Rezerwa Federalna i tydzień raportowania zysków

T ydzień temu rynki gwałtownie spadły z powodu obaw związanych z rosnącymi wskaźnikami zachorowań, a także dużego wzrostu liczby osób samoizolujących się.



Wpływ wariantu delta jest szczególnie silny w Azji, gdzie liczba zaszczepionych osób jest znacznie niższa niż w Wielkiej Brytanii, czy Stanach Zjednoczonych. Kraje azjatyckie ponownie nakładają środki ochrony zdrowia.



Na rynkach obawy o rosnącą liczbę przypadków trwały mniej niż jeden dzień, wtorek był pierwszym dniem czterodniowego odbicia, w którym Stoxx600, Dow, S&P500 i Nasdaq osiągnęły nowe rekordowe poziomy.



Inwestorzy bardziej obawiają się rosnącej inflacji i spowolnienia wzrostu. Więcej o ogólnej sytuacji na rynkach będziemy mogli się dowiedzieć, gdy firmy zaczną raportować wyniki za kolejny okres.



W tym tygodniu głównym wydarzeniem będzie jutrzejsze spotkanie w sprawie stóp Rezerwy Federalnej, na którym prawdopodobnie zostanie poruszony temat ograniczania skupu aktywów.



Szczególnie ważne będą również publikacje kwartalnych raportów finansowych gigantów technologicznych. Biorąc pod uwagę, że te firmy były jednym z głównych czynników powodujących wzrosty na rynkach amerykańskich, inwestorzy nie zaakceptują żadnych oznak zmniejszenia oczekiwań wzrostu na resztę roku.



Zaczynając od Tesli, przejdziemy do Apple, Amazon, Alphabet, Facebooka i Microsoftu i wiele innych raportów będzie się ukazywać przez cały ten tydzień.



Jeśli chodzi o dzisiejsze dane makroekonomiczne, zobaczymy jedynie wyniki najnowszego niemieckiego badania IFO za lipiec.

Oczekuje się poprawy we wszystkich dziedzinach, jednak sporym znakiem zapytania jest wpływ ostatnich powodzi na ogólne nastroje w największej gospodarce Europy. Byłoby zaskakujące, gdyby nie miały one znaczenia, biorąc pod uwagę jak ogromne zniszczenia infrastruktury gospodarczej wywołały.



Zapowiada się ciekawy tydzień dla dolara amerykańskiego, który w ostatnim miesiącu odnotował wzrosty, natomiast indeks dolara wspiął się na najwyższy poziom od trzech miesięcy.



Na ostatnim spotkaniu EBC potwierdził, że nie będzie zmieniał polityki pieniężnej przez następne trzy do pięciu lat i chociaż niektórzy w radzie nie są z tego zadowoleni, wydaje się, że ich argumenty nie zostaną wysłuchane.



Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się spokojnie, chociaż nastroje w Azji pozostają mieszane z powodu słabości chińskich akcji, które gwałtownie spadły po ostatnich decyzjach organów nadzoru w sprawie sektora technologii i edukacji.



Chociaż widzieliśmy jak silnie amerykańskie rynki się odbiły z poniedziałkowych minimów, poszczególne rynki w Europie radziły sobie gorzej, a FTSE100 pozostał szczególnie słaby.



Może się to zmienić w tym tygodniu, kiedy otrzymamy najnowsze dane od takich firm jak Rio Tinto, Glencore, Royal Dutch Shell, Barclays, Lloyds i NatWest.



EURUSD – poziom 1,1750 nadal jest utrzymywany, ale brak odbicia może nas informować o potencjalnym zejściu na niższe poziomy. Spadki mogą dotrzeć do marcowych minimów na 1,1710, a nawet dołków z listopada przy 1,1610. Wzrost powyżej 1,1880 zasygnalizuje ruch do okolic 1,1975.

GBPUSD – znalazł wsparcie powyżej poziomu 1,3570. Powrót ponad 1,3800 pozwoli się ustabilizować oraz da szansę na wzrost do 1,3900.

EURGBP – w poprzednim odbił się od oporu na poziomie 0,8680, od tego czasu powraca do ostatnich minimów. Zejście poniżej 0,8520 otworzy drogę do 0,8480.

USDJPY – kontynuuje wzrost po znalezieniu wsparcia przy 109,00 w zeszłym tygodniu. Wyjście powyżej 110,65 otwiera perspektywy ruchu w kierunku ostatnich szczytów z okolic 111,65.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 27 punktów niżej, na poziomie 7000.

DAX – oczekuje się otwarcia 75 punktów niżej, na poziomie 15594.

CAC40 – możliwe otwarcie 25 punktów niżej, na poziomie 6544.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.