Rosnące napięcia na granicy ukraińsko-rosyjskiej spowodują niższe otwarcie giełd w Europie

P omimo piątkowej słabości giełdom europejskim udało się zakończyć tydzień wyżej, a indeks FTSE100 odnotował drugi wzrostowy tydzień z rzędu.

Sytuację na rynkach amerykańskich można podzielić na przyzwoitą pierwszą część tygodnia i drugą, w której odnotowano silne spadki spowodowane styczniowym raportem o CPI, który pokazał wzrost inflacji w USA do nowego 40-letniego maksimum na poziomie 7,5%. Raport o inflacji z zeszłego tygodnia wydawał się wystraszyć prezesa Fed z St. Louis, Jamesa Bullarda, który powiedział, że opowiada się za podwyżką stóp o 50 pb w marcu, z dwoma kolejnymi podwyżkami po 25 pb do lipca, jednocześnie sugerując, że bank centralny powinien zorganizować nadzwyczajne posiedzenie. Nic dziwnego, że te komentarze spowodowały gwałtowny wzrost rentowności obligacji na całym świecie i chociaż inni członkowie Fed wydają się być bardziej zrelaksowani w stosunku do ostatnich danych, nie ma wątpliwości, że możliwość znacznie agresywniejszego podejścia Fed już jest wyceniana przez rynki. W weekend Mary Daly z Fed w San Francisco była nieco bardziej ostrożna, mówiąc, że zbyt agresywne podejście do polityki pieniężnej może być destabilizujące. Ta uwaga została wsparta przez komentarze Loretty Mester z Cleveland Fed i Raphaela Bostica z Atlanta Fed, którzy nie opowiedzieli się za podwyżką stóp o 50 pb, chociaż oboje powiedzieli, że właśnie taka podwyżka może wystąpić. Ponieważ inni członkowie Fed nie wydają się być tak zaniepokojeni danymi o inflacji z zeszłego tygodnia, dzisiejsze przemówienie Bullarda może być bardzo ciekawe.

Inflacja pozostaje gorącym tematem, więc środowy raport z Wielkiej Brytanii może przyciągnąć uwagę większej części inwestorów.

Rynki wydają się nieco bardziej zaniepokojone wydarzeniami na granicy rosyjsko-ukraińskiej, przez które ceny ropy gwałtownie wzrosły do nowych 7-letnich maksimów. Rosnące napięcia spowodowały również spadek rentowności obligacji i zamknięcie amerykańskich giełd znacznie niżej. Piątkowy ruch w dół wydawał się zbiegać z komentarzami amerykańskiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake'a Sullivana, który wezwał wszystkich pozostałych Amerykanów na Ukrainie do natychmiastowego wyjazdu z powodu zbliżającej się rosyjskiej inwazji. Stany Zjednoczone nakazały również opuszczenie kraju wszystkim amerykańskim żołnierzom na Ukrainie na wypadek, gdyby zostali wciągnięci w konflikt. Ta eskalacja napięcia, która nastąpiła pod koniec burzliwego tygodnia, spowodowała, że inwestorzy przyjęli bardziej bezpieczne podejście przed weekendem, co przełoży się również na dzisiejsze otwarcie giełd w Europie, biorąc pod uwagę obserwowaną słabość podczas sesji azjatyckiej.

EURUSD – pozostanie poniżej 1,1485 w zeszłym tygodniu spowodowało, że euro cofnęło się w kierunku 50-dniowego MA na 1,1320. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicach 1,1270, ale nastawienie pozostaje do powrotu w kierunku minimów z tego roku na 1,1120.

GBPUSD – utrzymuje tendencję spadkową, która może doprowadzić tę parę walutową do 1,3430, gdzie mamy wsparcie z linii trendu rozciągniętej od grudniowych minimów. Wyjście powyżej 1,3600 otworzy drogę do 1,3720.

EURGBP – spadł poniżej wsparcia na poziomie 0,8410/20 i wydaje się, że będzie kontynuować spadki aż do 0,8280. Opór jest w okolicach 0,8420.

USDJPY – gwałtowne odwrócenie z piątku spowodowało, że dolar wycofał się do wsparcia na 114 70, którego rozbicie będzie zapowiadać ruch do 113,50. Wyjście powyżej 116,35 będzie zapowiadać dalsze wzrosty do 117,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 45 punktów niżej, na poziomie 7616.

DAX – oczekuje się otwarcia 235 punktów niżej, na poziomie 15190.

CAC40 – możliwe otwarcie 113 punktów niżej, na poziomie 6898.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.