Rosja za kryptowalutami

C EO MicroStrategy, Michael Saylor, ogłosił kolejne zakupy BTC warte 25 milionów dolarów. Poprzedni zakup miał miejsce pod koniec grudnia, kiedy to MicroStrategy wydało 94 miliony na zakup 1914 BTC, teraz spółka dodała kolejne 660 Bitcoinów do swojego portfela po średniej cenie zakupu 37,8 tys. USD.

Ponad 50% spadek ceny Bitcoina z listopadowego poziomu 69 tys. USD podkreśla jego zmienny charakter, co ciągle utrudnia przyjęcie BTC przez duże instytucje. Z tego powodu JPMorgan obniżył swoją długoterminową prognozę ceny dla największego aktywa ze 150 tys. USD do 38 tys. USD. Według analityków tego banku, nie zaobserwowano jeszcze oznak akumulacji, więc Bitcoin ma miejsce do dalszych spadków.

Władimir Putin opowiedział się za wydobyciem Bitcoinów, powołując się na korzyści, jakie przynosi ono krajowi. Tym samym, prezydent Rosji sprzeciwił się zakazowi wydobycia kryptowalut, niedawno zaproponowanemu przez Bank Centralny. Propozycja Banku Centralnego nie spodobała się również Ministerstwu Finansów, ani rosyjskim politykom, którzy otwarcie skrytykowali działania instytucji zauważając, że zakaz negatywnie wpłynąłby na rozwój zaawansowanych technologii w kraju.

Bitcoin w trakcie ostatniego tygodnia odrobił część strat, powracając w okolice 38 tys. USD. Aktualnie najważniejsze poziomy na tej kryptowalucie to wsparcie z 36,6 tys. USD oraz oporowe 39,3 tys. USD.

Ethereum wzrosło pod opór na 2800 USD, jego rozbicie otworzy drogę do równego poziomu 3000 USD, natomiast potencjalne spadki mogą się zakończyć w okolicach poprzedniego dołka na 2500 USD.

Bitcoin Cash utrzymuje bardzo niską dynamikę zmian, w ostatnich dwóch tygodniach poruszał się w konsolidacji pomiędzy 303 a 278 USD.

Ripple zachowuje się podobnie do BCH, o dalszym kierunku zmiany ceny zadecyduje wybicie wsparcia na 0,58 USD, bądź oporu stawianego przez 0,64 USD.

Litecoin wychodzi górą z konsolidacji i aktualnie sprawdza jej ograniczenie na 113 USD, które zaczęło pełnić rolę wsparcia. Kolejnym ważnym poziomem jest 126 USD.

Dash pozostaje poniżej wartości 100 USD, jej przełamanie da szansę na wzrost do okolic 114 USD, natomiast spadki mogą się zakończyć przy 88 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.