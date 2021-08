RBNZ 'on-hold' z zacieśnianiem polityki. Minutki FOMC w centrum uwagi

N ajwiększym zaskoczeniem wczorajszego dnia, była nad wyraz słaba sprzedaż detaliczna z USA.

Przy oczekiwaniach rzędu +0,2% dla wskaźnika bazowego, odnotowano jego spadek o 0,4% m/m. Warto odnotować natomiast wzrost produkcji przemysłowej m/m o 0,9% (względem oczekiwań 0,5%), choć oczywiście w Stanach ma ona relatywnie mniejsze znaczenie względem sektora usługowego.

Zgodnie z oczekiwaniami natomiast wystąpienie szefa Rezerwy Federalnej - Powella. Było to wirtualne spotkanie ze studentami, gdzie głowa Fedu ograniczyła się głównie do dobrze znanych ogólników. Wskazał natomiast, że waluty cyfrowe są interesującym kierunkiem rozwoju (czyt. cyfryzacja dolara). W nocy polskiego czasu zaskoczyło, a jednocześnie nie zaskoczyło nowozelandzkie RBNZ, które wstrzymało się od działań na poziomie swych stóp procentowych. Wcześniej oczekiwano co prawda podwyżki głównej stopy z 0,25 do 0,5%, aczkolwiek ostatni lockdown na wyspie znacznie obniżył prawdopodobieństwo tego typu działań ze strony banku. Tak też w istocie było - RBNZ wskazało na zbyt dużą niepewność, średnio natomiast widzi swą stopę na poziomie 0,59% w grudniu tego roku, więc podwyżka o 0,25% na kolejnym posiedzeniu jest prawdopodobna. Warto podkreślić, że bank jednoznacznie wskazał, że ceny nieruchomości w kraju są zbyt wysokie, co rodzi ryzyko ich korekty.

Z rana nadeszły dane o inflacji w Wielkiej Brytanii, gdzie CPI y/y istotnie obniżyło się z 2,5% do 2% przy oczekiwaniach 2,3%, bazowo to tylko 1,8%. Czy rzeczywiście presja inflacyjna na świecie ma wygasać? Banki centralne na taki rozwój wydarzeń na razie stawiają karty. Z ważniejszych odczytów dziś jeszcze inflacja z Kanady o 14:30, a o 20:00 minutki z ostatniego posiedzenia FOMC. Traderów rynku ropy może zainteresować raport o zmianie stanu zapasów w USA o 16:30. W nocy, o 3:30, uwaga na bacznie obserwowane dane z australijskiego rynku pracy - oczekiwane jest ich pogorszenie.

Na parkietach zagranicznych wczorajsza sesja faktycznie bez szału - notowania z Azji rozlały się dalej na świat. Notowania na S&P500 skorygowały aż w rejony górnego ograniczenia konsolidacji z przełomu lipca i sierpnia. Podobnie na DJIA30, który dotarł akurat do pierwszego wsparcia z tygodniowy pivotów na 35140. Ichimoku z H4 wskazuje jeszcze na trend wzrostowy, ale z konsolidacyjnym zacięciem - brakuje powoli energii. Tej ostatniej nie widać na DAX30, gdzie wczoraj nie było widocznego wyraźnego kierunku. Indeks giełdy tokijskiej wciąż przy kluczowych wsparciach rejonów 27500, jednakże silnie zareagowano przy 27250, co jest o tyle ważne, że zejście poniżej 27000 byłoby bardzo złym sygnałem dla byków. Podobne podbicie na australijskim ASX200 i Hang Seng 50. Daje to jeszcze nadzieję bykom na niezgorszą sesję zachodnią.

Na ropie bez specjalnego szału. Ostatnie 24 godziny handlu to próba podbicia, która na WTI dotarła do tygodniowego Pivot Points na 67,38 USD i tam zakończyła swoją karierę. Notowania pozostają w konsolidacji. Na złocie płytka korekta, akurat do poziomów z zeszłego piątku, i próba powrotu do ruchu wzrostowego. Krótkoterminowo ważny szczyt na 1795,2. Patrząc szerzej strefa 1790-1800 jest interesująca jako opór. Byki na srebrze dalej w rozbiciu, notowania surowca bez większych zmian. Kluczowe byłoby wyjście ponad 23,94 - 24 USD.

Obrót na wczorajszej sesji na parkiecie głównym GPW to niemal 900 mln zł. Względem poniedziałku nastroje były nieco lepsze - wzrosty odnotowało 49% spółek, spadki zaś - 39% z nich. Indeks szerokiego rynku, czyli WIG, wspiął się o około 0,5%, zamykając się niemal równo na górnym cieniu odwróconego młota z poniedziałku. By jednak pokryć negatywny sygnał z niego płynący, byki musiałyby wyjść ponad maksimum z piątku, a więc znaleźć się w okolicach 69250 pkt.

Bykom na indeksie WIG20 trzeba oddać sprawiedliwość - wyciągnęli notowań ponad magiczne 2300 pkt. i utrzymali te poziomy do zamknięcia, całość przy raczej przeciętnym wolumenie. Dla odmiany w gronie zwycięzców w indeksie znalazł się na pierwszym miejscu CDR z wynikiem +3,65%. Dobrze poradziło sobie także Dino i Allegro. Najsłabsze wyniki dla akcjonariuszy JSW (-3,09%) i CCC (-2,71%).

Futuresy na WIG20 po otwarciu ze sprawnymi wzrostami o nawet 10 punktów. Baza dla serii wrześniowej i grudniowej pozostaje ujemna, notowania kontraktów z dyskontem względem indeksu kasowego.

GBPPLN – od wczorajszego dnia praktycznie w punkcie wyjścia. Obecnie znajdujemy się na interesujących wsparciach rejonów 5,352. Kluczowy dołek na 5,34, którego wyłamanie może uruchomić kolejną falę spadkową.

EURPLN – para w konsolidacji. Wyraźnie odrzucane są poziomy poniżej 4,555, co sugeruje, że byki jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Parze brakuje jednakże kierunku.

USDPLN – podbicie na parze zaprowadziło ją ponad tygodniowy Pivot, który teraz stanowi interesujące wsparcie na 3,884. Para wspiera się na krawędzi chmury Ichimoku na H4. Pobliski opór na 3,905/6 - technicznie krótkoterminowo, a także opór wynikający z pivotów.

CHFPLN – Franek zaprecjował i dotarł do oporowych 4,258-4,27. Wybicie tej strefy umożliwiłoby parze opuszczenie ciasnego ruchu bocznego i mogłoby nadać notowaniom bardziej wyraźny kierunek, rozochocając byki. Pierwsze wsparcia w rejonach 4,238.

PLNJPY – na interwale H1 utrzymujący się stopniowy trend spadkowy. Notowania powoli docierają do wyrazistych wsparć w okolicach 28. Ich wybicie to perspektywa spadkowa na dołek z końca marca br., czyli ~27,6.



