. Jednym z zaskoczeń w tym miesiącu był wzrost ceny bitcoina, która osiągnęła najwyższy od trzech lat poziom nieco powyżej 18000 USD i wygląda na to, że ponownie przetestuje rekordowy poziom z grudnia 2017 r., nieco poniżej 20000 USD. Chociaż kryptowaluty wciąż rodzą wiele sceptycyzmu, wydaje się, że w społeczności inwestycyjnej pojawiło się więcej przychylnych opinii. W tym roku uruchomiono też szereg funduszy, które mają pozwolić na czerpanie korzyści z kryptowalut, wraz z ich rosnącym zainteresowaniem na świecie.

Na froncie danych mamy najnowsze tygodniowe dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które według przewidywań wyniosą 700 tys., co oznacza niewielki spadek z 709 tys. Liczba roszczeń ciągłych ma spaść do 6,4 mln z 6,78 mln.

EURUSD – para zamknęła się wyżej już piąty dzień z rzędu, jednak postęp jest powolny. Wciąż istnieje realna szansa na spadek do 1,1750, dopóki znajdujemy się poniżej 1,1900. Zjazd poniżej 1,1750 otworzy drogę powrotu na 1,1680 i następnie na dołki z tego miesiąca przy 1,1600.

GBPUSD – para nie zdołała przełamać 1,3315 w dniu wczorajszym. Musimy wybić 1,3320, by obrać za kolejny cel 1,3420. Wsparcie znajduje się przy 1,3170. Jeśli wybijemy w dół 1,3070, możliwy będzie powrót w okolice 1,2980 i 50-dniową MA. Ważne wsparcie znajduje się przy 1,2850 i dołkach z tego miesiąca.

EURGBP – para kontynuuje spadki kierując się na dołki przy 0,8860, dopóki znajdujemy się poniżej 0,9000. Konieczne jest wybicie oporu linii trendu przy 0,9020, aby kurs się ustabilizował i dał sygnał do retestu 0,9080 i 50-dniowej MA.

USDJPY – para spadła poniżej 104,00 i obecnie możliwy jest retest dołków z tego miesiąca w okolicy 103,18. Powrót powyżej 104,30 może skierować kurs na 105,00.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 55 punktów do 6,330

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 10 punktów do 13,102

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 33 punkty do 5,478



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.