Raport z rynku pracy USA w centrum uwagi, słabszy start w Europie

Giełdy amerykańskie poniosły wczoraj duże straty z powodu wzrostu rentowności obligacji skarbowych, do czego przyczyniły się obawy o zbliżającą się wyższą inflację. Dzisiejszy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA będzie prawdopodobnie głównym wydarzeniem sesji, ponieważ da nam wgląd w sytuację ożywienia w kraju i będzie uważnie obserwowany w świetle dużych spadków cen akcji, jakie notowaliśmy wczoraj.



Z ankiety przeprowadzonej przez agencję Reuters wynika, że ekonomiści spodziewają odczytu na poziomie 182 000, co oznaczałoby duży wzrost w porównaniu z wynikiem 49 000 w styczniu. Szczegóły zostaną opublikowane o godzinie 14:30. Oczekuje się, że bezrobocie utrzyma się na stałym poziomie 6,3%, podczas gdy wskaźnik rocznych średnich zarobków spadnie z 5,4% do 5,3%. Historycznie spadek zarobków byłby postrzegany jako negatywny dla gospodarki, ale w obecnej sytuacji mógłby oznaczać powrót pracowników o niższych dochodach na rynek pracy. W centrum uwagi będzie również wskaźnik udziału w rynku pracy, gdzie styczniowy raport pokazał, że spadł on do 61,4%. Jego spadek może być spowodowany rezygnacją niektórych osób z aktywnego poszukiwania pracy. Gdyby stopa aktywności zawodowej wzrosła, a stopa bezrobocia spadła, to sugerowałoby umacnianie się rynku pracy.



Dane o zatrudnieniu, które ujawniono w ciągu tygodnia, były w dużej mierze negatywne. Odczyt zatrudnienia ADP w lutym wyniósł 117 000, przy prognozach 200 000. Nastąpił wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z 736 000 do 745 000. W Stanach Zjednoczonych sektor usług odpowiada za około 70% PKB, wskaźnik zatrudnienia w aktualizacji ISM dla usług obniżył się z 55,2 do 52,7, co zasadniczo odzwierciedla spadek ogólnej aktywności.



Biorąc pod uwagę wyprzedaż akcji z powodu obaw o zbliżającą się wyższą inflację, raport dotyczący miejsc pracy może skłonić traderów do skracania swoich pozycji kapitałowych. Z drugiej strony rozczarowująca aktualizacja może zostać zinterpretowana jako znak, że ożywienie kończy się, więc Fed będzie musiał utrzymać swoją skrajnie luźną politykę pieniężną, co może wpłynąć pozytywnie na nastroje.



Rynki akcji w Europie były wczoraj dość mieszane na zamknięciu, ponieważ obawy o wyższe rentowności obligacji ponownie wpłynęły na inwestorów kupujących akcje. FTSE 100 i DAX 30 odnotowały niewielkie straty, CAC 40 zakończył dzień bez zmian, podczas gdy FTSE MIB odnotował niewielki wzrost. Po wystąpieniu Jerome'a Powella, szefa Fed, nastąpił gwałtowny wzrost rentowności.



Powell powtórzył, że bank centralny USA jest daleko od osiągnięcia swoich celów, ale uważa, że liczba miejsc pracy wzrośnie. Bankier spodziewa się wzrostu i tym samym ostrzegł przed przejściowym wzrostem presji inflacyjnej, ale na razie nie sądzi, aby wzrost inflacji był wystarczająco duży lub trwały i uzasadniał zaostrzenie polityki pieniężnej. Po komentarzu o inflacji nastąpił gwałtowny wzrost rentowności 10-letnich obligacji w USA. Rentowności osiągnęły najwyższy poziom od końca lutego.



W wyniku ruchów na rynku obligacji wzrosła presja sprzedażowa na rynku akcji. W ostatnim czasie akcje spółek technologicznych znalazły się pod ostrzałem. NASDAQ 100 notowany był na poziomie ostatnio obserwowanym na początku grudnia, podczas gdy S&P 500 osiągnął najniższe wartości od miesiąca.



Chiński rząd ogłosił, że jego celem jest wzrost o ponad 6% w 2021 roku. W zeszłym roku wyniósł on 2,3%. Rynki w Azji notowały spadki w związku z przeceną w USA, a indeksy w Europie mogą otworzyć się na minusie.



Akcje ucierpiały z powodu amerykańskich obligacji, jednak z drugiej strony, indeks dolara amerykańskiego osiągnął najwyższy poziom od trzech miesięcy.



Złoto notowało wartości poniżej 1700 USD z powodu wzrostu kursu dolara. Miedź notowała spadki w ciągu dnia, jednak sprzedaż zintensyfikowała się z powodu mocniejszego dolara, podobnie było z platyną.



Ropa WTI i Brent zanotowały wzrost o ponad 4%, osiągając 14-miesięczny szczyt, ponieważ potwierdzono, że OPEC+ zdecydował się na utrzymanie większości dotychczasowych cięć produkcyjnych. Mimo że rynek ropy ostatnio się rozwinął, grupa nadal uważa, że ożywienie w kryzysie zdrowotnym jest na razie kruche. Rosja i Kazachstan otrzymały zielone światło, aby nieznacznie zwiększyć produkcję w celu zaspokojenia lokalnego popytu. Arabia Saudyjska utrzyma swój poziom z dobrowolnym ograniczeniem produkcji o 1 milion baryłek dziennie. Królestwo wycofa się z cięć w nadchodzących miesiącach.



Oczekuje się, że aktualizacja Halifax HPI z lutego wykaże odczyt 0,0%, podczas gdy poprzednia aktualizacja wyniosła -0,3%. Raport poznamy o godzinie 9:30.



EUR/USD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2136, ostatnie spadki mogą być kontynuowane. Spadek poniżej 1,1952 może skierować kurs na 1,1800. Wybicie powyżej 1,2242 niesie perspektywę wzrostu do 1,2349.



GBP/USD – od końca września para pozostaje w trendzie wzrostowym, docierając w zeszłym tygodniu do 34-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty się utrzymają, kolejnym celem może być 1,4241.Wsparcie znajduje się przy 1,3744 i 50-dniowej MA.

EUR/GBP – kurs znajduje się w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a w zeszłym tygodniu zanotował spadek do 11-miesięcznego dołka. Kolejne spadki mogą prowadzić w okolice 0,8400. Wzrosty powyżej 0,8730 powinny z kolei skierować kurs na 0,8800.

USD/JPY – para pozostaje w ruchu wzrostowym od początku stycznia. Wczoraj kurs dotarł do 8-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywna tendencja utrzyma się, celem może być 109,85. Odreagowanie z tego miejsca może dotrzeć do wsparcia przy 105,48, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 oczekiwany spadek na otwarcie o 50 punktów, przy 6,600

DAX 30 oczekiwany spadek na otwarcie o 71 punktów, przy 13,985

CAC 40 oczekiwany spadek na otwarcie o 35 punktów, przy 5,795



